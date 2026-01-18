Рейтинг@Mail.ru
Удары по Украине: поражены цеха дронов и объекты энергетики в 149 районах - РИА Новости Крым, 18.01.2026
Удары по Украине: поражены цеха дронов и объекты энергетики в 149 районах
Удары по Украине: поражены цеха дронов и объекты энергетики в 149 районах - РИА Новости Крым, 18.01.2026
Удары по Украине: поражены цеха дронов и объекты энергетики в 149 районах
На Украине поражены цеха дронов и объекты энергетики в 149 районах. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. На Украине поражены цеха дронов и объекты энергетики в 149 районах. Об этом сообщает Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятиям по сборке беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах", - говорится в сообщении военного ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Удары по Украине: поражены цеха дронов и объекты энергетики в 149 районах

Удары по Украине - поражены цеха дронов и объекты энергетики в 149 районах

12:40 18.01.2026 (обновлено: 12:41 18.01.2026)
 
Ракета "Калибр"
Ракета Калибр
© Министерство обороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. На Украине поражены цеха дронов и объекты энергетики в 149 районах. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятиям по сборке беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах", - говорится в сообщении военного ведомства.
