На питающей Запорожскую АЭС линии начались восстановительные работы

Стартовали ремонтные работы на резервной ЛЭП "Ферросплавная-1", которая питает Запорожскую АЭС (ЗАЭС). Такое заявление сделал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. РИА Новости Крым, 18.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Стартовали ремонтные работы на резервной ЛЭП "Ферросплавная-1", которая питает Запорожскую АЭС (ЗАЭС). Такое заявление сделал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.5 января директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина сообщила, что резервная внешняя высоковольтная линия "Ферросплавная-1", питающая Запорожскую АЭС, была отключена со стороны Украины."Начались критически важные ремонтные работы на ключевой резервной линии электропередачи "Ферросплавная-1" напряжением 330 кВ, соединяющей Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины, в рамках очередного режима прекращения огня, достигнутого при посредничестве МАГАТЭ", – цитируют слова Гросси в официальном аккаунте МАГАТЭ в соцсети Х.Работы выполняет украинская ремонтная бригада, при этом команда МАГАТЭ находится на месте и контролирует ход ремонта, уточнили в публикации.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова"Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Росатом" готов к международному сотрудничеству по ЗАЭСОбъявлено временное прекращение огня в районе ЗАЭС - ГроссиАртобстрел ЗАЭС нарушил связь между атомной и теплоэлектростанцией

