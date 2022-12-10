https://crimea.ria.ru/20221210/massovoe-otklyuchenie-bolee-40-ulits-simferopolya-ostanutsya-bez-sveta-1125790418.html

Массовое отключение: более 40 улиц Симферополя останутся без света

Массовое отключение: более 40 улиц Симферополя останутся без света - РИА Новости Крым, 10.12.2022

Массовое отключение: более 40 улиц Симферополя останутся без света

Более 40 улиц Симферополя и 13 садовых товариществ на два дня останутся без электричества из-за планового ремонта сетей. Об этом сообщает предприятие... РИА Новости Крым, 10.12.2022

2022-12-10T09:25

2022-12-10T09:25

2022-12-10T09:25

крым

новости крыма

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

отключение электроэнергии в крыму

общество

симферополь

гуп рк "крымэнерго"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111183/32/1111833246_0:0:2930:1648_1920x0_80_0_0_828e512b504a778c4eb4cca878a7bc66.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Более 40 улиц Симферополя и 13 садовых товариществ на два дня останутся без электричества из-за планового ремонта сетей. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго".Какие улицы попали под отключениеВ предстоящие понедельник и вторник света не будет на улицах Курчатова (№ 1-19), Одесская (12, 13-17), Красная (1-38), Московская (14А, 16-18/5,17-39), Чонгарская (30-55), Ангарская (36-38А, 1А, 39/22-59), Генерала Захарова (1 22), Жидкова (74-76, 65/5), Коммунальная (6, 1А, 15), Полигонная (60-127), Артиллерийская (92-94А), Козлова (120-164, 71-99), Красноармейская (168), Черноморская (2-20, 1/77-27), Стрелковая (1-26), Куйбышева (10А, 62-96), Общественная (47-63), Шевцовой (1-23), Большевистская (26, 7-13), Кавказская (3, 5, 8), Кавказская/пер. Керченский, Октябрьская (22/3), Пролетарская (11-17), Ремесленная (2-8), Володарского (4), Таврическая (2/13, 1/11), Пролетарская/Курчатова, Грибоедова (66-124, 41-71/2), Партизанская (1-14), Рубцова (1-38), Смирнова (1-18), Буденного (1-15), Левкина (1-15), проспекте Победы (290, 312, 49-243), Кременчугская (24, 18/2), Полины Осипенко (1-25), Камчатская (1-12А), Пригородная (17/19), Комсомольская (50-71).Кроме того, не будет электричества на переулках Керченский (1-6), Бокуна (1-15), Черноморский (1-10), Огородный (1-15), Фельдшерский (1-12), Вольный (24).Какие садовые товарищества останутся без светаВ зону отключения 12 и 13 декабря попадают также садовые товарищества микрорайона Каменка: "Монтажник", "Мечта", "Консервщик", "Строитель", "Механизатор", "Энтузиаст", "Маяк", "Источник", "Молочник", "Дзержинец", "Дорожник", "Снежинка", "Домостроитель".Читайте также на РИА Новости Крым:Тарифы в рост: на сколько в Крыму подорожали свет, газ и водаКак платить меньше за "коммуналку": советы от РоскачестваВ Крыму рассказали об обеспечении электричеством новых регионов РФ

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, отключение электроэнергии в крыму, общество, симферополь, гуп рк "крымэнерго"