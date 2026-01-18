https://crimea.ria.ru/20260118/180-000-rubley-v-mesyats-samaya-vysokooplachivaemaya-rabochaya-professiya-1152479876.html

180 000 рублей в месяц: самая высокооплачиваемая рабочая профессия

180 000 рублей в месяц: самая высокооплачиваемая рабочая профессия - РИА Новости Крым, 18.01.2026

180 000 рублей в месяц: самая высокооплачиваемая рабочая профессия

Профессия бурильщика стала самой высокооплачиваемой рабочей специальностью в России в 2025 году, в среднем работодатели предлагали соискателям 179 тысяч рублей... РИА Новости Крым, 18.01.2026

2026-01-18T11:55

2026-01-18T11:55

2026-01-18T11:55

статистика

трудоустройство

рынок труда

работа

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128174837_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_d869835dbbca38da839fb64a439d2414.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Профессия бурильщика стала самой высокооплачиваемой рабочей специальностью в России в 2025 году, в среднем работодатели предлагали соискателям 179 тысяч рублей в месяц, выяснили эксперты "Авито Работы", исследование цитирует РИА Новости.Отмечается, что уровень заработной платы во многом зависит от опыта кандидатов, специфики и условий работы. В вакансиях, как правило, указываются зарплатные вилки, которые отражают различия в квалификации специалистов, графике и формате занятости. Некоторые позиции также предусматривают работу вахтой. При расчете средних зарплатных предложений эксперты учитывали данные о вакансиях для начинающих специалистов с опытом работы от 1 года до 3 лет.На втором месте в рейтинге высокооплачиваемых профессий оказались операторы станка. Средние предлагаемые доходы у них выросли за год на 59%, до 172,654 тысячи рублей в месяц. Такие специалисты работают на производственном оборудовании: настраивают параметры обработки, запускают и контролируют процесс изготовления деталей. Они следят за точностью, качеством исполнения и соблюдением технологических режимов.В топ-3 специалистов также вошли токари: в 2025 году им предлагали в среднем 172,249 тысячи рублей в месяц, что на 17% больше в годовом выражении. На четвертом месте - сортировщики. Таким специалистам в 2025 году работодатели в среднем были готовы платить 161,877 тысячи рублей в месяц. Годовой рост зарплатный предложений составил 53%.Сортировщики могут отвечать за первичный контроль качества сырья и полуфабрикатов: отбор по фракциям и параметрам, выявление брака и отклонений. На крупных производствах они также работают с конвейерными и автоматизированными сортировочными линиями, влияя на точность комплектации партий и стабильность выпуска.Замыкает пятерку лидеров профессия фасадчика, для которой средние зарплатные предложения повысились на 19% и составили 156,134 тысячи рублей в месяц. Эти специалисты занимаются монтажом и ремонтом фасадов зданий: устанавливают облицовочные материалы, утеплители и крепежные системы, а также выполняют отделочные работы на высоте.По его словам, среди профессий с самыми высокими зарплатными предложениями сильнее всего за год выросло число вакансий для фасадчиков (+99%), плиточников (+91%) и автомаляров (+70%), что только подтверждает тренд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

статистика, трудоустройство, рынок труда, работа, общество, новости