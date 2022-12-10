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Экс-футболист сборной СССР дал прогноз на матч ЧМ-2022 Англия – Франция

Экс-футболист сборной СССР дал прогноз на матч ЧМ-2022 Англия – Франция - РИА Новости Крым, 09.12.2022

Экс-футболист сборной СССР дал прогноз на матч ЧМ-2022 Англия – Франция

В четвертьфинальном матче Чемпионата мира-2022 между Англией и Францией победу одержат подопечные Дидье Дешама, которые демонстрируют более яркий и зрелищный... РИА Новости Крым, 09.12.2022

2022-12-10T08:26

2022-12-10T08:26

2022-12-09T19:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В четвертьфинальном матче Чемпионата мира-2022 между Англией и Францией победу одержат подопечные Дидье Дешама, которые демонстрируют более яркий и зрелищный футбол по сравнению с британцами. Такой прогноз в комментарии РИА Новости Крым озвучил экс-футболист симферопольской "Таврии", московского ЦСКА и сборной СССР, российский тренер Юрий Аджем.По словам Аджема, сборная Англии на этом турнире играет в "невыразительный, схематичный и сухой футбол", игра им дается "с натугой". При этом действующие чемпионы мира играют "более технично, креативно, размашисто, на очень высоких скоростях"."Если даже брать персональное противостояние Киллиана Мбаппе и центрфорварда англичан Харри Кейна, арсенал Мбаппе богаче. Он может самостоятельно решить судьбу момента, продавить, обыграть один в один соперников, оторваться на скорости", – добавил футбольный эксперт.Когда состоится матчПоединок четвертьфинала ЧМ-2022 между сборными Англии и Франции пройдет 10 декабря на стадионе "Эль-Байт" в городе Эль-Хаур и начнется в 22:00 по московскому времени. Встречу будет судить Вилтон Сампайо из Бразилии.История противостоянияЗа всю историю сборные Англии и Франции встречались друг с другом 13 раз, при этом только дважды – на чемпионатах мира: в 1966 и 1982 годах. Оба матча состоялись в рамках группового этапа и в обеих встречах победу праздновали англичане – 2:0 и 3:1.В рамках плэй-офф чемпионата мира англичане и французы будут играть друг с другом впервые.

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футбол, чемпионат мира по футболу-2022, спорт, мнения, общество, новости, крым, англия, франция