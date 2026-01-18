https://crimea.ria.ru/20260118/samvela-karapetyana-otpravili-pod-domashniy-arest-1152481289.html

Самвела Карапетяна отправили под домашний арест

Предпринимателя Самвела Карапетяна, в отношении которого суд применил в качестве меры пресечения домашний арест, доставили домой из СИЗО.

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Предпринимателя Самвела Карапетяна, в отношении которого суд применил в качестве меры пресечения домашний арест, доставили домой из СИЗО.У дома бизнесмена собрались многочисленные сторонники, скандировавшие "Самвел!" Выйдя из машины, Карапетян приветствовал собравшихся, затем направился в свой дом в сопровождении адвокатов и полицейских.Ранее Апелляционный суд Армении отменил решение суда первой инстанции от 30 декабря, которым Карапетян был переведен из СИЗО под домашний арест. После этого сотрудники МВД прервали стационарное лечение Карапетяна в медцентре и доставили его в уголовно-исполнительное учреждение "Ереван-Кентрон" – изолятор при СНБ Армении, хотя вопрос о мере пресечения рассматривался в суде первой инстанции. В тот же день Антикоррупционный суд продлил Карапетяну домашний арест.Преследование КарапетянаВладелец компании "Ташир Групп" находится в заключении с 18 июня. Ему предъявили обвинения и арестовали за поддержку Армянской апостольской церкви после нападок на нее властей. Бизнесмен вину не признал и назвал руководство страны несостоятельным.Защита считает, что он подвергается политическому преследованию за поддержку ААЦ. Адвокат бизнесмена Роберт Амстердам пообещал проинформировать международные инстанции о проблеме политических заключенных в Армении и обратиться в Европейский суд по правам человека и другие инстанции.Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" – сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины.Также часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

