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Какой сегодня праздник: 14 декабря - РИА Новости Крым, 13.12.2022
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Какой сегодня праздник: 14 декабря
Какой сегодня праздник: 14 декабря - РИА Новости Крым, 13.12.2022
Какой сегодня праздник: 14 декабря
РИА Новости Крым, 13.12.2022
2022-12-14T00:00
2022-12-13T17:34
общество
новости
праздники и памятные даты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Во всем мире отмечают Международный день обезьян и День бесплатной доставки, в России отмечают Наумов День. В этот день в 1943 году Политбюро ЦК ВКП(б) утвердило Государственный гимн СССР, в 1958-м советская антарктическая экспедиция впервые достигла полюса недоступности Антарктиды. В этот день родились известный предсказатель Нострадамус и русский портретист Николай Кузнецов.Что празднуют в мире14 декабря 2000 года один студент Мичиганского университета очень устал сидеть на парах и в шутку придумал День обезьян. Сначала идею поддержали друзья, потом праздник стали отмечать на уровне университета, а потом он взял да и превратился в международный. Ну и раз такое дело, вот вам забавный факт: обезьян можно научить языку жестов. В одном зоопарке гориллу научили показывать целых 200 слов. Горилла их успешно использовала, при этом одну сотрудницу зоопарка, которую очень не любила, называла "Грязный плохой туалет".А еще сегодня День бесплатной доставки. Мы не уверены, что сами доставщики в курсе, но нам праздник нравится, и поэтому вот вам интересная история: однажды в США обычная пиццерия получила заказ на доставку порядка 14 тыс. единиц пиццы. Его сделало руководство одной из крупных компаний. Заказанную пиццу развезли в 180 офисов, где ей утолили голод примерно 40 тыс. работников.Жителям нашей страны сегодня предлагаем наблюдать за зайцами и воронами. Если первые не отходят от норы, а вторые сильно каркают – ожидайте снегопад и сильную метель. Во всяком случае, именно в это верили наши предки в Наумов день. А еще в этот день было принято благодарить учителей и молиться за успехи детей в науках.Знаменательные датыВ этот день в 1943 году Политбюро ЦК ВКП(б) утвердило Государственный гимн СССР. Уже в ближайшую новогоднюю ночь советские граждане впервые услышали "Союз нерушимый республик свободных...". Говорят, авторам слов гимна Сергею Михалкову и Габриэлю Эль-Регистану на банкете у Сталина было предложено выбрать любые подарки. Первый попросил квартиру, второй – карандаш, которым Иосиф Виссарионович вносил правки в первоначальный текст.14 декабря 1958 года советская антарктическая экспедиция впервые достигла полюса недоступности Антарктиды, который находится в 463 км от Южного полюса. Ученые сразу же основали там временную станцию "Полюс недоступности" и установили самый южный памятник Ленину. Пластмассовый и вечно живой вождь народов стоит на полюсе до сих пор, а вот станции уже не существует.Кто родился в этот деньВ этот день в 1503 году во Франции родились известный предсказатель Нострадамус. Однажды провидец предсказал судьбу двух поросят на приеме у важной особы: белого поросенка, сказал он, съест волк, а черного подадут на обед. Чтобы посрамить Нострадамуса, хозяин велел заколоть белого, который тут же был съеден волком. Так вельможам все-таки пришлось кушать черного.А еще в этот день, но в 1850-м родился портретист, жанровый живописец Николай Кузнецов. Говорят, Кузнецов был не только художником, но и настоящим силачом. Как-то он решил удивить знакомых и, держа на плечах двух человек, поднял тридцати двух-пудовую каменную бабу. В результате растянул связки и дальше мог работать только сидя.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, новости, праздники и памятные даты
Какой сегодня праздник: 14 декабря

Что празднуют в России и в мире в среду, 14 декабря

00:00 14.12.2022
 
© REUTERS / Ognen TeofilovskiЧто празднуют в России и в мире в среду, 14 декабря
Что празднуют в России и в мире в среду, 14 декабря - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© REUTERS / Ognen Teofilovski
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Во всем мире отмечают Международный день обезьян и День бесплатной доставки, в России отмечают Наумов День. В этот день в 1943 году Политбюро ЦК ВКП(б) утвердило Государственный гимн СССР, в 1958-м советская антарктическая экспедиция впервые достигла полюса недоступности Антарктиды. В этот день родились известный предсказатель Нострадамус и русский портретист Николай Кузнецов.

Что празднуют в мире

14 декабря 2000 года один студент Мичиганского университета очень устал сидеть на парах и в шутку придумал День обезьян. Сначала идею поддержали друзья, потом праздник стали отмечать на уровне университета, а потом он взял да и превратился в международный. Ну и раз такое дело, вот вам забавный факт: обезьян можно научить языку жестов. В одном зоопарке гориллу научили показывать целых 200 слов. Горилла их успешно использовала, при этом одну сотрудницу зоопарка, которую очень не любила, называла "Грязный плохой туалет".
А еще сегодня День бесплатной доставки. Мы не уверены, что сами доставщики в курсе, но нам праздник нравится, и поэтому вот вам интересная история: однажды в США обычная пиццерия получила заказ на доставку порядка 14 тыс. единиц пиццы. Его сделало руководство одной из крупных компаний. Заказанную пиццу развезли в 180 офисов, где ей утолили голод примерно 40 тыс. работников.
Жителям нашей страны сегодня предлагаем наблюдать за зайцами и воронами. Если первые не отходят от норы, а вторые сильно каркают – ожидайте снегопад и сильную метель. Во всяком случае, именно в это верили наши предки в Наумов день. А еще в этот день было принято благодарить учителей и молиться за успехи детей в науках.

Знаменательные даты

В этот день в 1943 году Политбюро ЦК ВКП(б) утвердило Государственный гимн СССР. Уже в ближайшую новогоднюю ночь советские граждане впервые услышали "Союз нерушимый республик свободных...". Говорят, авторам слов гимна Сергею Михалкову и Габриэлю Эль-Регистану на банкете у Сталина было предложено выбрать любые подарки. Первый попросил квартиру, второй – карандаш, которым Иосиф Виссарионович вносил правки в первоначальный текст.
14 декабря 1958 года советская антарктическая экспедиция впервые достигла полюса недоступности Антарктиды, который находится в 463 км от Южного полюса. Ученые сразу же основали там временную станцию "Полюс недоступности" и установили самый южный памятник Ленину. Пластмассовый и вечно живой вождь народов стоит на полюсе до сих пор, а вот станции уже не существует.

Кто родился в этот день

В этот день в 1503 году во Франции родились известный предсказатель Нострадамус. Однажды провидец предсказал судьбу двух поросят на приеме у важной особы: белого поросенка, сказал он, съест волк, а черного подадут на обед. Чтобы посрамить Нострадамуса, хозяин велел заколоть белого, который тут же был съеден волком. Так вельможам все-таки пришлось кушать черного.
А еще в этот день, но в 1850-м родился портретист, жанровый живописец Николай Кузнецов. Говорят, Кузнецов был не только художником, но и настоящим силачом. Как-то он решил удивить знакомых и, держа на плечах двух человек, поднял тридцати двух-пудовую каменную бабу. В результате растянул связки и дальше мог работать только сидя.
 
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