Новый вызов для России – чего ожидать от соглашения ЕС с Меркосуром
Новый вызов для России – чего ожидать от соглашения ЕС с Меркосуром - РИА Новости Крым, 18.01.2026
Новый вызов для России – чего ожидать от соглашения ЕС с Меркосуром
"Экономический глоток воздуха" – таким тезисом можно охарактеризовать подписанное соглашение о торговле между странами ЕС и Меркосура. Его разрабатывали... РИА Новости Крым, 18.01.2026
2026-01-18T15:57
2026-01-18T15:57
2026-01-18T15:57
мнения, михаил беляев, европейский союз (ес), латинская америка, торговля
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым, Вадим Рыбалкин.
"Экономический глоток воздуха" – таким тезисом можно охарактеризовать подписанное соглашение о торговле между странами ЕС и Меркосура. Его разрабатывали четверть века, неоднократно в Европе люди выходили на протесты. От этой торговли ожидают до 20% мирового ВВП, тысячи новых рабочих мест и сотни перспективных экономических возможностей. России же придется соперничать с Западной Европой и учитывать, что это уже будет общий рынок. О главных аспектах сделки РИА Новости Крым
рассказал финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.
Накануне стало известно, что Евросоюз и общий южноамериканский рынок Меркосур в субботу заключили соглашение о свободной торговле.
Как разделились мнения в Европе
Подписание соглашения о торговле Европы с Меркосуром разделило мнение европейцев четко на "за" и "против". Одобряют проект индустриальные страны ЕС. И в первую очередь – Германия, которая предполагает, что она свою техническую продукцию, прежде всего автопром, сможет направлять в Латинскую Америку, и, таким образом, поправить свою экономику.
"Против – страны с сильным аграрным сектором. Прежде всего это французы, итальянцы, немецкие аграрии и даже поляки. Они ожидают наплыва латиноамериканской продукции и боятся дешевой конкуренции, хотя и говорят о низком качестве товара и сомнительных санитарных нормах", – объяснил эксперт.
Однако, чтобы успокоить волнения и протесты, в ЕС предусмотрели субсидии для поддержания аграрного сектора. Как отметил кандидат экономических наук, взаимодействие ЕС и Меркосура – это взаимодополняемый рынок. В Европе более развита индустрия и химическая промышленность, а в Латинской Америке – сельско-аграрный сектор.
Также в рамках этого соглашения планируется и обмен рабочей силой. Но и это Европе только на руку. "Из Латинской Америки получить рабочую это лучше, чем наплыв кого-то другого. Во всяком случае, лучше, чем украинцев, которые вообще ничего не делают и делать не собираются", – говорит собеседник.
Что пойдет с молотка
"Латинская Америка производит много мяса, зерна и тому подобного. Но на своем рынке сбывать они это не могут, потребление этой продукции у них, конечно, ограничено платежеспособным спросом. А Европа даст им возможность наращивать это производство, дать оживление взаимной торговле", – считает Михаил Беляев.
Отдельное внимание сейчас заслуживает и реакция Соединенных Штатов. По мнению эксперта, США, если это будет ослаблять их позиции в этом регионе, через торговлю Меркосура может начать давить на Европу для достижения своих экономических целей.
"Ему (Дональду Трампу – ред.) не очень хочется, чтоб его "задний двор" получил какую-то отдушину в виде Европы. И если он увидит, что Латинская Америка "отдрейфовывает" в сторону ЕС, то может вмешаться", – выразил мнение аналитик.
Как это отразится на экономике России
Торговля ЕС и Меркосура создаст для российской экономики конкуренцию на рынке, уточняет Михаил Беляев. РФ придется соперничать с Западной Европой и учитывать, что это уже будет общий рынок. Усилия нужно будет прилагать двойные.
"Для нас это дополнительный вызов. Но это и шанс более детально углубиться в освоение своего внутреннего рынка. Потому что когда страна раскручивает внутреннюю экономику, она зарабатывает точно такие же деньги. И они укрепляют экономику намного больше и эффективнее, крепнет экономический суверенитет", – сказал экономист.
У Западной Европы в этом направлении иная ситуация, отметил эксперт. Почему ЕС ищет новые рынки сбыта? Потому, что свой внутренний рынок уже занят и перенасыщен. "Внутри себя продавать некуда", – отмечает эксперт.
"Колеса экономики крутятся тогда, когда можно что-то продавать. А в ЕС ничего уже продавать нельзя – все произведено, все куплено и распределено. Это соглашение, конечно, более выгодно прежде всего самой Европе", – подчеркивает финансовый аналитик.
Кстати, подметил собеседник, сейчас есть шанс, что Европа "одумается", вспомнит про свой континент и развернется в сторону России. Предпосылки уже все созданы.
"Мы стоим на пороге этого. В России не освоен внутренний рынок, в Европе он перенасыщен. У нас есть все шансы возобновить нормальные торгово-экономические связи. И мы уже видим, как меняется риторика некоторых европейских лидеров", – подытожил Михаил Беляев.
Меркосур – общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка.
