Жгут новогодние елки и греются у костров: обстановка с отоплением в Киеве

2026-01-18T11:49

украина

новости сво

новости

отопление

киев

энергосистема украины

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111592/32/1115923290_0:576:2618:2048_1920x0_80_0_0_f739b320c710169e8c9b094bf8527ec7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Жители Киева сжигают выброшенные новогодние елки, чтобы согреться у костра при отсутствии отопления, сообщает украинское издание "Страна.ua".Во вторник издание "Страна.ua" сообщало, что Киев и ряд населенных пунктов в Киевской области почти полностью погрузились во тьму на фоне аварийных и плановых отключений электроэнергии. До этого издание "Инсайдер.ua" сообщало, что парламент Украины уже второй раз в наступившем году остался без отопления на фоне длительных проблем в энергетической инфраструктуре.Девятого января киевские власти сообщили, что левый берег Киева частично остался без электроснабжения, были введены ограничения в работе метро, а электротранспорт заменили на дополнительные автобусы. К 12 января в городе оставалось без отопления около 800 домов, в то тот же день в неотапливаемых домах Киева начали лопаться замерзшие трубы.Киеве сложилась самая сложная за четыре года обстановка – город без света и тепла, жителям отключают электричество до десяти и более часов и аварийные отключения будут продолжаться, заявил ранее в среду мэр украинской столицы Владимир Кличко.Кроме того, жителей Киева ранее призывали запастись поуэрбанками, спичками, свечами и фонариками из-за возможного масштабного отключения света, а также сделать запас продуктов и воды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2026

украина, новости сво, новости, отопление, киев, энергосистема украины