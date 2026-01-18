Рейтинг@Mail.ru
В Туапсе при атаке ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости Крым, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260118/v-tuapse-pri-atake-vsu-postradal-mirnyy-zhitel--1152478778.html
В Туапсе при атаке ВСУ пострадал мирный житель
В Туапсе при атаке ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости Крым, 18.01.2026
В Туапсе при атаке ВСУ пострадал мирный житель
Один человек госпитализирован в Туапсе из-за попытки украинских боевиков атаковать гражданские объекты округа. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края. РИА Новости Крым, 18.01.2026
2026-01-18T10:51
2026-01-18T10:51
новости сво
происшествия
туапсе
атаки всу
обстрелы всу
краснодарский край
кубань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991381_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1698863bc08b4c731080b0d824efbfe1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Один человек госпитализирован в Туапсе из-за попытки украинских боевиков атаковать гражданские объекты округа. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.В оперштабе уточнили, что пострадавшего госпитализировали и оказывают всю необходимую помощь.Кроме того, по информации специалистов, было повреждено административное здание в районе недействующего причала за пределами территории порта Туапсе – в нем выбило окна."На месте работают оперативные и специальные службы", – добавили в публикации.Также в Брюховецком районе обломки беспилотника повредили линию электропередачи. Аварийная бригада устраняет повреждения линии."Фрагменты БПЛА упали в Большебейсугском сельском поселении. Пострадавших нет. Место оцеплено", – уточнили в оперштабе Краснодарского края.Также в воскресенье стало известно, что в Беслане в результате падения обломков БПЛА на крышу многоквартирного дома пострадали двое детей и один взрослый.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:63 дрона ВСУ сбили за ночь над Крымом и другими регионами РоссииВ Крыму выписали раненную в Хорлах беременную женщинуИз-за атак ВСУ обесточены Запорожская и Херсонская области
туапсе
краснодарский край
кубань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991381_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3796cdef20a9cc0febc44c1af24cb570.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, происшествия, туапсе, атаки всу, обстрелы всу, краснодарский край, кубань
В Туапсе при атаке ВСУ пострадал мирный житель

Один человек пострадал в Краснодарском крае после попытки ВСУ атаковать Туапсе – оперштаб

10:51 18.01.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Один человек госпитализирован в Туапсе из-за попытки украинских боевиков атаковать гражданские объекты округа. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
"Из-за попытки киевского режима атаковать гражданские объекты в Туапсинском муниципальном округе пострадал один человек", – сказано в сообщении.
В оперштабе уточнили, что пострадавшего госпитализировали и оказывают всю необходимую помощь.
Кроме того, по информации специалистов, было повреждено административное здание в районе недействующего причала за пределами территории порта Туапсе – в нем выбило окна.
"На месте работают оперативные и специальные службы", – добавили в публикации.
Также в Брюховецком районе обломки беспилотника повредили линию электропередачи. Аварийная бригада устраняет повреждения линии.
"Фрагменты БПЛА упали в Большебейсугском сельском поселении. Пострадавших нет. Место оцеплено", – уточнили в оперштабе Краснодарского края.
Также в воскресенье стало известно, что в Беслане в результате падения обломков БПЛА на крышу многоквартирного дома пострадали двое детей и один взрослый.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
63 дрона ВСУ сбили за ночь над Крымом и другими регионами России
В Крыму выписали раненную в Хорлах беременную женщину
Из-за атак ВСУ обесточены Запорожская и Херсонская области
 
Новости СВОПроисшествияТуапсеАтаки ВСУОбстрелы ВСУКраснодарский крайКубань
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:20Самвела Карапетяна отправили под домашний арест
13:39Легковушка влетела в снегоуборочную машину на трассе "Таврида"
13:21Более 205 тысяч абонентов в Запорожской области остаются без света
12:51Новости СВО: армия Росии уничтожает инфраструктуру ВСУ и наемников
12:40Удары по Украине: поражены цеха дронов и объекты энергетики в 149 районах
12:35На питающей Запорожскую АЭС линии начались восстановительные работы
12:14Аномальная погода в Крыму - обстановка в Симферополе
11:55180 000 рублей в месяц: самая высокооплачиваемая рабочая профессия
11:49Жгут новогодние елки и греются у костров: обстановка с отоплением в Киеве
11:35В Севастополе сгорел жилой дом
11:13Восемь человек погибли в результате схода лавин в Австрии
10:58Лед, мороз и снежные коты - фото Ялты под снегом
10:51В Туапсе при атаке ВСУ пострадал мирный житель
10:42Трассы в Крыму заметает снегом: дорожная обстановка к утру воскресенья
10:32Три человека пострадали при падении обломков БПЛА на жилой дом в Беслане
10:27Переяславская рада в инфографике РИА Новости Крым
10:12В Крыму назвали значение Переяславской рады
10:06Крещенский сочельник - традиции праздника
09:57"Волим под царя православного": как Украина воссоединилась с Россией
09:33В Крыму вручили высшую театральную премию полуострова "Золотой Грифон"
Лента новостейМолния