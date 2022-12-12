https://crimea.ria.ru/20221212/klienty-rnkb-v-2022-godu-oformili-bolee-100-tysyach-virtualnykh-kart-1125817366.html

Клиенты РНКБ в 2022 году оформили более 100 тысяч виртуальных карт

Клиенты РНКБ в 2022 году оформили более 100 тысяч виртуальных карт - РИА Новости Крым, 12.12.2022

Клиенты РНКБ в 2022 году оформили более 100 тысяч виртуальных карт

Клиент РНКБ Банка (ПАО) с начала 2022 года оформили более 100 тысяч виртуальных карт для онлайн платежей. За последний год количество таких карт, оформленных... РИА Новости Крым, 12.12.2022

2022-12-12T13:01

2022-12-12T13:01

2022-12-12T13:01

рнкб (пао)

крым

экономика

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Клиент РНКБ Банка (ПАО) с начала 2022 года оформили более 100 тысяч виртуальных карт для онлайн платежей. За последний год количество таких карт, оформленных банком, увеличилось более чем в два раза, сообщает банк.Абсолютными лидерами среди получателей платежей с помощью виртуальных карт РНКБ являются крупнейшие торговые оптовые маркетплейсы и интернет-магазины, при этом средний чек платежа в 2022 году составил 1179 рублей", уточнили в банке.Открыть виртуальную карту, которая обладает полным функционалом обычной карты, можно самостоятельно с помощью мобильного приложения банка (*).*возрастное ограничение по пользованию приложением 18+

https://crimea.ria.ru/20221201/kak-poluchit-keshbek-do-5-po-debetovym-i-kreditnym-kartam-rnkb-1125636000.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), крым, экономика, общество