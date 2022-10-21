https://crimea.ria.ru/20221021/v-sevastopole-muzhchina-poluchil-srok-za-khranenie-boepripasov-i-oruzhiya-1125023123.html

В Севастополе мужчина получил срок за хранение боеприпасов и оружия

В Севастополе мужчина получил срок за хранение боеприпасов и оружия - РИА Новости Крым, 21.10.2022

В Севастополе мужчина получил срок за хранение боеприпасов и оружия

В Севастополе суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, хранившего найденные в лесу и на полигоне боеприпасы, а также оружие, которое... РИА Новости Крым, 21.10.2022

2022-10-21T14:40

2022-10-21T14:40

2022-10-21T14:41

севастополь

общество

прокуратура города севастополя

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СЕВАСТОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, хранившего найденные в лесу и на полигоне боеприпасы, а также оружие, которое переделал под боевое. Об этом сообщили в прокуратуре города.Арсенал на своем садовом участке в районе Сапун-горы оборудовал севастополец 1976 года рождения.В опасную коллекцию вошли более 700 патронов к огнестрельному оружию различного калибра, почти полкило дымного и бездымного пороха и около 400 граммов тротила, которые извлек из невзорвавшихся в годы Великой Отечественной войны боеприпасов, а также винтовка системы Мосина.Патроны мужчина нашел на полигоне в Инкермане, все остальное — в лесном массиве в Балаклавском районе в 2017 году. Боеприпасы и взрывчатые вещества хранил в квартире, потом в тайнике, годом позже перенес все поближе к дому в садовом товариществе.Тогда же незаконные запасы пополнила винтовка, которую он отремонтировал и переделал в короткоствольное оружие, пригодное для стрельбы.Его задержали в апреле текущего года сотрудники ФСБ. Весь арсенал был изъят, а в отношении его владельца возбудили уголовное дело сразу по трем статьям: незаконное хранение боеприпасов и огнестрельного оружия плюс его переделка.Решением Нахимовского районного суда Севастополя он получил 6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.Приговор в законную силу еще не вступил.Ранее в Крыму осудили феодосийца, хранившего дома сотни боевых патронов.

севастополь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, общество, прокуратура города севастополя