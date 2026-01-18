Рейтинг@Mail.ru
Легковушка влетела в снегоуборочную машину на трассе "Таврида" - РИА Новости Крым, 18.01.2026
Ситуация на дорогах Крыма
Легковушка влетела в снегоуборочную машину на трассе "Таврида"
Легковушка влетела в снегоуборочную машину на трассе "Таврида" - РИА Новости Крым, 18.01.2026
Легковушка влетела в снегоуборочную машину на трассе "Таврида"
Водитель "ЗАЗа" оказался в больнице после столкновения со снегоуборочной машиной на трассе "Таврида". Об этом сообщает МВД по РК. РИА Новости Крым, 18.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Водитель "ЗАЗа" оказался в больнице после столкновения со снегоуборочной машиной на трассе "Таврида". Об этом сообщает МВД по РК."По предварительной информации, в Ленинском районе 18 января 2026 года в 07:29 утра произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого водитель автомобиля "ЗАЗ Вида" получил травмы и был госпитализирован", - говорится в сообщении.ДТП произошло на 62-м километре трассы "Таврида", когда водитель, молодой человек 2004 года рождения, двигавшийся в сторону Керчи, по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения. В этот момент он столкнулся с комбинированной дорожной машиной, выполнявшей снегоуборочные работы, добавили в МВД.По данным правоохранителей, водитель "ЗАЗа" был доставлен в медицинское учреждение с телесными повреждениями. Сотрудники Госавтоинспекции Ленинского района начали проверку для установления всех обстоятельств и причин ДТП.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Легковушка влетела в снегоуборочную машину на трассе "Таврида"

Легковушка влетела в снегоуборочную машину на трассе "Таврида" – водитель госпитализирован

13:39 18.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Водитель "ЗАЗа" оказался в больнице после столкновения со снегоуборочной машиной на трассе "Таврида". Об этом сообщает МВД по РК.
"По предварительной информации, в Ленинском районе 18 января 2026 года в 07:29 утра произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого водитель автомобиля "ЗАЗ Вида" получил травмы и был госпитализирован", - говорится в сообщении.

ДТП произошло на 62-м километре трассы "Таврида", когда водитель, молодой человек 2004 года рождения, двигавшийся в сторону Керчи, по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения. В этот момент он столкнулся с комбинированной дорожной машиной, выполнявшей снегоуборочные работы, добавили в МВД.

По данным правоохранителей, водитель "ЗАЗа" был доставлен в медицинское учреждение с телесными повреждениями. Сотрудники Госавтоинспекции Ленинского района начали проверку для установления всех обстоятельств и причин ДТП.
