На питающей Запорожскую АЭС линии начались восстановительные работы
На питающей Запорожскую АЭС линии начались восстановительные работы - РИА Новости Крым, 18.01.2026
На питающей Запорожскую АЭС линии начались восстановительные работы
Стартовали ремонтные работы на резервной ЛЭП "Ферросплавная-1", которая питает Запорожскую АЭС (ЗАЭС). Такое заявление сделал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. РИА Новости Крым, 18.01.2026
2026-01-18T12:35
2026-01-18T12:35
2026-01-18T12:35
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/0a/1142512149_0:8:1280:728_1920x0_80_0_0_38b11eed111c14d40450a6ed5bc6191f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Стартовали ремонтные работы на резервной ЛЭП "Ферросплавная-1", которая питает Запорожскую АЭС (ЗАЭС). Такое заявление сделал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.5 января директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина сообщила, что резервная внешняя высоковольтная линия "Ферросплавная-1", питающая Запорожскую АЭС, была отключена со стороны Украины."Начались критически важные ремонтные работы на ключевой резервной линии электропередачи "Ферросплавная-1" напряжением 330 кВ, соединяющей Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины, в рамках очередного режима прекращения огня, достигнутого при посредничестве МАГАТЭ", – цитируют слова Гросси в официальном аккаунте МАГАТЭ в соцсети Х.Работы выполняет украинская ремонтная бригада, при этом команда МАГАТЭ находится на месте и контролирует ход ремонта, уточнили в публикации.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова"
На питающей Запорожскую АЭС линии начались восстановительные работы
МАГАТЭ: питающую ЗАЭС внешнюю высоковольтную линию ремонтируют со стороны Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Стартовали ремонтные работы на резервной ЛЭП "Ферросплавная-1", которая питает Запорожскую АЭС (ЗАЭС). Такое заявление сделал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
5 января директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина сообщила, что резервная внешняя высоковольтная линия "Ферросплавная-1", питающая Запорожскую АЭС, была отключена со стороны Украины.
"Начались критически важные ремонтные работы на ключевой резервной линии электропередачи "Ферросплавная-1" напряжением 330 кВ, соединяющей Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины, в рамках очередного режима прекращения огня, достигнутого при посредничестве МАГАТЭ", – цитируют слова Гросси в официальном аккаунте МАГАТЭ в соцсети Х.
Работы выполняет украинская ремонтная бригада, при этом команда МАГАТЭ находится на месте и контролирует ход ремонта, уточнили в публикации.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова"
Читайте также на РИА Новости Крым: