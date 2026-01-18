https://crimea.ria.ru/20260118/novosti-svo-armiya-rosii-unichtozhaet-infrastrukturu-vsu-i-naemnikov-1152480666.html
Новости СВО: армия Росии уничтожает инфраструктуру ВСУ и наемников
18.01.2026
Новости СВО: армия Росии уничтожает инфраструктуру ВСУ и наемников
Армия России разбила цеха сборки украинских БПЛА и ударила по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. За сутки... РИА Новости Крым, 18.01.2026
2026-01-18T12:51
2026-01-18T12:51
2026-01-18T12:51
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Армия России разбила цеха сборки украинских БПЛА и ударила по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. За сутки спецоперации киевский режим потерял 1210 боевиков по всей линии фронта. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Рогозное, Новая Сечь, Ястребиное, Писаревка и Мирополье Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение в районах населенных пунктов Ватутино, Приколотное, Рясное, Покаляное, Охримовка и Зеленый Гай. Противник потерял свыше 175 военнослужащих.Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Благодатовка, Березовка, Новоосиново, Петровка, Кутьковка, Нечволодовка Харьковской области, Яровая и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 200 военнослужащих.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям противника в районах населенных пунктов Славянск, Куртовка, Краматорск, Васютинское, Дружковка, Константиновка и Малиновка ДНР. ВСУ потеряли более 135 военнослужащих.Воины группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Гавриловка, Новопавловка, Федоровское, Новоподгородное Днепропетровской области, Артемовка, Анновка, Белицкое, Спасско-Михайловка и Гришино ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили более 455 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и ВСУ в районах населенных пунктов Риздвянка, Зализничное, Розовка, Воздвижевка, Староукраинка, Дорожнянка, Цветковое, Терноватое Запорожской области и Маломихайловка Днепропетровской области. Противник потерял свыше 205 военнослужащих.Группировка войск "Днепр" нанесла поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Магдалиновка Запорожской области и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 40 украинских военнослужащих.Кроме того, средствами ПВО сбиты шесть управляемых авиабомб, девять реактивных снарядов HIMARS и 220 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России контролирует все районы КупянскаАрмия России уничтожила переправу ВСУ в Харьковской области
