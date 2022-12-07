https://crimea.ria.ru/20221207/rnkb-zaregistriroval-v-mobilnom-prilozhenii-50-tysyach-samozanyatykh-1125731153.html

РНКБ зарегистрировал в мобильном приложении 50 тысяч самозанятых

РНКБ зарегистрировал в мобильном приложении 50 тысяч самозанятых - РИА Новости Крым, 07.12.2022

РНКБ зарегистрировал в мобильном приложении 50 тысяч самозанятых

За два года работы сервиса для самозанятых в мобильном приложении РНКБ Банка (ПАО) (18+) в нем зарегистрировались более 50 тысяч человек, из них свыше 30 тысяч... РИА Новости Крым, 07.12.2022

2022-12-07T12:26

2022-12-07T12:26

2022-12-07T12:26

рнкб (пао)

крым

экономика

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. За два года работы сервиса для самозанятых в мобильном приложении РНКБ Банка (ПАО) (18+) в нем зарегистрировались более 50 тысяч человек, из них свыше 30 тысяч - в течение 2022 года, сообщает банк.По данным банка, на сегодняшний день самозанятым выданы кредиты на общую сумму свыше 4,6 млрд рублей, в том числе по ипотечным программам – 1,7 миллиарда рублей (37%), по программам автокредитования – свыше 1 миллиарда рублей (22%), по программам беззалогового потребительского кредитования – около 600 миллионов рублей (12%). Также банк выдал кредитные карты с общим лимитом более 1,3 миллиарда рублей (29%).

https://crimea.ria.ru/20221201/kak-poluchit-keshbek-do-5-po-debetovym-i-kreditnym-kartam-rnkb-1125636000.html

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рнкб (пао), крым, экономика, общество