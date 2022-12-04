https://crimea.ria.ru/20221204/skolko-zabolevshikh-v-krymu-i-sevastopole-sutochnaya-svodka-po-covid-1125671470.html

Сколько заболевших в Крыму и Севастополе: суточная сводка по COVID

Сколько заболевших в Крыму и Севастополе: суточная сводка по COVID - РИА Новости Крым, 04.12.2022

Сколько заболевших в Крыму и Севастополе: суточная сводка по COVID

В Крыму за минувшие сутки выявили 27 новых случаев заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 209 875 заражений. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 04.12.2022

2022-12-04T12:19

2022-12-04T12:19

2022-12-04T12:17

крым

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. В Крыму за минувшие сутки выявили 27 новых случаев заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 209 875 заражений. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.Отмечается, что в больницы были госпитализированы четыре пациента, за все время на стационарном лечении находились 62 461 человек. Выздоровели 36 крымчан, за весь период – 202 521.В Севастополе зарегистрирован 21 случай заболевания, в ковидные стационары госпитализированы четыре человека, выписан один. На данный момент в больницах находятся 49 пациентов, из них 45 – с подтвержденным COVID-19.По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели 96 679 человек, выздоровели 93 970.Сутками ранее в Крыму и Севастополе было зафиксировано 53 новых случая коронавирусной инфекции.

https://crimea.ria.ru/20221204/nelzya-nedootsenivat-opasnost-grippa-n1n1-kto-v-gruppe-riska-1125623337.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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