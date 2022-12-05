Рейтинг@Mail.ru
В Евпатории прокуратура проверит сообщение о многоэтажке без отопления - РИА Новости Крым, 05.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221205/v-evpatorii-prokuratura-proverit-soobschenie-o-mnogoetazhke-bez-otopleniya-1125688290.html
В Евпатории прокуратура проверит сообщение о многоэтажке без отопления
В Евпатории прокуратура проверит сообщение о многоэтажке без отопления - РИА Новости Крым, 05.12.2022
В Евпатории прокуратура проверит сообщение о многоэтажке без отопления
Прокуратура РК проверит сообщение из социальных сетей об отсутствии отопления в одном из многоквартирных жилых домов Евпатории. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 05.12.2022
2022-12-05T14:05
2022-12-05T14:05
евпатория
городская среда
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
прокуратура республики крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/0c/1121112124_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_91f9b199b45fb98f4bffa7a5901a3d99.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Прокуратура РК проверит сообщение из социальных сетей об отсутствии отопления в одном из многоквартирных жилых домов Евпатории. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.По данным прокуратуры, речь идет о нарушении прав жителей многоквартирного жилого дома по улице Интернациональной: "Согласно опубликованной информации, в квартирах длительное время отсутствует отопление. В ходе организованных проверочных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства", - сказано в сообщении.Отмечается, что проверку работы уполномоченных должностных лиц, а также управляющей компании будет проводить евпаторийская прокуратура, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
https://crimea.ria.ru/20221025/kuda-zhalovatsya-na-otsutstvie-otopleniya-v-dome-1125062017.html
евпатория
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/0c/1121112124_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_7cbfa56770795f83df84bb07121d0ee3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евпатория, городская среда, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, прокуратура республики крым
В Евпатории прокуратура проверит сообщение о многоэтажке без отопления

Прокуратура проверит сообщение об отсутствии отопления в евпаторийской многоэтажке

14:05 05.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОтопление
Отопление - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Прокуратура РК проверит сообщение из социальных сетей об отсутствии отопления в одном из многоквартирных жилых домов Евпатории. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
По данным прокуратуры, речь идет о нарушении прав жителей многоквартирного жилого дома по улице Интернациональной:
"Согласно опубликованной информации, в квартирах длительное время отсутствует отопление. В ходе организованных проверочных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства", - сказано в сообщении.
Отмечается, что проверку работы уполномоченных должностных лиц, а также управляющей компании будет проводить евпаторийская прокуратура, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Отопление в квартире
25 октября, 08:12Радио "Спутник в Крыму"
Куда жаловаться на отсутствие отопления в доме
 
ЕвпаторияГородская средаЖилищно-коммунальное хозяйство Крыма и СевастополяПрокуратура Республики Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:40Политолог назвал оптимальный для Крыма вариант завершения СВО
14:22В РФ появятся производства с участием китайских компаний
14:11Шторм утихнет во вторник – Минтранс о ситуации на Керченской переправе
14:05В Евпатории прокуратура проверит сообщение о многоэтажке без отопления
13:31Украина попыталась атаковать ЛНР: все нападения отбиты армией РФ
13:07ВС РФ уничтожили иностранных наемников ВСУ и американскую технику
13:05Клиенты РНКБ совершили более 33 млн онлайн-покупок на 100 млрд рублей
12:53Кто и когда построит новое общежитие для студентов КФУ в Симферополе
12:42Российские войска ударили по семи пунктам управления ВСУ
12:40На севере Крыма на пожаре в частном доме погиб мужчина
12:30Крымчанин похитил и до смерти избил знакомого
11:51Задержаны участники многомиллионного ограбления в Севастополе
11:28В Севастополе семейный вечер закончился поножовщиной
11:10Автомобильная часть Крымского моста открыта для движения
11:08На Кубани силовики изъяли винтовки и карабины у коллекционера оружия
10:44142 штрафа: в Севастополе арестовали автомобиль злостного нарушителя ПДД
10:33Коронавирус в Крыму и Севастополе: данные на понедельник
10:06В Керченском проливе сильный ветер: ситуация на переправе
09:55В Ярославле взорвался газ в жилой многоэтажке - есть пострадавшие
09:41Взрывы в Кривом Роге: разрушено промышленное предприятие
Лента новостейМолния