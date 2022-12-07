https://crimea.ria.ru/20221207/rnkb-zaregistriroval-v-mobilnom-prilozhenii-50-tysyach-samozanyatykh-1125731153.html
РНКБ зарегистрировал в мобильном приложении 50 тысяч самозанятых
РНКБ зарегистрировал в мобильном приложении 50 тысяч самозанятых - РИА Новости Крым, 07.12.2022
РНКБ зарегистрировал в мобильном приложении 50 тысяч самозанятых
За два года работы сервиса для самозанятых в мобильном приложении РНКБ Банка (ПАО) (18+) в нем зарегистрировались более 50 тысяч человек, из них свыше 30 тысяч... РИА Новости Крым, 07.12.2022
2022-12-07T12:26
2022-12-07T12:26
2022-12-07T12:26
рнкб (пао)
крым
экономика
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. За два года работы сервиса для самозанятых в мобильном приложении РНКБ Банка (ПАО) (18+) в нем зарегистрировались более 50 тысяч человек, из них свыше 30 тысяч - в течение 2022 года, сообщает банк.По данным банка, на сегодняшний день самозанятым выданы кредиты на общую сумму свыше 4,6 млрд рублей, в том числе по ипотечным программам – 1,7 миллиарда рублей (37%), по программам автокредитования – свыше 1 миллиарда рублей (22%), по программам беззалогового потребительского кредитования – около 600 миллионов рублей (12%). Также банк выдал кредитные карты с общим лимитом более 1,3 миллиарда рублей (29%).
https://crimea.ria.ru/20221201/kak-poluchit-keshbek-do-5-po-debetovym-i-kreditnym-kartam-rnkb-1125636000.html
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рнкб (пао), крым, экономика, общество
РНКБ зарегистрировал в мобильном приложении 50 тысяч самозанятых
РНКБ зарегистрировал в мобильном приложении 50 тысяч самозанятых за два года
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. За два года работы сервиса для самозанятых в мобильном приложении РНКБ Банка (ПАО) (18+) в нем зарегистрировались более 50 тысяч человек, из них свыше 30 тысяч - в течение 2022 года, сообщает банк.
Сервис для самозанятых позволяет вести бизнес онлайн, в том числе пользоваться всеми кредитными продуктами банка, формировать чеки о доходах и отправлять их в Федеральную налоговую службу, получать и оплачивать автоматически рассчитанный ФНС счет на оплату налога на профдеятельность со своих счетов или карт.
По данным банка, на сегодняшний день самозанятым выданы кредиты на общую сумму свыше 4,6 млрд рублей, в том числе по ипотечным программам – 1,7 миллиарда рублей (37%), по программам автокредитования – свыше 1 миллиарда рублей (22%), по программам беззалогового потребительского кредитования – около 600 миллионов рублей (12%). Также банк выдал кредитные карты с общим лимитом более 1,3 миллиарда рублей (29%).