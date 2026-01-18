Рейтинг@Mail.ru
Лед, мороз и снежные коты - фото Ялты под снегом
На набережной Алушты - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
Лед, мороз и снежные коты - фото Ялты под снегом
Лед, мороз и снежные коты - фото Ялты под снегом - РИА Новости Крым, 18.01.2026
Лед, мороз и снежные коты - фото Ялты под снегом
В Крыму продолжается снежная и морозная погода, немало хлопот доставляющая дорожникам и автомобилистам. А вот те, кому не нужно никуда спешить, наслаждаются... РИА Новости Крым, 18.01.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/12/1152477758_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_bd1d4bac41f5f6139410e99c495e7586.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В Крыму продолжается снежная и морозная погода, немало хлопот доставляющая дорожникам и автомобилистам. А вот те, кому не нужно никуда спешить, наслаждаются непривычной снежной красотой природы.Фотографиями заснеженной Ялты поделилась глава города Янина Павленко.Накануне свыше 200 человек устраняли последствия непогоды в Большой Ялте, где продолжает действовать штормовое предупреждение.
ялта, фото, крым, зима, погода, крымская погода, погода в крыму
Лед, мороз и снежные коты - фото Ялты под снегом

Ялта под снегом - фото

10:58 18.01.2026 (обновлено: 11:03 18.01.2026)
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЯлта в снегу
Ялта в снегу
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В Крыму продолжается снежная и морозная погода, немало хлопот доставляющая дорожникам и автомобилистам. А вот те, кому не нужно никуда спешить, наслаждаются непривычной снежной красотой природы.
Фотографиями заснеженной Ялты поделилась глава города Янина Павленко.
"С Крещенским сочельником, дорогие друзья!, - написала она в своем ТГ-канале. - В Ялте все еще морозно (-2), но ветер стих до 1 м/с, ситуация на дорогах стабилизирована".
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко

Новогодняя елка на набережной продолжает радовать горожан и гостей зимней Ялты

Ялта в снегу
1 из 9

Новогодняя елка на набережной продолжает радовать горожан и гостей зимней Ялты

© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко

Мороз даже зимой в Ялте бывает редко

Ялта в снегу
2 из 9

Мороз даже зимой в Ялте бывает редко

© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко

Поэтому и лепить снеговиков рады и стар и мал

Ялта в снегу
3 из 9

Поэтому и лепить снеговиков рады и стар и мал

© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко

Снеговики и пальмы - это выглядит необычно

Ялта в снегу
4 из 9

Снеговики и пальмы - это выглядит необычно

© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко

Кроме традиционных форм можно встретить и экзотические - как вот эти снежные котята

Ялта в снегу
5 из 9

Кроме традиционных форм можно встретить и экзотические - как вот эти снежные котята

© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко

Снег не тает, ветер стих

Ялта в снегу
6 из 9

Снег не тает, ветер стих

© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко

Ялта в снегу многим напомнила культовый фильм режиссера Сергея Соловьева "АССА"

Ялта в снегу
7 из 9

Ялта в снегу многим напомнила культовый фильм режиссера Сергея Соловьева "АССА"

© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко

Очень красиво на набережной

Ялта в снегу
8 из 9

Очень красиво на набережной

© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко

Море успокоилось и вся динамика пейзажа - в полете птиц, которых кормят горожане

Ялта в снегу
9 из 9

Море успокоилось и вся динамика пейзажа - в полете птиц, которых кормят горожане

© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Накануне свыше 200 человек устраняли последствия непогоды в Большой Ялте, где продолжает действовать штормовое предупреждение.
Уборка снега на дорогах
Лента новостейМолния