https://crimea.ria.ru/20221213/zhitel-feodosii-s-nozhom-nabrosilsya-na-znakomuyu-devushku-1125839569.html

Житель Феодосии с ножом набросился на знакомую девушку

Житель Феодосии с ножом набросился на знакомую девушку - РИА Новости Крым, 13.12.2022

Житель Феодосии с ножом набросился на знакомую девушку

Житель Феодосии пойдет под суд за покушение на убийство женщины. Об этом сообщила старший помощник прокурора республики Дарья Бирюк. РИА Новости Крым, 13.12.2022

2022-12-13T11:58

2022-12-13T11:58

2022-12-13T11:58

крым

прокуратура республики крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Житель Феодосии пойдет под суд за покушение на убийство женщины. Об этом сообщила старший помощник прокурора республики Дарья Бирюк.Инцидент произошел этой осенью. Вооружившись ножом, мужчина приехал к дому знакомой и после короткой беседы напал на нее."Клинок ножа сломался и застрял в теле пострадавшей. Воспользовавшись замешательством, девушка смогла покинуть место происшествия и обратиться за помощью", - уточняется в сообщении.Злоумышленника задержали в тот же день, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в Феодосийский городской суд для рассмотрения по существу.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, прокуратура республики крым, происшествия