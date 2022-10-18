https://crimea.ria.ru/20221018/sevastopoltsa-zhdet-sud-za-kollektsiyu-boepripasov-vremen-voyny-1124950412.html

Севастопольца ждет суд за коллекцию боеприпасов времен войны

Севастопольца ждет суд за коллекцию боеприпасов времен войны - РИА Новости Крым, 18.10.2022

Севастопольца ждет суд за коллекцию боеприпасов времен войны

У жителя Севастополя изъяли коллекцию боеприпасов времен Великой Отечественной войны, в том числе тротил, ручные гранаты, советский малокалиберный карабин и... РИА Новости Крым, 18.10.2022

2022-10-18T13:28

2022-10-18T13:28

2022-10-18T13:28

севастополь

прокуратура города севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. У жителя Севастополя изъяли коллекцию боеприпасов времен Великой Отечественной войны, в том числе тротил, ручные гранаты, советский малокалиберный карабин и более тысячи патронов к винтовке Мосина. Об этом сообщает прокуратура Севастополя.Установлено, что мужчина во время раскопок и поисковых работ на территории Мекензиевского лесничества с июня 2020 по июнь 2021 года обнаружил различные образцы вооружения времен войны. Найденные предметы он хранил в своей квартире и в принадлежащем ему нежилом помещении, где коллекцию и обнаружили оперативники."В июле 2022 года работники правоохранительных органов обнаружили и изъяли у мужчины смесь метательных взрывчатых веществ – бездымных порохов военного назначения и тротила общей массой свыше 370 граммов, четыре ручные гранаты, различные части огнестрельного оружия, 1199 патронов к винтовке Мосина, карабин ТОЗ-16 и 94 патрона к нему", - говорится в сообщении.Севастопольца обвинили в незаконном приобретении, хранении взрывчатых веществ, взрывных устройств, огнестрельного оружия, его частей и боеприпасов.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Ранее у жителя Новороссийска изъяли коллекцию осколочных гранат.

https://crimea.ria.ru/20221018/fsb-presekla-nelegalnuyu-prodazhu-oruzhiya-v-45-subektakh-rossii-1124947850.html

https://crimea.ria.ru/20220919/zhitel-alushty-popalsya-fsb-za-khranenie-vzryvchatykh-veschestv-i-oruzhiya-1124547560.html

севастополь

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севастополь, прокуратура города севастополя