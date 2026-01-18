Рейтинг@Mail.ru
Самвела Карапетяна отправили под домашний арест - РИА Новости Крым, 18.01.2026
Самвела Карапетяна отправили под домашний арест
Самвела Карапетяна отправили под домашний арест - РИА Новости Крым, 18.01.2026
Самвела Карапетяна отправили под домашний арест
Предпринимателя Самвела Карапетяна, в отношении которого суд применил в качестве меры пресечения домашний арест, доставили домой из СИЗО. РИА Новости Крым, 18.01.2026
2026-01-18T14:20
2026-01-18T14:20
самвел карапетян
новости
армения
общество
политика
Самвела Карапетяна отправили под домашний арест

Самвела Карапетяна из СИЗО отправили под домашний арест

14:20 18.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Предпринимателя Самвела Карапетяна, в отношении которого суд применил в качестве меры пресечения домашний арест, доставили домой из СИЗО.
У дома бизнесмена собрались многочисленные сторонники, скандировавшие "Самвел!" Выйдя из машины, Карапетян приветствовал собравшихся, затем направился в свой дом в сопровождении адвокатов и полицейских.
Ранее Апелляционный суд Армении отменил решение суда первой инстанции от 30 декабря, которым Карапетян был переведен из СИЗО под домашний арест. После этого сотрудники МВД прервали стационарное лечение Карапетяна в медцентре и доставили его в уголовно-исполнительное учреждение "Ереван-Кентрон" – изолятор при СНБ Армении, хотя вопрос о мере пресечения рассматривался в суде первой инстанции. В тот же день Антикоррупционный суд продлил Карапетяну домашний арест.

Преследование Карапетяна

Владелец компании "Ташир Групп" находится в заключении с 18 июня. Ему предъявили обвинения и арестовали за поддержку Армянской апостольской церкви после нападок на нее властей. Бизнесмен вину не признал и назвал руководство страны несостоятельным.
Защита считает, что он подвергается политическому преследованию за поддержку ААЦ. Адвокат бизнесмена Роберт Амстердам пообещал проинформировать международные инстанции о проблеме политических заключенных в Армении и обратиться в Европейский суд по правам человека и другие инстанции.
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" – сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины.
Также часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
Лента новостейМолния