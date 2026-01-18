https://crimea.ria.ru/20260118/novosti-svo-armiya-rosii-unichtozhaet-infrastrukturu-vsu-i-naemnikov-1152480666.html

Новости СВО: армия Росии уничтожает инфраструктуру ВСУ и наемников

Новости СВО: армия Росии уничтожает инфраструктуру ВСУ и наемников - РИА Новости Крым, 18.01.2026

Новости СВО: армия Росии уничтожает инфраструктуру ВСУ и наемников

Армия России разбила цеха сборки украинских БПЛА и ударила по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. За сутки... РИА Новости Крым, 18.01.2026

2026-01-18T12:51

2026-01-18T12:51

2026-01-18T12:51

министерство обороны рф

новости сво

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

новости

удары по украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/15/1151083974_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7df346cffccc8371613b5990ef89f9fd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Армия России разбила цеха сборки украинских БПЛА и ударила по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. За сутки спецоперации киевский режим потерял 1210 боевиков по всей линии фронта. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Рогозное, Новая Сечь, Ястребиное, Писаревка и Мирополье Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение в районах населенных пунктов Ватутино, Приколотное, Рясное, Покаляное, Охримовка и Зеленый Гай. Противник потерял свыше 175 военнослужащих.Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Благодатовка, Березовка, Новоосиново, Петровка, Кутьковка, Нечволодовка Харьковской области, Яровая и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 200 военнослужащих.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям противника в районах населенных пунктов Славянск, Куртовка, Краматорск, Васютинское, Дружковка, Константиновка и Малиновка ДНР. ВСУ потеряли более 135 военнослужащих.Воины группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Гавриловка, Новопавловка, Федоровское, Новоподгородное Днепропетровской области, Артемовка, Анновка, Белицкое, Спасско-Михайловка и Гришино ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили более 455 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и ВСУ в районах населенных пунктов Риздвянка, Зализничное, Розовка, Воздвижевка, Староукраинка, Дорожнянка, Цветковое, Терноватое Запорожской области и Маломихайловка Днепропетровской области. Противник потерял свыше 205 военнослужащих.Группировка войск "Днепр" нанесла поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Магдалиновка Запорожской области и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 40 украинских военнослужащих.Кроме того, средствами ПВО сбиты шесть управляемых авиабомб, девять реактивных снарядов HIMARS и 220 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России контролирует все районы КупянскаАрмия России уничтожила переправу ВСУ в Харьковской области

https://crimea.ria.ru/20260118/udary-po-ukraine-porazheny-tsekha-dronov-i-obekty-energetiki-v-149-rayonakh-1152480541.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости, удары по украине