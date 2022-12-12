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Клиенты РНКБ в 2022 году оформили более 100 тысяч виртуальных карт - РИА Новости Крым, 12.12.2022
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Клиенты РНКБ в 2022 году оформили более 100 тысяч виртуальных карт
Клиенты РНКБ в 2022 году оформили более 100 тысяч виртуальных карт - РИА Новости Крым, 12.12.2022
Клиенты РНКБ в 2022 году оформили более 100 тысяч виртуальных карт
Клиент РНКБ Банка (ПАО) с начала 2022 года оформили более 100 тысяч виртуальных карт для онлайн платежей. За последний год количество таких карт, оформленных... РИА Новости Крым, 12.12.2022
2022-12-12T13:01
2022-12-12T13:01
рнкб (пао)
крым
экономика
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Клиент РНКБ Банка (ПАО) с начала 2022 года оформили более 100 тысяч виртуальных карт для онлайн платежей. За последний год количество таких карт, оформленных банком, увеличилось более чем в два раза, сообщает банк.Абсолютными лидерами среди получателей платежей с помощью виртуальных карт РНКБ являются крупнейшие торговые оптовые маркетплейсы и интернет-магазины, при этом средний чек платежа в 2022 году составил 1179 рублей", уточнили в банке.Открыть виртуальную карту, которая обладает полным функционалом обычной карты, можно самостоятельно с помощью мобильного приложения банка (*).*возрастное ограничение по пользованию приложением 18+
https://crimea.ria.ru/20221201/kak-poluchit-keshbek-do-5-po-debetovym-i-kreditnym-kartam-rnkb-1125636000.html
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рнкб (пао), крым, экономика, общество

Клиенты РНКБ в 2022 году оформили более 100 тысяч виртуальных карт

13:01 12.12.2022
 
© preis_king-13794513/pixabayОнлайн-шопинг
Онлайн-шопинг
© preis_king-13794513/pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Клиент РНКБ Банка (ПАО) с начала 2022 года оформили более 100 тысяч виртуальных карт для онлайн платежей. За последний год количество таких карт, оформленных банком, увеличилось более чем в два раза, сообщает банк.
"За 11 месяцев 2022 года количество операций по таким картам составило 2,7 миллиона – это примерно в три раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. Сумма операций за 11 месяцев 2022 года составила 505,6 миллиона рублей, что в 2,5 раз больше аналогичного показателя 2021 года. Примерно две трети операций по виртуальным картам РНКБ составляют переводы физических лиц, еще треть – покупки в онлайн-магазинах", - говорится в сообщении.
Абсолютными лидерами среди получателей платежей с помощью виртуальных карт РНКБ являются крупнейшие торговые оптовые маркетплейсы и интернет-магазины, при этом средний чек платежа в 2022 году составил 1179 рублей", уточнили в банке.
Открыть виртуальную карту, которая обладает полным функционалом обычной карты, можно самостоятельно с помощью мобильного приложения банка (*).
*возрастное ограничение по пользованию приложением 18+
РНКБ - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря, 14:29
Как получить кешбэк до 5% по дебетовым и кредитным картам РНКБ
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