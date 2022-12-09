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Севастополец хранил дома снаряд с 1,5 кг тротила - РИА Новости Крым, 09.12.2022
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Севастополец хранил дома снаряд с 1,5 кг тротила
Севастополец хранил дома снаряд с 1,5 кг тротила - РИА Новости Крым, 09.12.2022
Севастополец хранил дома снаряд с 1,5 кг тротила
Жителя Севастополя будут судить за хранение в доме снаряда времен Великой Отечественной войны, дело передано в суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости Крым, 09.12.2022
2022-12-09T16:04
2022-12-09T16:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Жителя Севастополя будут судить за хранение в доме снаряда времен Великой Отечественной войны, дело передано в суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.По версии следствия, еще прошлой осенью мужчина нашел в виноградниках вблизи села Верхнесадовое боеприпас времен Великой Отечественной войны. Это оказался немецкий артиллерийский снаряд, содержащий разрывной заряд тротила массой более 1,5 кг. Опасную находку севастополец принес домой.Расследование по уголовному делу завершено, материалы направлены в Нахимовский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.Ранее в Севастополе силовики обнаружили и изъяли у одного из местных жителей "коллекцию" боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Среди "экспонатов" оказались тротил, ручные гранаты, советский малокалиберный карабин и более тысячи патронов к винтовке Мосина.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму осудили феодосийца, хранившего дома более 200 боевых патронов &gt;&gt;В Севастополе мужчина получил срок за хранение боеприпасов и оружия &gt;&gt;Крымчанину грозит до 20 лет за наркотики и оружие дома – ФСБ &gt;&gt;
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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севастополь, крым, новости, новости крыма, происшествия, прокуратура города севастополя, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
Севастополец хранил дома снаряд с 1,5 кг тротила

Жителя Севастополя будут судить за хранение в доме снаряда с 1,5 кг тротила

16:04 09.12.2022
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Жителя Севастополя будут судить за хранение в доме снаряда времен Великой Отечественной войны, дело передано в суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.
По версии следствия, еще прошлой осенью мужчина нашел в виноградниках вблизи села Верхнесадовое боеприпас времен Великой Отечественной войны. Это оказался немецкий артиллерийский снаряд, содержащий разрывной заряд тротила массой более 1,5 кг. Опасную находку севастополец принес домой.
"Впоследствии в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ФСБ обнаружили взрывное устройство в частном домовладении в селе Верхнесадовое по месту проживания мужчины и изъяли из незаконного оборота", - говорится в сообщении.
Расследование по уголовному делу завершено, материалы направлены в Нахимовский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.
Ранее в Севастополе силовики обнаружили и изъяли у одного из местных жителей "коллекцию" боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Среди "экспонатов" оказались тротил, ручные гранаты, советский малокалиберный карабин и более тысячи патронов к винтовке Мосина.
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