https://crimea.ria.ru/20221207/aksenov-ulichnoe-osveschenie-dolzhno-rabotat-vo-vsekh-selakh-i-gorodakh-kryma-1125743710.html
Аксенов: уличное освещение должно работать во всех селах и городах Крыма
Аксенов: уличное освещение должно работать во всех селах и городах Крыма - РИА Новости Крым, 07.12.2022
Аксенов: уличное освещение должно работать во всех селах и городах Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов поручил решить проблему уличного освещения во всех населенных пунктах республики. Об этом он заявил во время совещания по проблемным... РИА Новости Крым, 07.12.2022
2022-12-07T20:09
2022-12-07T20:09
2022-12-07T20:09
сергей аксенов
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жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил решить проблему уличного освещения во всех населенных пунктах республики. Об этом он заявил во время совещания по проблемным вопросам Кировского района.Он подчеркнул, что благоустройство и проблемы ЖКХ вошли в список актуальных проблем муниципалитета по результатам опроса, проведенного в социальной сети "ВКонтакте". Жители также жаловались на дорожное строительство и качеству работы общественного транспорта.Также глава республики сообщил, что Кировский район получит 67 миллионов рублей на строительство сетей водоснабжения в населенных пунктах Журавского и Льговского сельских поселений.
https://crimea.ria.ru/20221207/v-selakh-kirovskogo-rayona-kryma-postroyat-seti-vodosnabzheniya--vlasti-1125743596.html
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сергей аксенов, крым, новости крыма, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
Аксенов: уличное освещение должно работать во всех селах и городах Крыма
Аксенов поручил наладить уличное освещение во всех населенных пунктах Крыма