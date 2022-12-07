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Аксенов: уличное освещение должно работать во всех селах и городах Крыма - РИА Новости Крым, 07.12.2022
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Аксенов: уличное освещение должно работать во всех селах и городах Крыма
Аксенов: уличное освещение должно работать во всех селах и городах Крыма - РИА Новости Крым, 07.12.2022
Аксенов: уличное освещение должно работать во всех селах и городах Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов поручил решить проблему уличного освещения во всех населенных пунктах республики. Об этом он заявил во время совещания по проблемным... РИА Новости Крым, 07.12.2022
2022-12-07T20:09
2022-12-07T20:09
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил решить проблему уличного освещения во всех населенных пунктах республики. Об этом он заявил во время совещания по проблемным вопросам Кировского района.Он подчеркнул, что благоустройство и проблемы ЖКХ вошли в список актуальных проблем муниципалитета по результатам опроса, проведенного в социальной сети "ВКонтакте". Жители также жаловались на дорожное строительство и качеству работы общественного транспорта.Также глава республики сообщил, что Кировский район получит 67 миллионов рублей на строительство сетей водоснабжения в населенных пунктах Журавского и Льговского сельских поселений.
https://crimea.ria.ru/20221207/v-selakh-kirovskogo-rayona-kryma-postroyat-seti-vodosnabzheniya--vlasti-1125743596.html
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сергей аксенов, крым, новости крыма, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
Аксенов: уличное освещение должно работать во всех селах и городах Крыма

Аксенов поручил наладить уличное освещение во всех населенных пунктах Крыма

20:09 07.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭлектрическая лампочка
Электрическая лампочка - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил решить проблему уличного освещения во всех населенных пунктах республики. Об этом он заявил во время совещания по проблемным вопросам Кировского района.
"Необходимо задействовать всю имеющуюся инфраструктуру, чтобы полностью обеспечить уличное освещение в населенных пунктах республики", – сказал Аксенов.
Он подчеркнул, что благоустройство и проблемы ЖКХ вошли в список актуальных проблем муниципалитета по результатам опроса, проведенного в социальной сети "ВКонтакте". Жители также жаловались на дорожное строительство и качеству работы общественного транспорта.
Также глава республики сообщил, что Кировский район получит 67 миллионов рублей на строительство сетей водоснабжения в населенных пунктах Журавского и Льговского сельских поселений.
Капитальный ремоно дорожного полотна на улице Караимская в Симферополе - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
20:05
В селах Кировского района Крыма построят сети водоснабжения – власти
 
Сергей АксеновКрымНовости КрымаЖилищно-коммунальное хозяйство Крыма и Севастополя
 
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