Лед, мороз и снежные коты - фото Ялты под снегом

Ялта под снегом - фото
Новогодняя елка на набережной продолжает радовать горожан и гостей зимней Ялты
Мороз даже зимой в Ялте бывает редко
Поэтому и лепить снеговиков рады и стар и мал
Снеговики и пальмы - это выглядит необычно
Кроме традиционных форм можно встретить и экзотические - как вот эти снежные котята
Снег не тает, ветер стих
Ялта в снегу многим напомнила культовый фильм режиссера Сергея Соловьева "АССА"
Очень красиво на набережной
Море успокоилось и вся динамика пейзажа - в полете птиц, которых кормят горожане
