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Севастопольца ждет суд за коллекцию боеприпасов времен войны - РИА Новости Крым, 18.10.2022
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Севастопольца ждет суд за коллекцию боеприпасов времен войны
Севастопольца ждет суд за коллекцию боеприпасов времен войны - РИА Новости Крым, 18.10.2022
Севастопольца ждет суд за коллекцию боеприпасов времен войны
У жителя Севастополя изъяли коллекцию боеприпасов времен Великой Отечественной войны, в том числе тротил, ручные гранаты, советский малокалиберный карабин и... РИА Новости Крым, 18.10.2022
2022-10-18T13:28
2022-10-18T13:28
севастополь
прокуратура города севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. У жителя Севастополя изъяли коллекцию боеприпасов времен Великой Отечественной войны, в том числе тротил, ручные гранаты, советский малокалиберный карабин и более тысячи патронов к винтовке Мосина. Об этом сообщает прокуратура Севастополя.Установлено, что мужчина во время раскопок и поисковых работ на территории Мекензиевского лесничества с июня 2020 по июнь 2021 года обнаружил различные образцы вооружения времен войны. Найденные предметы он хранил в своей квартире и в принадлежащем ему нежилом помещении, где коллекцию и обнаружили оперативники."В июле 2022 года работники правоохранительных органов обнаружили и изъяли у мужчины смесь метательных взрывчатых веществ – бездымных порохов военного назначения и тротила общей массой свыше 370 граммов, четыре ручные гранаты, различные части огнестрельного оружия, 1199 патронов к винтовке Мосина, карабин ТОЗ-16 и 94 патрона к нему", - говорится в сообщении.Севастопольца обвинили в незаконном приобретении, хранении взрывчатых веществ, взрывных устройств, огнестрельного оружия, его частей и боеприпасов.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Ранее у жителя Новороссийска изъяли коллекцию осколочных гранат.
https://crimea.ria.ru/20221018/fsb-presekla-nelegalnuyu-prodazhu-oruzhiya-v-45-subektakh-rossii-1124947850.html
https://crimea.ria.ru/20220919/zhitel-alushty-popalsya-fsb-za-khranenie-vzryvchatykh-veschestv-i-oruzhiya-1124547560.html
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севастополь, прокуратура города севастополя
Севастопольца ждет суд за коллекцию боеприпасов времен войны

Севастопольца осудят за хранение коллекции вооружения времен Великой Отечественной войны

13:28 18.10.2022
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. У жителя Севастополя изъяли коллекцию боеприпасов времен Великой Отечественной войны, в том числе тротил, ручные гранаты, советский малокалиберный карабин и более тысячи патронов к винтовке Мосина. Об этом сообщает прокуратура Севастополя.
Установлено, что мужчина во время раскопок и поисковых работ на территории Мекензиевского лесничества с июня 2020 по июнь 2021 года обнаружил различные образцы вооружения времен войны. Найденные предметы он хранил в своей квартире и в принадлежащем ему нежилом помещении, где коллекцию и обнаружили оперативники.
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"В июле 2022 года работники правоохранительных органов обнаружили и изъяли у мужчины смесь метательных взрывчатых веществ – бездымных порохов военного назначения и тротила общей массой свыше 370 граммов, четыре ручные гранаты, различные части огнестрельного оружия, 1199 патронов к винтовке Мосина, карабин ТОЗ-16 и 94 патрона к нему", - говорится в сообщении.
Севастопольца обвинили в незаконном приобретении, хранении взрывчатых веществ, взрывных устройств, огнестрельного оружия, его частей и боеприпасов.
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Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее у жителя Новороссийска изъяли коллекцию осколочных гранат.
 
СевастопольПрокуратура города Севастополя
 
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