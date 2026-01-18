Рейтинг@Mail.ru
180 000 рублей в месяц: самая высокооплачиваемая рабочая профессия - РИА Новости Крым, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260118/180-000-rubley-v-mesyats-samaya-vysokooplachivaemaya-rabochaya-professiya-1152479876.html
180 000 рублей в месяц: самая высокооплачиваемая рабочая профессия
180 000 рублей в месяц: самая высокооплачиваемая рабочая профессия - РИА Новости Крым, 18.01.2026
180 000 рублей в месяц: самая высокооплачиваемая рабочая профессия
Профессия бурильщика стала самой высокооплачиваемой рабочей специальностью в России в 2025 году, в среднем работодатели предлагали соискателям 179 тысяч рублей... РИА Новости Крым, 18.01.2026
2026-01-18T11:55
2026-01-18T11:55
статистика
трудоустройство
рынок труда
работа
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128174837_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_d869835dbbca38da839fb64a439d2414.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Профессия бурильщика стала самой высокооплачиваемой рабочей специальностью в России в 2025 году, в среднем работодатели предлагали соискателям 179 тысяч рублей в месяц, выяснили эксперты "Авито Работы", исследование цитирует РИА Новости.Отмечается, что уровень заработной платы во многом зависит от опыта кандидатов, специфики и условий работы. В вакансиях, как правило, указываются зарплатные вилки, которые отражают различия в квалификации специалистов, графике и формате занятости. Некоторые позиции также предусматривают работу вахтой. При расчете средних зарплатных предложений эксперты учитывали данные о вакансиях для начинающих специалистов с опытом работы от 1 года до 3 лет.На втором месте в рейтинге высокооплачиваемых профессий оказались операторы станка. Средние предлагаемые доходы у них выросли за год на 59%, до 172,654 тысячи рублей в месяц. Такие специалисты работают на производственном оборудовании: настраивают параметры обработки, запускают и контролируют процесс изготовления деталей. Они следят за точностью, качеством исполнения и соблюдением технологических режимов.В топ-3 специалистов также вошли токари: в 2025 году им предлагали в среднем 172,249 тысячи рублей в месяц, что на 17% больше в годовом выражении. На четвертом месте - сортировщики. Таким специалистам в 2025 году работодатели в среднем были готовы платить 161,877 тысячи рублей в месяц. Годовой рост зарплатный предложений составил 53%.Сортировщики могут отвечать за первичный контроль качества сырья и полуфабрикатов: отбор по фракциям и параметрам, выявление брака и отклонений. На крупных производствах они также работают с конвейерными и автоматизированными сортировочными линиями, влияя на точность комплектации партий и стабильность выпуска.Замыкает пятерку лидеров профессия фасадчика, для которой средние зарплатные предложения повысились на 19% и составили 156,134 тысячи рублей в месяц. Эти специалисты занимаются монтажом и ремонтом фасадов зданий: устанавливают облицовочные материалы, утеплители и крепежные системы, а также выполняют отделочные работы на высоте.По его словам, среди профессий с самыми высокими зарплатными предложениями сильнее всего за год выросло число вакансий для фасадчиков (+99%), плиточников (+91%) и автомаляров (+70%), что только подтверждает тренд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128174837_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_1dd985144b2913e6714c5402a71f1a51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
статистика, трудоустройство, рынок труда, работа, общество, новости
180 000 рублей в месяц: самая высокооплачиваемая рабочая профессия

Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России

11:55 18.01.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВсероссийская ярмарка трудоустройства "Работа России. Время возможностей".
Всероссийская ярмарка трудоустройства Работа России. Время возможностей. - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Профессия бурильщика стала самой высокооплачиваемой рабочей специальностью в России в 2025 году, в среднем работодатели предлагали соискателям 179 тысяч рублей в месяц, выяснили эксперты "Авито Работы", исследование цитирует РИА Новости.
