https://crimea.ria.ru/20221209/sevastopolets-khranil-doma-snaryad-s-15-kg-trotila-1125783589.html

Севастополец хранил дома снаряд с 1,5 кг тротила

Севастополец хранил дома снаряд с 1,5 кг тротила - РИА Новости Крым, 09.12.2022

Севастополец хранил дома снаряд с 1,5 кг тротила

Жителя Севастополя будут судить за хранение в доме снаряда времен Великой Отечественной войны, дело передано в суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости Крым, 09.12.2022

2022-12-09T16:04

2022-12-09T16:04

2022-12-09T16:04

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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Жителя Севастополя будут судить за хранение в доме снаряда времен Великой Отечественной войны, дело передано в суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.По версии следствия, еще прошлой осенью мужчина нашел в виноградниках вблизи села Верхнесадовое боеприпас времен Великой Отечественной войны. Это оказался немецкий артиллерийский снаряд, содержащий разрывной заряд тротила массой более 1,5 кг. Опасную находку севастополец принес домой.Расследование по уголовному делу завершено, материалы направлены в Нахимовский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.Ранее в Севастополе силовики обнаружили и изъяли у одного из местных жителей "коллекцию" боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Среди "экспонатов" оказались тротил, ручные гранаты, советский малокалиберный карабин и более тысячи патронов к винтовке Мосина.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму осудили феодосийца, хранившего дома более 200 боевых патронов >>В Севастополе мужчина получил срок за хранение боеприпасов и оружия >>Крымчанину грозит до 20 лет за наркотики и оружие дома – ФСБ >>

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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