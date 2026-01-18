https://crimea.ria.ru/20260118/v-tuapse-pri-atake-vsu-postradal-mirnyy-zhitel--1152478778.html
В Туапсе при атаке ВСУ пострадал мирный житель
В Туапсе при атаке ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости Крым, 18.01.2026
В Туапсе при атаке ВСУ пострадал мирный житель
Один человек госпитализирован в Туапсе из-за попытки украинских боевиков атаковать гражданские объекты округа. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Один человек госпитализирован в Туапсе из-за попытки украинских боевиков атаковать гражданские объекты округа. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.В оперштабе уточнили, что пострадавшего госпитализировали и оказывают всю необходимую помощь.Кроме того, по информации специалистов, было повреждено административное здание в районе недействующего причала за пределами территории порта Туапсе – в нем выбило окна."На месте работают оперативные и специальные службы", – добавили в публикации.Также в Брюховецком районе обломки беспилотника повредили линию электропередачи. Аварийная бригада устраняет повреждения линии."Фрагменты БПЛА упали в Большебейсугском сельском поселении. Пострадавших нет. Место оцеплено", – уточнили в оперштабе Краснодарского края.Также в воскресенье стало известно, что в Беслане в результате падения обломков БПЛА на крышу многоквартирного дома пострадали двое детей и один взрослый.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:63 дрона ВСУ сбили за ночь над Крымом и другими регионами РоссииВ Крыму выписали раненную в Хорлах беременную женщинуИз-за атак ВСУ обесточены Запорожская и Херсонская области
Новости
В Туапсе при атаке ВСУ пострадал мирный житель
Один человек пострадал в Краснодарском крае после попытки ВСУ атаковать Туапсе – оперштаб
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Один человек госпитализирован в Туапсе из-за попытки украинских боевиков атаковать гражданские объекты округа. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
"Из-за попытки киевского режима атаковать гражданские объекты в Туапсинском муниципальном округе пострадал один человек", – сказано в сообщении.
В оперштабе уточнили, что пострадавшего госпитализировали и оказывают всю необходимую помощь.
Кроме того, по информации специалистов, было повреждено административное здание в районе недействующего причала за пределами территории порта Туапсе – в нем выбило окна.
"На месте работают оперативные и специальные службы", – добавили в публикации.
Также в Брюховецком районе обломки беспилотника повредили линию электропередачи. Аварийная бригада устраняет повреждения линии.
"Фрагменты БПЛА упали в Большебейсугском сельском поселении. Пострадавших нет. Место оцеплено", – уточнили в оперштабе Краснодарского края.
Также в воскресенье стало известно, что в Беслане
в результате падения обломков БПЛА на крышу многоквартирного дома пострадали двое детей и один взрослый.
