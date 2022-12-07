https://crimea.ria.ru/20221207/prokhladno-i-bez-osadkov-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-sredu-1125717541.html

Прохладно и без осадков: прогноз погоды для Крыма на среду

Прохладно и без осадков: прогноз погоды для Крыма на среду - РИА Новости Крым, 07.12.2022

Прохладно и без осадков: прогноз погоды для Крыма на среду

В ближайшие двое суток погода в Крыму будет определяться юго-западной периферией антициклона, без существенных осадков, ночью и утром в горах ожидается туман... РИА Новости Крым, 07.12.2022

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2022-12-07T00:01

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погода

погода в крыму

крымская погода

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. В ближайшие двое суток погода в Крыму будет определяться юго-западной периферией антициклона, без существенных осадков, ночью и утром в горах ожидается туман. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе облачно, без существенных осадков. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7, днем +10…+12 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6, днем +7…+9.В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии и Керчи осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +5...7, днем воздух прогреется до +8...10.

https://crimea.ria.ru/20221205/na-kurorty-kryma-prishli-pervye-morozy---zhdat-li-vozvrascheniya-tepla-1125690447.html

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2022

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