Рейтинг@Mail.ru
Детские травмы снежной зимой: что важно знать и как оказать первую помощь - РИА Новости Крым, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20260118/detskie-travmy-snezhnoy-zimoy-chto-vazhno-znat-i-kak-okazat-pervuyu-pomosch-1152443265.html
Детские травмы снежной зимой: что важно знать и как оказать первую помощь
Детские травмы снежной зимой: что важно знать и как оказать первую помощь - РИА Новости Крым, 18.01.2026
Детские травмы снежной зимой: что важно знать и как оказать первую помощь
Снег в Крыму – явление редкое и для детей радостное, но новогодние праздники, когда пришла настоящая зима, принесли хлопот медикам травматологических и... РИА Новости Крым, 18.01.2026
2026-01-18T15:22
2026-01-18T15:22
радио "спутник в крыму"
анатолий олейник
совет эксперта
здоровье
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111786/01/1117860160_0:753:2303:2048_1920x0_80_0_0_1ebd301efa2e6fc6e16a89568e126af3.jpg
Детский травматизм зимой
Детский травматизм зимой
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Снег в Крыму – явление редкое и для детей радостное, но новогодние праздники, когда пришла настоящая зима, принесли хлопот медикам травматологических и хирургических отделений больниц полуострова. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный врач Республиканской детской клинической больницы, завкафедрой детской хирургии Анатолий Олейник.Как правило, причина получения детьми разного рода травм – несоблюдение безопасности на снегу во время игр, заметил Олейник."Дети катаются там, где им удобно. И детский травматизм связан в основном с шалостями, играми и катаниями на "ватрушках" и санках, а также с падениями, когда просто катались на ногах. Все это приводит к многочисленным переломам и травмам. Причем, по сравнению с надувными санками-"ватрушками", шайбами обычные санки более безопасны, поскольку тюбинги разгоняются быстрее, движутся с гораздо большей скоростью, при этом менее управляемы, отчего представляют серьезную опасность", – подчеркнул врач.По словам Олейника, самые частые травмы у детей во время катаний – это различные ушибы и растяжение связок, которые неприятны, но не несут серьезных проблем для организма, однако есть и более серьезные последствия неосторожных игр на снегу."Чаще всего это переломы верхних конечностей. Дети падают или бьются, пытаясь затормозить руками, и по статистике преобладают переломы нижней трети предплечья. Потом идут переломы нижних конечностей – лодыжек. И затем уже черепно-мозговые травмы вследствие падений с ватрушки и санок или катаний на ногах, когда дети поскальзываются и бьются головой о землю и лед", – перечислил медик.Также в новогодние праздники в этом году был единичный случай травмирования у ребенка глаза во время игры в снежки. "Был у нас уже один такой ребенок. Ушиб, гифема глаза – это разрыв внутренних сосудов глаза. Снежком в глаз попали", – уточнил собеседник.По словам главврача Республиканской детской клинической больницы, учреждение, которое он возглавляет – третьего уровня, республиканского значения, поэтому в новогодние праздники, как и всегда, помощь здесь оказывали детям со всего Крыма.По словам Олейника, первое, что необходимо сделать при любых травмах, полученных во время зимних катаний, это обездвижить поврежденное место – конечность или голову – и охладить ушибленное место.Следующее, что нужно сделать по возможности максимально быстро – это доставить пострадавшего в больницу, чтобы разобраться со степенью травмы, подытожил врач.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какая погода ожидается в Крыму на КрещениеНа дорогах Крыма образовались снежные переметыКрым завалило снегом – фото
https://crimea.ria.ru/20260115/ekvator-zimy-proyden-kakoy-budet-pogoda-v-krymu-1152417795.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111786/01/1117860160_0:330:2290:2048_1920x0_80_0_0_7c3ed07d20b3616cec397132c9ee6fb2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анатолий олейник, совет эксперта, здоровье, дети
Детские травмы снежной зимой: что важно знать и как оказать первую помощь

