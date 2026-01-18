https://crimea.ria.ru/20260118/trassy-v-krymu-zametaet-snegom-dorozhnaya-obstanovka-k-utru-voskresenya-1152477276.html

Трассы в Крыму заметает снегом: дорожная обстановка к утру воскресенья

Трассы в Крыму заметает снегом: дорожная обстановка к утру воскресенья

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В связи с неблагоприятными погодными условиями на ряде автомобильных дорог Республики Крым наблюдается образование снежных переметов. Об этом сообщает Крымавтодор.Где фиксируются переметыПо данным Крымавтодора, наиболее подвержены переметам открытые участки автомобильных дорог, в том числе:- направления Симферополь – Евпатория – Мирный;- дороги Сакского, Красногвардейского, Раздольненского, Симферопольского районов;- отдельные участки региональных и межмуниципальных автодорог, проходящие по степной местности.Что делают сейчасНа указанных участках проводятся работы по расчистке и обработке дорожного покрытия. Ситуация находится на постоянном контроле, осуществляется круглосуточный мониторинг состояния автомобильных дорог, заключили в Крымавтодоре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

