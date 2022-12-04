https://crimea.ria.ru/20221204/udarami-vs-rf-unichtozhena-neftebaza-vsu-pod-kharkovom-1125675239.html

Ударами ВС РФ уничтожена нефтебаза ВСУ под Харьковом

Ударами ВС РФ уничтожена нефтебаза ВСУ под Харьковом - РИА Новости Крым, 04.12.2022

Ударами ВС РФ уничтожена нефтебаза ВСУ под Харьковом

Вооруженные силы России уничтожили нефтебазу и разгромили склад боеприпасов ВСУ, а также ударили по пункту дислокации националистического формирования. Об этом... РИА Новости Крым, 04.12.2022

2022-12-04T15:15

2022-12-04T15:15

2022-12-04T15:22

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России уничтожили нефтебазу и разгромили склад боеприпасов ВСУ, а также ударили по пункту дислокации националистического формирования. Об этом сообщили в воскресенье в Министерстве обороны России.В оборонном ведомстве добавили, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены 69-ть артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 187-ми районах."В районе населенного пункта Диброва Донецкой Народной Республики поражен пункт временной дислокации украинского националистического формирования", — добавили в министерстве.

https://crimea.ria.ru/20221204/rossiyskaya-armiya-vedet-uspeshnoe-nastuplenie-v-rayone-artemovska-1125674727.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф