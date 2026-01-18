https://crimea.ria.ru/20260118/udary-po-ukraine-porazheny-tsekha-dronov-i-obekty-energetiki-v-149-rayonakh-1152480541.html
Удары по Украине: поражены цеха дронов и объекты энергетики в 149 районах
Удары по Украине: поражены цеха дронов и объекты энергетики в 149 районах - РИА Новости Крым, 18.01.2026
Удары по Украине: поражены цеха дронов и объекты энергетики в 149 районах
На Украине поражены цеха дронов и объекты энергетики в 149 районах. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.01.2026
2026-01-18T12:40
2026-01-18T12:40
2026-01-18T12:41
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. На Украине поражены цеха дронов и объекты энергетики в 149 районах. Об этом сообщает Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятиям по сборке беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах", - говорится в сообщении военного ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Удары по Украине: поражены цеха дронов и объекты энергетики в 149 районах
Удары по Украине - поражены цеха дронов и объекты энергетики в 149 районах
12:40 18.01.2026 (обновлено: 12:41 18.01.2026)