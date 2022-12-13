https://crimea.ria.ru/20221213/zhitel-feodosii-s-nozhom-nabrosilsya-na-znakomuyu-devushku-1125839569.html
Житель Феодосии с ножом набросился на знакомую девушку
Житель Феодосии с ножом набросился на знакомую девушку - РИА Новости Крым, 13.12.2022
Житель Феодосии с ножом набросился на знакомую девушку
Житель Феодосии пойдет под суд за покушение на убийство женщины. Об этом сообщила старший помощник прокурора республики Дарья Бирюк. РИА Новости Крым, 13.12.2022
2022-12-13T11:58
2022-12-13T11:58
2022-12-13T11:58
крым
прокуратура республики крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Житель Феодосии пойдет под суд за покушение на убийство женщины. Об этом сообщила старший помощник прокурора республики Дарья Бирюк.Инцидент произошел этой осенью. Вооружившись ножом, мужчина приехал к дому знакомой и после короткой беседы напал на нее."Клинок ножа сломался и застрял в теле пострадавшей. Воспользовавшись замешательством, девушка смогла покинуть место происшествия и обратиться за помощью", - уточняется в сообщении.Злоумышленника задержали в тот же день, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в Феодосийский городской суд для рассмотрения по существу.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, прокуратура республики крым, происшествия
Житель Феодосии с ножом набросился на знакомую девушку
Житель Феодосии изрезал ножом знакомую, дело передано в суд
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Житель Феодосии пойдет под суд за покушение на убийство женщины. Об этом сообщила старший помощник прокурора республики Дарья Бирюк.
Инцидент произошел этой осенью. Вооружившись ножом, мужчина приехал к дому знакомой и после короткой беседы напал на нее.
"Клинок ножа сломался и застрял в теле пострадавшей. Воспользовавшись замешательством, девушка смогла покинуть место происшествия и обратиться за помощью", - уточняется в сообщении.
Злоумышленника задержали в тот же день, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в Феодосийский городской суд для рассмотрения по существу.