На Кубани призвали отказаться от Крещенских купаний в море - РИА Новости Крым, 18.01.2026
На Кубани призвали отказаться от Крещенских купаний в море
На Кубани призвали отказаться от Крещенских купаний в море - РИА Новости Крым, 18.01.2026
На Кубани призвали отказаться от Крещенских купаний в море
В Краснодарском крае из-за ухудшения погоды власти призвали население и гостей прибрежных городов отказаться от Крещенских купаний в море. РИА Новости Крым, 18.01.2026
2026-01-18T14:57
2026-01-18T15:07
андрей кравченко
новороссийск
геленджик
новости
краснодарский край
крещение
алексей богодистов
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае из-за ухудшения погоды власти призвали население и гостей прибрежных городов отказаться от Крещенских купаний в море.Так, сообщение с рекомендацией отказаться от Крещенских купаний на пляжных территориях опубликовала городская администрация Новороссийска со ссылкой на главу города-героя Андрея Кравченко.Глава Новороссийска также уточнил, что все желающие совершить Крещенское омовение могут это сделать в специально оборудованных купелях, которые расположены у храма в честь святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских чудотворцев, в районе парусного клуба в Абрау-Дюрсо и на территории православного комплекса "Святая ручка".Глава города-курорта Геленджик Алексей Богодистов также призвал воздержаться от купаний и омовений на открытых источниках. По прогнозу синоптиков, в вечернее время в Геленджике ожидается ухудшение погодных условий. Начиная с вечера и в ночные часы прогнозируется усиление северо-восточного ветра с порывами до 12–15 м/с. При такой погоде усиливается волнение на воде, отметил глава городской администрации.И призвал отнестись к этому решению с пониманием и беречь себя и своих близких.
новороссийск
геленджик
краснодарский край
Новости
андрей кравченко, новороссийск, геленджик, новости, краснодарский край, крещение, алексей богодистов
На Кубани призвали отказаться от Крещенских купаний в море

На Кубани из-за ухудшения погоды призвали отказаться от Крещенских купаний в море

14:57 18.01.2026 (обновлено: 15:07 18.01.2026)
 
© Официальный канал Главы администрации города СудакаКрещенские купания
Крещенские купания
© Официальный канал Главы администрации города Судака
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае из-за ухудшения погоды власти призвали население и гостей прибрежных городов отказаться от Крещенских купаний в море.
Так, сообщение с рекомендацией отказаться от Крещенских купаний на пляжных территориях опубликовала городская администрация Новороссийска со ссылкой на главу города-героя Андрея Кравченко.
"В связи ухудшением погодных условий, усилением порывов ветра и сохранением режима "Повышенная готовность" настоятельно прошу воздержаться от крещенских купаний. В ночь с 18 на 19 января мы будем отмечать светлый и важный праздник. В этот день верующим людям главное – посетить церковные службы, которые пройдут в 21 храме города. Не рискуйте своим здоровьем, лучше оставайтесь дома. Берегите себя и своих близких!" – написал Андрей Кравченко.
Глава Новороссийска также уточнил, что все желающие совершить Крещенское омовение могут это сделать в специально оборудованных купелях, которые расположены у храма в честь святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских чудотворцев, в районе парусного клуба в Абрау-Дюрсо и на территории православного комплекса "Святая ручка".
Глава города-курорта Геленджик Алексей Богодистов также призвал воздержаться от купаний и омовений на открытых источниках. По прогнозу синоптиков, в вечернее время в Геленджике ожидается ухудшение погодных условий. Начиная с вечера и в ночные часы прогнозируется усиление северо-восточного ветра с порывами до 12–15 м/с. При такой погоде усиливается волнение на воде, отметил глава городской администрации.

"С учетом обстановки и низкой температуры воздуха и воды прошу сегодня и в день Крещения воздержаться от купаний и омовений на открытых источниках. Речь идет прежде всего о безопасности и сохранении здоровья", – написал Алексей Богодистов.

И призвал отнестись к этому решению с пониманием и беречь себя и своих близких.
