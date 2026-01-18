https://crimea.ria.ru/20260118/v-tsentre-simferopolya-perekroyut-dve-ulitsy-1152483050.html
В центре Симферополя перекроют две улицы
В центре Симферополя перекроют две улицы - РИА Новости Крым, 18.01.2026
В центре Симферополя перекроют две улицы
В Симферополе 19 января возле Кафедрального Александро-Невского собора временно ограничат движение, сообщают в администрации города. РИА Новости Крым, 18.01.2026
2026-01-18T16:16
2026-01-18T16:16
2026-01-18T16:22
симферополь
новости крыма
транспорт
ограничение движения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/16/1146626220_0:0:1223:688_1920x0_80_0_0_87db1434b9e307aa2b7b3f1098e54749.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. В Симферополе 19 января возле Кафедрального Александро-Невского собора временно ограничат движение, сообщают в администрации города.В городской администрации призвали с пониманием отнестись к временным ограничениям и учесть указанную информацию при планировании маршрутов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/16/1146626220_215:0:1223:756_1920x0_80_0_0_8b07459c0c08ced91c1d2f0f88efdb31.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
симферополь, новости крыма, транспорт, ограничение движения
В центре Симферополя перекроют две улицы
В центре Симферополя временно ограничат движение возле Александро-Невского собора
16:16 18.01.2026 (обновлено: 16:22 18.01.2026)