Жгут новогодние елки и греются у костров: обстановка с отоплением в Киеве
Жгут новогодние елки и греются у костров: обстановка с отоплением в Киеве
Жгут новогодние елки и греются у костров: обстановка с отоплением в Киеве - РИА Новости Крым, 18.01.2026
Жгут новогодние елки и греются у костров: обстановка с отоплением в Киеве
Жители Киева сжигают выброшенные новогодние елки, чтобы согреться у костра при отсутствии отопления, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости Крым, 18.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Жители Киева сжигают выброшенные новогодние елки, чтобы согреться у костра при отсутствии отопления, сообщает украинское издание "Страна.ua".Во вторник издание "Страна.ua" сообщало, что Киев и ряд населенных пунктов в Киевской области почти полностью погрузились во тьму на фоне аварийных и плановых отключений электроэнергии. До этого издание "Инсайдер.ua" сообщало, что парламент Украины уже второй раз в наступившем году остался без отопления на фоне длительных проблем в энергетической инфраструктуре.Девятого января киевские власти сообщили, что левый берег Киева частично остался без электроснабжения, были введены ограничения в работе метро, а электротранспорт заменили на дополнительные автобусы. К 12 января в городе оставалось без отопления около 800 домов, в то тот же день в неотапливаемых домах Киева начали лопаться замерзшие трубы.Киеве сложилась самая сложная за четыре года обстановка – город без света и тепла, жителям отключают электричество до десяти и более часов и аварийные отключения будут продолжаться, заявил ранее в среду мэр украинской столицы Владимир Кличко.Кроме того, жителей Киева ранее призывали запастись поуэрбанками, спичками, свечами и фонариками из-за возможного масштабного отключения света, а также сделать запас продуктов и воды.
Жгут новогодние елки и греются у костров: обстановка с отоплением в Киеве

Жители Киева сжигают новогодние елки, чтобы согреться у костра при отсутствии отопления

11:49 18.01.2026
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Утилизация новогодних елок. Архивное фото
Утилизация новогодних елок. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Жители Киева сжигают выброшенные новогодние елки, чтобы согреться у костра при отсутствии отопления, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"В Киеве, на Теремках люди греются у костра из выброшенных новогодних елок. В столице десятки домов остаются без отопления уже больше недели", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Во вторник издание "Страна.ua" сообщало, что Киев и ряд населенных пунктов в Киевской области почти полностью погрузились во тьму на фоне аварийных и плановых отключений электроэнергии. До этого издание "Инсайдер.ua" сообщало, что парламент Украины уже второй раз в наступившем году остался без отопления на фоне длительных проблем в энергетической инфраструктуре.
Девятого января киевские власти сообщили, что левый берег Киева частично остался без электроснабжения, были введены ограничения в работе метро, а электротранспорт заменили на дополнительные автобусы. К 12 января в городе оставалось без отопления около 800 домов, в то тот же день в неотапливаемых домах Киева начали лопаться замерзшие трубы.
Киеве сложилась самая сложная за четыре года обстановка – город без света и тепла, жителям отключают электричество до десяти и более часов и аварийные отключения будут продолжаться, заявил ранее в среду мэр украинской столицы Владимир Кличко.
Кроме того, жителей Киева ранее призывали запастись поуэрбанками, спичками, свечами и фонариками из-за возможного масштабного отключения света, а также сделать запас продуктов и воды.
Вчера, 13:09
Впервые в истории большая часть Киева без тепла: Кличко призвал уезжать
 
УкраинаНовости СВОНовостиОтоплениеКиевЭнергосистема Украины
 
