https://crimea.ria.ru/20221205/v-evpatorii-prokuratura-proverit-soobschenie-o-mnogoetazhke-bez-otopleniya-1125688290.html

В Евпатории прокуратура проверит сообщение о многоэтажке без отопления

В Евпатории прокуратура проверит сообщение о многоэтажке без отопления - РИА Новости Крым, 05.12.2022

В Евпатории прокуратура проверит сообщение о многоэтажке без отопления

Прокуратура РК проверит сообщение из социальных сетей об отсутствии отопления в одном из многоквартирных жилых домов Евпатории. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 05.12.2022

2022-12-05T14:05

2022-12-05T14:05

2022-12-05T14:05

евпатория

городская среда

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

прокуратура республики крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Прокуратура РК проверит сообщение из социальных сетей об отсутствии отопления в одном из многоквартирных жилых домов Евпатории. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.По данным прокуратуры, речь идет о нарушении прав жителей многоквартирного жилого дома по улице Интернациональной: "Согласно опубликованной информации, в квартирах длительное время отсутствует отопление. В ходе организованных проверочных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства", - сказано в сообщении.Отмечается, что проверку работы уполномоченных должностных лиц, а также управляющей компании будет проводить евпаторийская прокуратура, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

https://crimea.ria.ru/20221025/kuda-zhalovatsya-na-otsutstvie-otopleniya-v-dome-1125062017.html

евпатория

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евпатория, городская среда, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, прокуратура республики крым