Лед, мороз и снежные коты - фото Ялты под снегом

Лед, мороз и снежные коты - фото Ялты под снегом - РИА Новости Крым, 18.01.2026

Лед, мороз и снежные коты - фото Ялты под снегом

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В Крыму продолжается снежная и морозная погода, немало хлопот доставляющая дорожникам и автомобилистам. А вот те, кому не нужно никуда спешить, наслаждаются непривычной снежной красотой природы.Фотографиями заснеженной Ялты поделилась глава города Янина Павленко.Накануне свыше 200 человек устраняли последствия непогоды в Большой Ялте, где продолжает действовать штормовое предупреждение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

