https://crimea.ria.ru/20221206/operativno-o-covid-19-skolko-sluchaev-v-krymu-i-sevastopole-1125700354.html

Оперативно о COVID-19: сколько случаев в Крыму и Севастополе

Оперативно о COVID-19: сколько случаев в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 06.12.2022

Оперативно о COVID-19: сколько случаев в Крыму и Севастополе

На территории Крыма зарегистрировано 36 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 209 943 положительных на COVID-19. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 06.12.2022

2022-12-06T10:38

2022-12-06T10:38

2022-12-06T10:38

коронавирус в крыму

распространение коронавируса в рф

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здравоохранение в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. На территории Крыма зарегистрировано 36 случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 209 943 положительных на COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав."За истекшие сутки госпитализированы пять пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 472 человека. Выписаны 49 человек, за весь период – 202 598", - говорится в сообщении.В Севастополе подтверждены шесть новых случаев заболевания ковидом. В стационары госпитализированы четыре человека, выписаны пять. На данный момент в больницах находится 46 пациентов, из них 40 - с подтвержденным COVID-19.Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 96 704 человека, выздоровели 93 987.Сутками ранее в Крыму и Севастополе зарегистрирован 51 новый случай заболевания COVID-19.

https://crimea.ria.ru/20221117/virusolog-dal-neozhidannuyu-rekomendatsiyu-po-zaschite-ot-tserbera-1125403297.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, крым, севастополь, здравоохранение в крыму и севастополе