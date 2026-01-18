https://crimea.ria.ru/20260118/detskie-travmy-snezhnoy-zimoy-chto-vazhno-znat-i-kak-okazat-pervuyu-pomosch-1152443265.html

Детские травмы снежной зимой: что важно знать и как оказать первую помощь

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Снег в Крыму – явление редкое и для детей радостное, но новогодние праздники, когда пришла настоящая зима, принесли хлопот медикам травматологических и хирургических отделений больниц полуострова. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный врач Республиканской детской клинической больницы, завкафедрой детской хирургии Анатолий Олейник.Как правило, причина получения детьми разного рода травм – несоблюдение безопасности на снегу во время игр, заметил Олейник."Дети катаются там, где им удобно. И детский травматизм связан в основном с шалостями, играми и катаниями на "ватрушках" и санках, а также с падениями, когда просто катались на ногах. Все это приводит к многочисленным переломам и травмам. Причем, по сравнению с надувными санками-"ватрушками", шайбами обычные санки более безопасны, поскольку тюбинги разгоняются быстрее, движутся с гораздо большей скоростью, при этом менее управляемы, отчего представляют серьезную опасность", – подчеркнул врач.По словам Олейника, самые частые травмы у детей во время катаний – это различные ушибы и растяжение связок, которые неприятны, но не несут серьезных проблем для организма, однако есть и более серьезные последствия неосторожных игр на снегу."Чаще всего это переломы верхних конечностей. Дети падают или бьются, пытаясь затормозить руками, и по статистике преобладают переломы нижней трети предплечья. Потом идут переломы нижних конечностей – лодыжек. И затем уже черепно-мозговые травмы вследствие падений с ватрушки и санок или катаний на ногах, когда дети поскальзываются и бьются головой о землю и лед", – перечислил медик.Также в новогодние праздники в этом году был единичный случай травмирования у ребенка глаза во время игры в снежки. "Был у нас уже один такой ребенок. Ушиб, гифема глаза – это разрыв внутренних сосудов глаза. Снежком в глаз попали", – уточнил собеседник.По словам главврача Республиканской детской клинической больницы, учреждение, которое он возглавляет – третьего уровня, республиканского значения, поэтому в новогодние праздники, как и всегда, помощь здесь оказывали детям со всего Крыма.По словам Олейника, первое, что необходимо сделать при любых травмах, полученных во время зимних катаний, это обездвижить поврежденное место – конечность или голову – и охладить ушибленное место.Следующее, что нужно сделать по возможности максимально быстро – это доставить пострадавшего в больницу, чтобы разобраться со степенью травмы, подытожил врач.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какая погода ожидается в Крыму на КрещениеНа дорогах Крыма образовались снежные переметыКрым завалило снегом – фото

