https://crimea.ria.ru/20221209/khroniki-spetsoperatsii-svodka-minoborony-za-sutki-1125785211.html
Хроники спецоперации: сводка Минобороны за сутки
Хроники спецоперации: сводка Минобороны за сутки - РИА Новости Крым, 09.12.2022
Хроники спецоперации: сводка Минобороны за сутки
Российские военные поразили 86 артиллерийских подразделений ВСУ, отражены несколько атак, на Красно-Лиманском направлении продолжается наступление российской... РИА Новости Крым, 09.12.2022
2022-12-09T17:18
2022-12-09T17:18
2022-12-09T17:18
сво
армия и флот
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
украина
донецкая народная республика (днр)
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Российские военные поразили 86 артиллерийских подразделений ВСУ, отражены несколько атак, на Красно-Лиманском направлении продолжается наступление российской армии. Об этом сообщили в Минобороны.Оперативная обстановка на линии соприкосновения"Авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ, а также живой силе и военной технике в 183-х районах", – говорится в сводке оборонного ведомства.Отмечается, что атаки украинских войск отражены на Южно-Донецком направлении, где противник силами трех усиленных взводов пытался пробиться в направлении Владимировки и Павловки в ДНР и Новодаровки в Запорожской области."Подразделения ВСУ были отброшены на исходные позиции", – уточнили в ведомстве.Также российские военные отразили контратаки украинских подразделений на Красно-Лиманском направлении, где "российские войска продолжали наступательные действия". В Минобороны сообщают о более чем 200 погибших в рядах ВСУ за сутки на четырех важнейших направлениях на линии соприкосновения.Потери ВСУ в техникеСообщается также, что российские войска уничтожили склад боеприпасов, три реактивных системы залпового огня "Град", РСЗО "Ураган" и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.Кроме того, уничтожена пусковая установка тактического ракетного комплекса "Точка-У" в Харьковской области, а в Запорожской области вскрыты временные огневые позиции врага и "нанесено поражение шести пусковым установкам реактивных систем залпового огня MLRS производства США и MARS II производства ФРГ".Всего с начала спецоперации российской армией уничтожены 3 668 орудий полевой артиллерии и минометов, 924 боевые машины реактивных систем залпового огня, 341 самолет, 181 вертолет. А также 7 043 танка и других боевых бронированных машин и 7 522 единицы специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ будут отступать: эксперт заявил о переломе в боях за Донбасс Уничтожены сотни боевиков: оперативная сводка с фронта в ЛДНР Клоунада Киева и риски Пентагона: эксперт об ударах ВСУ по аэродромам РФ
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украина
донецкая народная республика (днр)
запорожская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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сво, армия и флот, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), украина, донецкая народная республика (днр), запорожская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Российские военные поразили 86 артиллерийских подразделений ВСУ, отражены несколько атак, на Красно-Лиманском направлении продолжается наступление российской армии. Об этом сообщили в Минобороны.
Оперативная обстановка на линии соприкосновения
"Авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ, а также живой силе и военной технике в 183-х районах", – говорится в сводке оборонного ведомства.
Отмечается, что атаки украинских войск отражены на Южно-Донецком направлении, где противник силами трех усиленных взводов пытался пробиться в направлении Владимировки и Павловки в ДНР и Новодаровки в Запорожской области.
"Подразделения ВСУ были отброшены на исходные позиции", – уточнили в ведомстве.
Также российские военные отразили контратаки украинских подразделений на Красно-Лиманском направлении, где "российские войска продолжали наступательные действия".
Активные боевые действия идут также на Донецком и Купянском направлениях (р-н Синьковки, Табаевки и Берестового в Харьковской области). Удары по скоплениям живой силы и военной техники противника здесь успешно наносит штурмовая и армейская авиация ВС РФ.
В Минобороны сообщают о более чем 200 погибших в рядах ВСУ за сутки на четырех важнейших направлениях на линии соприкосновения.
Потери ВСУ в технике
Сообщается также, что российские войска уничтожили склад боеприпасов, три реактивных системы залпового огня "Град", РСЗО "Ураган" и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.
Кроме того, уничтожена пусковая установка тактического ракетного комплекса "Точка-У" в Харьковской области, а в Запорожской области вскрыты временные огневые позиции врага и "нанесено поражение шести пусковым установкам реактивных систем залпового огня MLRS производства США и MARS II производства ФРГ".
Всего с начала спецоперации российской армией уничтожены 3 668 орудий полевой артиллерии и минометов, 924 боевые машины реактивных систем залпового огня, 341 самолет, 181 вертолет. А также 7 043 танка и других боевых бронированных машин и 7 522 единицы специальной военной автомобильной техники.
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