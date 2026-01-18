https://crimea.ria.ru/20260118/na-kubani-prizvali-otkazatsya-ot-kreschenskikh-kupaniy-v-more-1152481536.html

На Кубани призвали отказаться от Крещенских купаний в море

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае из-за ухудшения погоды власти призвали население и гостей прибрежных городов отказаться от Крещенских купаний в море.Так, сообщение с рекомендацией отказаться от Крещенских купаний на пляжных территориях опубликовала городская администрация Новороссийска со ссылкой на главу города-героя Андрея Кравченко.Глава Новороссийска также уточнил, что все желающие совершить Крещенское омовение могут это сделать в специально оборудованных купелях, которые расположены у храма в честь святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских чудотворцев, в районе парусного клуба в Абрау-Дюрсо и на территории православного комплекса "Святая ручка".Глава города-курорта Геленджик Алексей Богодистов также призвал воздержаться от купаний и омовений на открытых источниках. По прогнозу синоптиков, в вечернее время в Геленджике ожидается ухудшение погодных условий. Начиная с вечера и в ночные часы прогнозируется усиление северо-восточного ветра с порывами до 12–15 м/с. При такой погоде усиливается волнение на воде, отметил глава городской администрации.И призвал отнестись к этому решению с пониманием и беречь себя и своих близких.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крещение в Крыму: где окунуться и как подготовитьсяКрещенские омовения в Севастополе: где откроют купелиНадо ли купаться на Крещение

