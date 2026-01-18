Рейтинг@Mail.ru
18.01.2026
На питающей Запорожскую АЭС линии начались восстановительные работы
Стартовали ремонтные работы на резервной ЛЭП "Ферросплавная-1", которая питает Запорожскую АЭС (ЗАЭС). Такое заявление сделал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. РИА Новости Крым, 18.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Стартовали ремонтные работы на резервной ЛЭП "Ферросплавная-1", которая питает Запорожскую АЭС (ЗАЭС). Такое заявление сделал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.5 января директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина сообщила, что резервная внешняя высоковольтная линия "Ферросплавная-1", питающая Запорожскую АЭС, была отключена со стороны Украины."Начались критически важные ремонтные работы на ключевой резервной линии электропередачи "Ферросплавная-1" напряжением 330 кВ, соединяющей Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины, в рамках очередного режима прекращения огня, достигнутого при посредничестве МАГАТЭ", – цитируют слова Гросси в официальном аккаунте МАГАТЭ в соцсети Х.Работы выполняет украинская ремонтная бригада, при этом команда МАГАТЭ находится на месте и контролирует ход ремонта, уточнили в публикации.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова"
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Стартовали ремонтные работы на резервной ЛЭП "Ферросплавная-1", которая питает Запорожскую АЭС (ЗАЭС). Такое заявление сделал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
5 января директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина сообщила, что резервная внешняя высоковольтная линия "Ферросплавная-1", питающая Запорожскую АЭС, была отключена со стороны Украины.
"Начались критически важные ремонтные работы на ключевой резервной линии электропередачи "Ферросплавная-1" напряжением 330 кВ, соединяющей Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины, в рамках очередного режима прекращения огня, достигнутого при посредничестве МАГАТЭ", – цитируют слова Гросси в официальном аккаунте МАГАТЭ в соцсети Х.
Работы выполняет украинская ремонтная бригада, при этом команда МАГАТЭ находится на месте и контролирует ход ремонта, уточнили в публикации.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова"
