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Житель Феодосии с ножом набросился на знакомую девушку - РИА Новости Крым, 13.12.2022
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Житель Феодосии с ножом набросился на знакомую девушку
Житель Феодосии с ножом набросился на знакомую девушку - РИА Новости Крым, 13.12.2022
Житель Феодосии с ножом набросился на знакомую девушку
Житель Феодосии пойдет под суд за покушение на убийство женщины. Об этом сообщила старший помощник прокурора республики Дарья Бирюк. РИА Новости Крым, 13.12.2022
2022-12-13T11:58
2022-12-13T11:58
крым
прокуратура республики крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Житель Феодосии пойдет под суд за покушение на убийство женщины. Об этом сообщила старший помощник прокурора республики Дарья Бирюк.Инцидент произошел этой осенью. Вооружившись ножом, мужчина приехал к дому знакомой и после короткой беседы напал на нее."Клинок ножа сломался и застрял в теле пострадавшей. Воспользовавшись замешательством, девушка смогла покинуть место происшествия и обратиться за помощью", - уточняется в сообщении.Злоумышленника задержали в тот же день, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в Феодосийский городской суд для рассмотрения по существу.
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РИА Новости Крым
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96
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353
60
крым, прокуратура республики крым, происшествия
Житель Феодосии с ножом набросился на знакомую девушку

Житель Феодосии изрезал ножом знакомую, дело передано в суд

11:58 13.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНож
Нож - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Житель Феодосии пойдет под суд за покушение на убийство женщины. Об этом сообщила старший помощник прокурора республики Дарья Бирюк.
Инцидент произошел этой осенью. Вооружившись ножом, мужчина приехал к дому знакомой и после короткой беседы напал на нее.
"Клинок ножа сломался и застрял в теле пострадавшей. Воспользовавшись замешательством, девушка смогла покинуть место происшествия и обратиться за помощью", - уточняется в сообщении.
Злоумышленника задержали в тот же день, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в Феодосийский городской суд для рассмотрения по существу.
 
КрымПрокуратура Республики КрымПроисшествия
 
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