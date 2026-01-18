Восемь человек погибли в результате схода лавин в Австрии

https://crimea.ria.ru/20260118/vosem-chelovek-pogibli-v-rezultate-skhoda-lavin-v-avstrii-1152479154.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Восемь человек погибли в результате схода нескольких лавин в австрийских землях Штирия и Зальцбург, сообщила полиция и горноспасательная служба.Как сообщает горноспасательная служба земли Зальцбург, лавины сошли в субботу днем в Бад-Хофгастайне и в долине Гроссарльталь.Через несколько часов в горноспасательную службу поступило повторное обращение из-за лавины, сошедшей в долине Гроссарльталь. "Четыре человека были обнаружены мертвыми. Один человек получил серьезные травмы, один - легкие, и один человек не пострадал", - говорится в сообщении.В операциях участвовали спасательные вертолеты, команды горноспасателей с собаками, группы реагирования на кризисные ситуации Красного Креста, полиция с полицейским вертолетом и парамедики Красного Креста.Во второй половине дня в субботу в спасательную службу округа Муртал поступил вызов в связи со сходом лавины в муниципалитете Пустервальд."По предварительным данным, в зону схождения лавины попали семь чешских лыжников-туристов. Трое из них оказались погребены под лавиной. Спасательным командам удалось обнаружить погребенных под снегом людей и частично достать их. Несмотря на немедленные меры по спасению, была установлена смерть трех человек. Четверо других членов группы, не попавших в лавину, были спасены с альпийской местности и получили экстренную медицинскую помощь", - сообщается в пресс-релизе полиции Штирии.В операции среди прочего участвовали 150 горноспасателей из округов Муртал и Лицен. В связи с погодными условиями извлечение тел погибших будет завершено в воскресенье. Точные обстоятельства происшествия и личности погибших лыжников расследуются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
