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Ударами ВС РФ уничтожена нефтебаза ВСУ под Харьковом - РИА Новости Крым, 04.12.2022
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Ударами ВС РФ уничтожена нефтебаза ВСУ под Харьковом
Ударами ВС РФ уничтожена нефтебаза ВСУ под Харьковом - РИА Новости Крым, 04.12.2022
Ударами ВС РФ уничтожена нефтебаза ВСУ под Харьковом
Вооруженные силы России уничтожили нефтебазу и разгромили склад боеприпасов ВСУ, а также ударили по пункту дислокации националистического формирования. Об этом... РИА Новости Крым, 04.12.2022
2022-12-04T15:15
2022-12-04T15:22
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили нефтебазу и разгромили склад боеприпасов ВСУ, а также ударили по пункту дислокации националистического формирования. Об этом сообщили в воскресенье в Министерстве обороны России.В оборонном ведомстве добавили, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены 69-ть артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 187-ми районах."В районе населенного пункта Диброва Донецкой Народной Республики поражен пункт временной дислокации украинского националистического формирования", — добавили в министерстве.
https://crimea.ria.ru/20221204/rossiyskaya-armiya-vedet-uspeshnoe-nastuplenie-v-rayone-artemovska-1125674727.html
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специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф
Ударами ВС РФ уничтожена нефтебаза ВСУ под Харьковом

Под Харьковом уничтожена нефтебаза, снабжающая ВСУ на Купянском направлении — Минобороны

15:15 04.12.2022 (обновлено: 15:22 04.12.2022)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота подразделений морской пехоты
Работа подразделений морской пехоты - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили нефтебазу и разгромили склад боеприпасов ВСУ, а также ударили по пункту дислокации националистического формирования. Об этом сообщили в воскресенье в Министерстве обороны России.
"В районе населенного пункта Новоалександровка Запорожской области уничтожен склад боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. В районе населенного пункта Шевченково Харьковской области уничтожена нефтебаза, с которой осуществлялось снабжение топливом военной техники группировки ВСУ на Купянском направлении", — говорится в сообщении.
Работа подразделений РЭБ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
14:53
Российская армия ведет успешное наступление в районе Артемовска
В оборонном ведомстве добавили, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены 69-ть артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 187-ми районах.
"В районе населенного пункта Диброва Донецкой Народной Республики поражен пункт временной дислокации украинского националистического формирования", — добавили в министерстве.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеМинистерство обороны РФ
 
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