Трассы в Крыму заметает снегом: дорожная обстановка к утру воскресенья
Трассы в Крыму заметает снегом: дорожная обстановка к утру воскресенья - РИА Новости Крым, 18.01.2026
Трассы в Крыму заметает снегом: дорожная обстановка к утру воскресенья
В связи с неблагоприятными погодными условиями на ряде автомобильных дорог Республики Крым наблюдается образование снежных переметов. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 18.01.2026
2026-01-18T10:42
2026-01-18T10:42
2026-01-18T10:42
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В связи с неблагоприятными погодными условиями на ряде автомобильных дорог Республики Крым наблюдается образование снежных переметов. Об этом сообщает Крымавтодор.Где фиксируются переметыПо данным Крымавтодора, наиболее подвержены переметам открытые участки автомобильных дорог, в том числе:- направления Симферополь – Евпатория – Мирный;- дороги Сакского, Красногвардейского, Раздольненского, Симферопольского районов;- отдельные участки региональных и межмуниципальных автодорог, проходящие по степной местности.Что делают сейчасНа указанных участках проводятся работы по расчистке и обработке дорожного покрытия. Ситуация находится на постоянном контроле, осуществляется круглосуточный мониторинг состояния автомобильных дорог, заключили в Крымавтодоре.
крым
Трассы в Крыму заметает снегом: дорожная обстановка к утру воскресенья
Трассы в Крыму заметает снегом - дорожная обстановка к утру воскресенья
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В связи с неблагоприятными погодными условиями на ряде автомобильных дорог Республики Крым наблюдается образование снежных переметов. Об этом сообщает Крымавтодор.
"Снежные переметы формируются при сочетании минусовой температуры, сильного бокового ветра и открытых участков местности. Снег с полей и обочин переносится на проезжую часть, из-за чего дорога может быстро снова оказаться занесенной даже после очистки", - говорится в сообщении.
Где фиксируются переметы
По данным Крымавтодора, наиболее подвержены переметам открытые участки автомобильных дорог, в том числе:
- направления Симферополь – Евпатория – Мирный;
- дороги Сакского, Красногвардейского, Раздольненского, Симферопольского районов;
- отдельные участки региональных и межмуниципальных автодорог, проходящие по степной местности.
Что делают сейчас
На указанных участках проводятся работы по расчистке и обработке дорожного покрытия. Ситуация находится на постоянном контроле, осуществляется круглосуточный мониторинг состояния автомобильных дорог, заключили в Крымавтодоре.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.