Как оказать первую помощь при детских травмах снежной зимой – рекомендации врача

15:22 18.01.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКатание на "ватрушках"
Катание на ватрушках - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Снег в Крыму – явление редкое и для детей радостное, но новогодние праздники, когда пришла настоящая зима, принесли хлопот медикам травматологических и хирургических отделений больниц полуострова. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный врач Республиканской детской клинической больницы, завкафедрой детской хирургии Анатолий Олейник.
Детский травматизм зимой
15:22
"Матушка-зима порадовала нас на Новый год, но это с одной стороны, а с другой – все новогодние праздники прошли с обращениями детей, которые пострадали в результате катания на снежных горках или падений на гололеде", – рассказал гость эфира.
Как правило, причина получения детьми разного рода травм – несоблюдение безопасности на снегу во время игр, заметил Олейник.
"Дети катаются там, где им удобно. И детский травматизм связан в основном с шалостями, играми и катаниями на "ватрушках" и санках, а также с падениями, когда просто катались на ногах. Все это приводит к многочисленным переломам и травмам. Причем, по сравнению с надувными санками-"ватрушками", шайбами обычные санки более безопасны, поскольку тюбинги разгоняются быстрее, движутся с гораздо большей скоростью, при этом менее управляемы, отчего представляют серьезную опасность", – подчеркнул врач.
По словам Олейника, самые частые травмы у детей во время катаний – это различные ушибы и растяжение связок, которые неприятны, но не несут серьезных проблем для организма, однако есть и более серьезные последствия неосторожных игр на снегу.
"Чаще всего это переломы верхних конечностей. Дети падают или бьются, пытаясь затормозить руками, и по статистике преобладают переломы нижней трети предплечья. Потом идут переломы нижних конечностей – лодыжек. И затем уже черепно-мозговые травмы вследствие падений с ватрушки и санок или катаний на ногах, когда дети поскальзываются и бьются головой о землю и лед", – перечислил медик.
Также в новогодние праздники в этом году был единичный случай травмирования у ребенка глаза во время игры в снежки. "Был у нас уже один такой ребенок. Ушиб, гифема глаза – это разрыв внутренних сосудов глаза. Снежком в глаз попали", – уточнил собеседник.
По словам главврача Республиканской детской клинической больницы, учреждение, которое он возглавляет – третьего уровня, республиканского значения, поэтому в новогодние праздники, как и всегда, помощь здесь оказывали детям со всего Крыма.
По словам Олейника, первое, что необходимо сделать при любых травмах, полученных во время зимних катаний, это обездвижить поврежденное место – конечность или голову – и охладить ушибленное место.

"Если это попадание в глаз или травма, ушиб, то это охлаждение места травмирования. Благо, рядом снег и его можно приложить. На 5 минут приложили, потом перерыв и опять В первые сутки вообще на любую травму применяется сначала холод, а уже какие-то тепловые компрессы и прочее нужно применять только со вторых суток", – советует специалист.

Следующее, что нужно сделать по возможности максимально быстро – это доставить пострадавшего в больницу, чтобы разобраться со степенью травмы, подытожил врач.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Какая погода ожидается в Крыму на Крещение
На дорогах Крыма образовались снежные переметы
Крым завалило снегом – фото
Повседневная жизнь в Ялте - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
15 января, 16:21Эксклюзивы РИА Новости Крым
Экватор пройден: какой будет вторая половина зимы в Крыму
 
Радио "Спутник в Крыму"Анатолий ОлейникСовет экспертаЗдоровьедети
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:09Чем на самом деле является попытка аннексии Гренландии США – мнение
17:47Жителям Германии больше нельзя болеть: Мерц пожаловался на граждан
17:17Какой формат экскурсий наиболее востребован у современных туристов
16:43Опасное катание детей на "ватрушках" устроили в Крыму
16:16В центре Симферополя перекроют две улицы
15:57Новый вызов для России – чего ожидать от соглашения ЕС с Меркосуром
15:22Детские травмы снежной зимой: что важно знать и как оказать первую помощь
14:57На Кубани призвали отказаться от Крещенских купаний в море
14:20Самвела Карапетяна отправили под домашний арест
13:39Легковушка влетела в снегоуборочную машину на трассе "Таврида"
13:21Более 205 тысяч абонентов в Запорожской области остаются без света
12:51Новости СВО: армия Росии уничтожает инфраструктуру ВСУ и наемников
12:40Удары по Украине: поражены цеха дронов и объекты энергетики в 149 районах
12:35На питающей Запорожскую АЭС линии начались восстановительные работы
12:14Аномальная погода в Крыму - обстановка в Симферополе
11:55180 000 рублей в месяц: самая высокооплачиваемая рабочая профессия
11:49Жгут новогодние елки и греются у костров: обстановка с отоплением в Киеве
11:35В Севастополе сгорел жилой дом
11:13Восемь человек погибли в результате схода лавин в Австрии
10:58Лед, мороз и снежные коты - фото Ялты под снегом
Лента новостейМолния