Три человека пострадали при падении обломков БПЛА на жилой дом в Беслане

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В Беслане в результате падения обломков БПЛА на крышу многоквартирного дома пострадали двое детей и один взрослый. Об этом сообщил глава республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло.Меняйло подчеркнул, что угрозы жизни людей нет. Каждому оказана своевременная медицинская помощь."Дал поручение в ближайшее время обследовать поврежденный многоквартирный. После того как будет оценен ущерб, незамедлительно приступим к восстановительным работам. Всем пострадавшим жильцам дома окажем всю необходимую помощь", – добавил Сергей Меняйло.Накануне сообщалось, что в Белгородской области мирный житель получил ранения в результате детонации вражеского беспилотника. Пострадавшего госпитализировали в горбольницу №2 Белгорода, где ему оказывается вся необходимая помощь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:63 дрона ВСУ сбили за ночь над Крымом и другими регионами РоссииИз-за атак ВСУ обесточены Запорожская и Херсонская областиВ Крыму выписали раненную в Хорлах беременную женщину

