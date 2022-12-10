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Массовое отключение: более 40 улиц Симферополя останутся без света - РИА Новости Крым, 10.12.2022
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Массовое отключение: более 40 улиц Симферополя останутся без света
Массовое отключение: более 40 улиц Симферополя останутся без света - РИА Новости Крым, 10.12.2022
Массовое отключение: более 40 улиц Симферополя останутся без света
Более 40 улиц Симферополя и 13 садовых товариществ на два дня останутся без электричества из-за планового ремонта сетей. Об этом сообщает предприятие... РИА Новости Крым, 10.12.2022
2022-12-10T09:25
2022-12-10T09:25
крым
новости крыма
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
отключение электроэнергии в крыму
общество
симферополь
гуп рк "крымэнерго"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Более 40 улиц Симферополя и 13 садовых товариществ на два дня останутся без электричества из-за планового ремонта сетей. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго".Какие улицы попали под отключениеВ предстоящие понедельник и вторник света не будет на улицах Курчатова (№ 1-19), Одесская (12, 13-17), Красная (1-38), Московская (14А, 16-18/5,17-39), Чонгарская (30-55), Ангарская (36-38А, 1А, 39/22-59), Генерала Захарова (1 22), Жидкова (74-76, 65/5), Коммунальная (6, 1А, 15), Полигонная (60-127), Артиллерийская (92-94А), Козлова (120-164, 71-99), Красноармейская (168), Черноморская (2-20, 1/77-27), Стрелковая (1-26), Куйбышева (10А, 62-96), Общественная (47-63), Шевцовой (1-23), Большевистская (26, 7-13), Кавказская (3, 5, 8), Кавказская/пер. Керченский, Октябрьская (22/3), Пролетарская (11-17), Ремесленная (2-8), Володарского (4), Таврическая (2/13, 1/11), Пролетарская/Курчатова, Грибоедова (66-124, 41-71/2), Партизанская (1-14), Рубцова (1-38), Смирнова (1-18), Буденного (1-15), Левкина (1-15), проспекте Победы (290, 312, 49-243), Кременчугская (24, 18/2), Полины Осипенко (1-25), Камчатская (1-12А), Пригородная (17/19), Комсомольская (50-71).Кроме того, не будет электричества на переулках Керченский (1-6), Бокуна (1-15), Черноморский (1-10), Огородный (1-15), Фельдшерский (1-12), Вольный (24).Какие садовые товарищества останутся без светаВ зону отключения 12 и 13 декабря попадают также садовые товарищества микрорайона Каменка: "Монтажник", "Мечта", "Консервщик", "Строитель", "Механизатор", "Энтузиаст", "Маяк", "Источник", "Молочник", "Дзержинец", "Дорожник", "Снежинка", "Домостроитель".Читайте также на РИА Новости Крым:Тарифы в рост: на сколько в Крыму подорожали свет, газ и водаКак платить меньше за "коммуналку": советы от РоскачестваВ Крыму рассказали об обеспечении электричеством новых регионов РФ
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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Массовое отключение: более 40 улиц Симферополя останутся без света

В Симферополе более 40 улиц на два дня останутся без света

09:25 10.12.2022
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЭнергетические объекты Крыма
Энергетические объекты Крыма - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. Более 40 улиц Симферополя и 13 садовых товариществ на два дня останутся без электричества из-за планового ремонта сетей. Об этом сообщает предприятие "Крымэнерго".
"В связи с плановым ремонтом электрооборудования 12 и 13 декабря в период с 8 до 17 часов будут происходить отключения линий электропередачи на ряде улиц и в садовых товариществах", - говорится в сообщении.

Какие улицы попали под отключение

В предстоящие понедельник и вторник света не будет на улицах Курчатова (№ 1-19), Одесская (12, 13-17), Красная (1-38), Московская (14А, 16-18/5,17-39), Чонгарская (30-55), Ангарская (36-38А, 1А, 39/22-59), Генерала Захарова (1 22), Жидкова (74-76, 65/5), Коммунальная (6, 1А, 15), Полигонная (60-127), Артиллерийская (92-94А), Козлова (120-164, 71-99), Красноармейская (168), Черноморская (2-20, 1/77-27), Стрелковая (1-26), Куйбышева (10А, 62-96), Общественная (47-63), Шевцовой (1-23), Большевистская (26, 7-13), Кавказская (3, 5, 8), Кавказская/пер. Керченский, Октябрьская (22/3), Пролетарская (11-17), Ремесленная (2-8), Володарского (4), Таврическая (2/13, 1/11), Пролетарская/Курчатова, Грибоедова (66-124, 41-71/2), Партизанская (1-14), Рубцова (1-38), Смирнова (1-18), Буденного (1-15), Левкина (1-15), проспекте Победы (290, 312, 49-243), Кременчугская (24, 18/2), Полины Осипенко (1-25), Камчатская (1-12А), Пригородная (17/19), Комсомольская (50-71).
Кроме того, не будет электричества на переулках Керченский (1-6), Бокуна (1-15), Черноморский (1-10), Огородный (1-15), Фельдшерский (1-12), Вольный (24).

Какие садовые товарищества останутся без света

В зону отключения 12 и 13 декабря попадают также садовые товарищества микрорайона Каменка: "Монтажник", "Мечта", "Консервщик", "Строитель", "Механизатор", "Энтузиаст", "Маяк", "Источник", "Молочник", "Дзержинец", "Дорожник", "Снежинка", "Домостроитель".
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КрымНовости КрымаЖилищно-коммунальное хозяйство Крыма и СевастополяОтключение электроэнергии в КрымуОбществоСимферопольГУП РК "Крымэнерго"
 
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