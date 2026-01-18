https://crimea.ria.ru/20260118/na-kubani-prizvali-otkazatsya-ot-kreschenskikh-kupaniy-v-more-1152481536.html
На Кубани призвали отказаться от Крещенских купаний в море
На Кубани призвали отказаться от Крещенских купаний в море - РИА Новости Крым, 18.01.2026
На Кубани призвали отказаться от Крещенских купаний в море
В Краснодарском крае из-за ухудшения погоды власти призвали население и гостей прибрежных городов отказаться от Крещенских купаний в море. РИА Новости Крым, 18.01.2026
2026-01-18T14:57
2026-01-18T14:57
2026-01-18T15:07
андрей кравченко
новороссийск
геленджик
новости
краснодарский край
крещение
алексей богодистов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/13/1143479758_0:268:1040:853_1920x0_80_0_0_c77e805faad840f013d9bbb7f49c6daf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае из-за ухудшения погоды власти призвали население и гостей прибрежных городов отказаться от Крещенских купаний в море.Так, сообщение с рекомендацией отказаться от Крещенских купаний на пляжных территориях опубликовала городская администрация Новороссийска со ссылкой на главу города-героя Андрея Кравченко.Глава Новороссийска также уточнил, что все желающие совершить Крещенское омовение могут это сделать в специально оборудованных купелях, которые расположены у храма в честь святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских чудотворцев, в районе парусного клуба в Абрау-Дюрсо и на территории православного комплекса "Святая ручка".Глава города-курорта Геленджик Алексей Богодистов также призвал воздержаться от купаний и омовений на открытых источниках. По прогнозу синоптиков, в вечернее время в Геленджике ожидается ухудшение погодных условий. Начиная с вечера и в ночные часы прогнозируется усиление северо-восточного ветра с порывами до 12–15 м/с. При такой погоде усиливается волнение на воде, отметил глава городской администрации.И призвал отнестись к этому решению с пониманием и беречь себя и своих близких.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крещение в Крыму: где окунуться и как подготовитьсяКрещенские омовения в Севастополе: где откроют купелиНадо ли купаться на Крещение
https://crimea.ria.ru/20260118/kreschenskiy-sochelnik---traditsii-prazdnika-1152476056.html
новороссийск
геленджик
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/13/1143479758_0:73:1040:853_1920x0_80_0_0_532177f86c0dd7ea9341ede0e7d6517e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей кравченко, новороссийск, геленджик, новости, краснодарский край, крещение, алексей богодистов
На Кубани призвали отказаться от Крещенских купаний в море
На Кубани из-за ухудшения погоды призвали отказаться от Крещенских купаний в море
14:57 18.01.2026 (обновлено: 15:07 18.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае из-за ухудшения погоды власти призвали население и гостей прибрежных городов отказаться от Крещенских купаний в море.
Так, сообщение с рекомендацией отказаться от Крещенских купаний на пляжных территориях опубликовала городская администрация Новороссийска со ссылкой на главу города-героя Андрея Кравченко.
"В связи ухудшением погодных условий, усилением порывов ветра и сохранением режима "Повышенная готовность" настоятельно прошу воздержаться от крещенских купаний. В ночь с 18 на 19 января мы будем отмечать светлый и важный праздник. В этот день верующим людям главное – посетить церковные службы, которые пройдут в 21 храме города. Не рискуйте своим здоровьем, лучше оставайтесь дома. Берегите себя и своих близких!" – написал Андрей Кравченко.
Глава Новороссийска также уточнил, что все желающие совершить Крещенское омовение могут это сделать в специально оборудованных купелях, которые расположены у храма в честь святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских чудотворцев, в районе парусного клуба в Абрау-Дюрсо и на территории православного комплекса "Святая ручка".
Глава города-курорта Геленджик Алексей Богодистов также призвал воздержаться от купаний и омовений на открытых источниках. По прогнозу синоптиков, в вечернее время в Геленджике ожидается ухудшение погодных условий. Начиная с вечера и в ночные часы прогнозируется усиление северо-восточного ветра с порывами до 12–15 м/с. При такой погоде усиливается волнение на воде, отметил глава городской администрации.
"С учетом обстановки и низкой температуры воздуха и воды прошу сегодня и в день Крещения воздержаться от купаний и омовений на открытых источниках. Речь идет прежде всего о безопасности и сохранении здоровья", – написал Алексей Богодистов.
И призвал отнестись к этому решению с пониманием и беречь себя и своих близких.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: