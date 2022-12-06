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Оперативно о COVID-19: сколько случаев в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 06.12.2022
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Оперативно о COVID-19: сколько случаев в Крыму и Севастополе
Оперативно о COVID-19: сколько случаев в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 06.12.2022
Оперативно о COVID-19: сколько случаев в Крыму и Севастополе
На территории Крыма зарегистрировано 36 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 209 943 положительных на COVID-19. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 06.12.2022
2022-12-06T10:38
2022-12-06T10:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. На территории Крыма зарегистрировано 36 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 209 943 положительных на COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав."За истекшие сутки госпитализированы пять пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 472 человека. Выписаны 49 человек, за весь период – 202 598", - говорится в сообщении.В Севастополе подтверждены шесть новых случаев заболевания ковидом. В стационары госпитализированы четыре человека, выписаны пять. На данный момент в больницах находится 46 пациентов, из них 40 - с подтвержденным COVID-19.Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 96 704 человека, выздоровели 93 987.Сутками ранее в Крыму и Севастополе зарегистрирован 51 новый случай заболевания COVID-19.
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, крым, севастополь, здравоохранение в крыму и севастополе
Оперативно о COVID-19: сколько случаев в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе выявили 42 новых случая COVID-19, умер один человек

10:38 06.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ ковидном госпитале
В ковидном госпитале - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. На территории Крыма зарегистрировано 36 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 209 943 положительных на COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.
"За истекшие сутки госпитализированы пять пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 472 человека. Выписаны 49 человек, за весь период – 202 598", - говорится в сообщении.
В минздраве уточнили, что скончался еще один пациент. Таким образом, жертвами пандемии в регионе стали уже 5412 человек.
В Севастополе подтверждены шесть новых случаев заболевания ковидом. В стационары госпитализированы четыре человека, выписаны пять. На данный момент в больницах находится 46 пациентов, из них 40 - с подтвержденным COVID-19.
Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 96 704 человека, выздоровели 93 987.
Сутками ранее в Крыму и Севастополе зарегистрирован 51 новый случай заболевания COVID-19.
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