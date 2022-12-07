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Прохладно и без осадков: прогноз погоды для Крыма на среду
Прохладно и без осадков: прогноз погоды для Крыма на среду - РИА Новости Крым, 07.12.2022
Прохладно и без осадков: прогноз погоды для Крыма на среду
В ближайшие двое суток погода в Крыму будет определяться юго-западной периферией антициклона, без существенных осадков, ночью и утром в горах ожидается туман... РИА Новости Крым, 07.12.2022
2022-12-07T00:01
2022-12-07T00:01
2022-12-07T00:01
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крымская погода
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. В ближайшие двое суток погода в Крыму будет определяться юго-западной периферией антициклона, без существенных осадков, ночью и утром в горах ожидается туман. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе облачно, без существенных осадков. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7, днем +10…+12 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6, днем +7…+9.В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии и Керчи осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +5...7, днем воздух прогреется до +8...10.
https://crimea.ria.ru/20221205/na-kurorty-kryma-prishli-pervye-morozy---zhdat-li-vozvrascheniya-tepla-1125690447.html
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погода, погода в крыму, крымская погода, крым
Прохладно и без осадков: прогноз погоды для Крыма на среду
Прогноз погоды для Крыма на среду, 7 декабря
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. В ближайшие двое суток погода в Крыму будет определяться юго-западной периферией антициклона, без существенных осадков, ночью и утром в горах ожидается туман. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.
"Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4, на южном побережье до +7, днем +7…+12 градусов ", - уточняют синоптики.
В Симферополе облачно, без существенных осадков. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7, днем +10…+12 градусов.
В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6, днем +7…+9.
В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии и Керчи осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +5...7, днем воздух прогреется до +8...10.