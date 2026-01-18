Рейтинг@Mail.ru
Новости СВО: армия Росии уничтожает инфраструктуру ВСУ и наемников - РИА Новости Крым, 18.01.2026
Новости СВО: армия Росии уничтожает инфраструктуру ВСУ и наемников
Новости СВО: армия Росии уничтожает инфраструктуру ВСУ и наемников - РИА Новости Крым, 18.01.2026
Новости СВО: армия Росии уничтожает инфраструктуру ВСУ и наемников
Армия России разбила цеха сборки украинских БПЛА и ударила по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. За сутки... РИА Новости Крым, 18.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Армия России разбила цеха сборки украинских БПЛА и ударила по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. За сутки спецоперации киевский режим потерял 1210 боевиков по всей линии фронта. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
РИА Новости Крым
Новости СВО: армия Росии уничтожает инфраструктуру ВСУ и наемников

За сутки спецоперации киевский режим потерял 1210 боевиков по всей линии фронта

12:51 18.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Армия России разбила цеха сборки украинских БПЛА и ударила по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. За сутки спецоперации киевский режим потерял 1210 боевиков по всей линии фронта. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Вооруженные силы РФ нанесли поражение предприятиям по сборке беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах", – сказано в сообщении оборонного ведомства.
Кроме того, подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Рогозное, Новая Сечь, Ястребиное, Писаревка и Мирополье Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение в районах населенных пунктов Ватутино, Приколотное, Рясное, Покаляное, Охримовка и Зеленый Гай. Противник потерял свыше 175 военнослужащих.
Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Благодатовка, Березовка, Новоосиново, Петровка, Кутьковка, Нечволодовка Харьковской области, Яровая и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 200 военнослужащих.
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям противника в районах населенных пунктов Славянск, Куртовка, Краматорск, Васютинское, Дружковка, Константиновка и Малиновка ДНР. ВСУ потеряли более 135 военнослужащих.
Воины группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Гавриловка, Новопавловка, Федоровское, Новоподгородное Днепропетровской области, Артемовка, Анновка, Белицкое, Спасско-Михайловка и Гришино ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили более 455 военнослужащих.
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и ВСУ в районах населенных пунктов Риздвянка, Зализничное, Розовка, Воздвижевка, Староукраинка, Дорожнянка, Цветковое, Терноватое Запорожской области и Маломихайловка Днепропетровской области. Противник потерял свыше 205 военнослужащих.
Группировка войск "Днепр" нанесла поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Магдалиновка Запорожской области и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 40 украинских военнослужащих.
Кроме того, средствами ПВО сбиты шесть управляемых авиабомб, девять реактивных снарядов HIMARS и 220 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
