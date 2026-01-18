Рейтинг@Mail.ru
В центре Симферополя перекроют две улицы - РИА Новости Крым, 18.01.2026
В центре Симферополя перекроют две улицы
В центре Симферополя перекроют две улицы - РИА Новости Крым, 18.01.2026
В центре Симферополя перекроют две улицы
В Симферополе 19 января возле Кафедрального Александро-Невского собора временно ограничат движение, сообщают в администрации города. РИА Новости Крым, 18.01.2026
2026-01-18T16:16
2026-01-18T16:22
симферополь
новости крыма
транспорт
ограничение движения
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/16/1146626220_0:0:1223:688_1920x0_80_0_0_87db1434b9e307aa2b7b3f1098e54749.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. В Симферополе 19 января возле Кафедрального Александро-Невского собора временно ограничат движение, сообщают в администрации города.В городской администрации призвали с пониманием отнестись к временным ограничениям и учесть указанную информацию при планировании маршрутов.
симферополь
симферополь, новости крыма, транспорт, ограничение движения
В центре Симферополя перекроют две улицы

В центре Симферополя временно ограничат движение возле Александро-Невского собора

16:16 18.01.2026 (обновлено: 16:22 18.01.2026)
 
© Телеграм-канал главы Тимашевского районаПерекрытие движения
Перекрытие движения
© Телеграм-канал главы Тимашевского района
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. В Симферополе 19 января возле Кафедрального Александро-Невского собора временно ограничат движение, сообщают в администрации города.
"19 января в связи с проведением богослужения в честь Крещения Господня в Кафедральном Александро-Невском соборе города Симферополя будет временно ограничено движение транспортных средств на участках улиц: Серова с 4:00 до 21:00; Горького с 7:00 до 21:00", – сказано в сообщении.
© Администрация СимферополяСхема ограничения движения
Схема ограничения движения
© Администрация Симферополя
Схема ограничения движения
© Администрация СимферополяСхема ограничения движения
Схема ограничения движения
© Администрация Симферополя
Схема ограничения движения
В городской администрации призвали с пониманием отнестись к временным ограничениям и учесть указанную информацию при планировании маршрутов.
