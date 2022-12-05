https://crimea.ria.ru/20221205/v-evpatorii-prokuratura-proverit-soobschenie-o-mnogoetazhke-bez-otopleniya-1125688290.html
В Евпатории прокуратура проверит сообщение о многоэтажке без отопления
В Евпатории прокуратура проверит сообщение о многоэтажке без отопления - РИА Новости Крым, 05.12.2022
В Евпатории прокуратура проверит сообщение о многоэтажке без отопления
Прокуратура РК проверит сообщение из социальных сетей об отсутствии отопления в одном из многоквартирных жилых домов Евпатории. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 05.12.2022
2022-12-05T14:05
2022-12-05T14:05
2022-12-05T14:05
евпатория
городская среда
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
прокуратура республики крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Прокуратура РК проверит сообщение из социальных сетей об отсутствии отопления в одном из многоквартирных жилых домов Евпатории. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.По данным прокуратуры, речь идет о нарушении прав жителей многоквартирного жилого дома по улице Интернациональной: "Согласно опубликованной информации, в квартирах длительное время отсутствует отопление. В ходе организованных проверочных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства", - сказано в сообщении.Отмечается, что проверку работы уполномоченных должностных лиц, а также управляющей компании будет проводить евпаторийская прокуратура, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
https://crimea.ria.ru/20221025/kuda-zhalovatsya-na-otsutstvie-otopleniya-v-dome-1125062017.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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евпатория, городская среда, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, прокуратура республики крым
В Евпатории прокуратура проверит сообщение о многоэтажке без отопления
Прокуратура проверит сообщение об отсутствии отопления в евпаторийской многоэтажке
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Прокуратура РК проверит сообщение из социальных сетей об отсутствии отопления в одном из многоквартирных жилых домов Евпатории. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
По данным прокуратуры, речь идет о нарушении прав жителей многоквартирного жилого дома по улице Интернациональной:
"Согласно опубликованной информации, в квартирах длительное время отсутствует отопление. В ходе организованных проверочных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства", - сказано в сообщении.
Отмечается, что проверку работы уполномоченных должностных лиц, а также управляющей компании будет проводить евпаторийская прокуратура, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.