"Эксперты "Авито Работы" изучили зарплатные предложения для представителей рабочих профессий и определили, что в 2025 году самой высокооплачиваемой стала специальность бурильщика. В среднем работодатели предлагали новым сотрудникам этого направления 179 237 рублей в месяц (+42% за год)", - говорится в исследовании.
Отмечается, что уровень заработной платы во многом зависит от опыта кандидатов, специфики и условий работы. В вакансиях, как правило, указываются зарплатные вилки, которые отражают различия в квалификации специалистов, графике и формате занятости. Некоторые позиции также предусматривают работу вахтой. При расчете средних зарплатных предложений эксперты учитывали данные о вакансиях для начинающих специалистов с опытом работы от 1 года до 3 лет.
На втором месте в рейтинге высокооплачиваемых профессий оказались операторы станка. Средние предлагаемые доходы у них выросли за год на 59%, до 172,654 тысячи рублей в месяц. Такие специалисты работают на производственном оборудовании: настраивают параметры обработки, запускают и контролируют процесс изготовления деталей. Они следят за точностью, качеством исполнения и соблюдением технологических режимов.
В топ-3 специалистов также вошли токари: в 2025 году им предлагали в среднем 172,249 тысячи рублей в месяц, что на 17% больше в годовом выражении. На четвертом месте - сортировщики. Таким специалистам в 2025 году работодатели в среднем были готовы платить 161,877 тысячи рублей в месяц. Годовой рост зарплатный предложений составил 53%.
Сортировщики могут отвечать за первичный контроль качества сырья и полуфабрикатов: отбор по фракциям и параметрам, выявление брака и отклонений. На крупных производствах они также работают с конвейерными и автоматизированными сортировочными линиями, влияя на точность комплектации партий и стабильность выпуска.
Замыкает пятерку лидеров профессия фасадчика, для которой средние зарплатные предложения повысились на 19% и составили 156,134 тысячи рублей в месяц. Эти специалисты занимаются монтажом и ремонтом фасадов зданий: устанавливают облицовочные материалы, утеплители и крепежные системы, а также выполняют отделочные работы на высоте.
"Рынку требуются специалисты, работа которых предполагает опыт, соблюдение строгих стандартов безопасности и высокую точность - в промышленности, строительстве и добывающих отраслях", - приводятся в сообщении слова директора категории "Рабочие и линейные профессии" "Авито Работы" Андрея Кучеренкова.
По его словам, среди профессий с самыми высокими зарплатными предложениями сильнее всего за год выросло число вакансий для фасадчиков (+99%), плиточников (+91%) и автомаляров (+70%), что только подтверждает тренд.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СтатистикатрудоустройствоРынок трудаработаОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:20Самвела Карапетяна отправили под домашний арест
13:39Легковушка влетела в снегоуборочную машину на трассе "Таврида"
13:21Более 205 тысяч абонентов в Запорожской области остаются без света
12:51Новости СВО: армия Росии уничтожает инфраструктуру ВСУ и наемников
12:40Удары по Украине: поражены цеха дронов и объекты энергетики в 149 районах
12:35На питающей Запорожскую АЭС линии начались восстановительные работы
12:14Аномальная погода в Крыму - обстановка в Симферополе
11:55180 000 рублей в месяц: самая высокооплачиваемая рабочая профессия
11:49Жгут новогодние елки и греются у костров: обстановка с отоплением в Киеве
11:35В Севастополе сгорел жилой дом
11:13Восемь человек погибли в результате схода лавин в Австрии
10:58Лед, мороз и снежные коты - фото Ялты под снегом
10:51В Туапсе при атаке ВСУ пострадал мирный житель
10:42Трассы в Крыму заметает снегом: дорожная обстановка к утру воскресенья
10:32Три человека пострадали при падении обломков БПЛА на жилой дом в Беслане
10:27Переяславская рада в инфографике РИА Новости Крым
10:12В Крыму назвали значение Переяславской рады
10:06Крещенский сочельник - традиции праздника
09:57"Волим под царя православного": как Украина воссоединилась с Россией
09:33В Крыму вручили высшую театральную премию полуострова "Золотой Грифон"
Лента новостейМолния