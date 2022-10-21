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В Севастополе мужчина получил срок за хранение боеприпасов и оружия - РИА Новости Крым, 21.10.2022
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В Севастополе мужчина получил срок за хранение боеприпасов и оружия
В Севастополе мужчина получил срок за хранение боеприпасов и оружия - РИА Новости Крым, 21.10.2022
В Севастополе мужчина получил срок за хранение боеприпасов и оружия
В Севастополе суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, хранившего найденные в лесу и на полигоне боеприпасы, а также оружие, которое... РИА Новости Крым, 21.10.2022
2022-10-21T14:40
2022-10-21T14:41
севастополь
общество
прокуратура города севастополя
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СЕВАСТОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, хранившего найденные в лесу и на полигоне боеприпасы, а также оружие, которое переделал под боевое. Об этом сообщили в прокуратуре города.Арсенал на своем садовом участке в районе Сапун-горы оборудовал севастополец 1976 года рождения.В опасную коллекцию вошли более 700 патронов к огнестрельному оружию различного калибра, почти полкило дымного и бездымного пороха и около 400 граммов тротила, которые извлек из невзорвавшихся в годы Великой Отечественной войны боеприпасов, а также винтовка системы Мосина.Патроны мужчина нашел на полигоне в Инкермане, все остальное — в лесном массиве в Балаклавском районе в 2017 году. Боеприпасы и взрывчатые вещества хранил в квартире, потом в тайнике, годом позже перенес все поближе к дому в садовом товариществе.Тогда же незаконные запасы пополнила винтовка, которую он отремонтировал и переделал в короткоствольное оружие, пригодное для стрельбы.Его задержали в апреле текущего года сотрудники ФСБ. Весь арсенал был изъят, а в отношении его владельца возбудили уголовное дело сразу по трем статьям: незаконное хранение боеприпасов и огнестрельного оружия плюс его переделка.Решением Нахимовского районного суда Севастополя он получил 6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.Приговор в законную силу еще не вступил.Ранее в Крыму осудили феодосийца, хранившего дома сотни боевых патронов.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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севастополь, общество, прокуратура города севастополя
В Севастополе мужчина получил срок за хранение боеприпасов и оружия

Винтовка, патроны, порох и тротил: в Севастополе осудили владельца незаконного арсенала

14:40 21.10.2022 (обновлено: 14:41 21.10.2022)
 
© Фото: pixabayПравосудие
Правосудие
© Фото: pixabay
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СЕВАСТОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, хранившего найденные в лесу и на полигоне боеприпасы, а также оружие, которое переделал под боевое. Об этом сообщили в прокуратуре города.
Арсенал на своем садовом участке в районе Сапун-горы оборудовал севастополец 1976 года рождения.
В опасную коллекцию вошли более 700 патронов к огнестрельному оружию различного калибра, почти полкило дымного и бездымного пороха и около 400 граммов тротила, которые извлек из невзорвавшихся в годы Великой Отечественной войны боеприпасов, а также винтовка системы Мосина.
Патроны мужчина нашел на полигоне в Инкермане, все остальное — в лесном массиве в Балаклавском районе в 2017 году. Боеприпасы и взрывчатые вещества хранил в квартире, потом в тайнике, годом позже перенес все поближе к дому в садовом товариществе.
Тогда же незаконные запасы пополнила винтовка, которую он отремонтировал и переделал в короткоствольное оружие, пригодное для стрельбы.
Его задержали в апреле текущего года сотрудники ФСБ. Весь арсенал был изъят, а в отношении его владельца возбудили уголовное дело сразу по трем статьям: незаконное хранение боеприпасов и огнестрельного оружия плюс его переделка.
Решением Нахимовского районного суда Севастополя он получил 6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.
"Кроме того, виновный должен уплатить штраф в размере 115 тыс. рублей", – уточнили в ведомстве.
Приговор в законную силу еще не вступил.
Ранее в Крыму осудили феодосийца, хранившего дома сотни боевых патронов.
 
СевастопольОбществоПрокуратура города Севастополя
 
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