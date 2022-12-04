Рейтинг@Mail.ru
Сколько заболевших в Крыму и Севастополе: суточная сводка по COVID - РИА Новости Крым, 04.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221204/skolko-zabolevshikh-v-krymu-i-sevastopole-sutochnaya-svodka-po-covid-1125671470.html
Сколько заболевших в Крыму и Севастополе: суточная сводка по COVID
Сколько заболевших в Крыму и Севастополе: суточная сводка по COVID - РИА Новости Крым, 04.12.2022
Сколько заболевших в Крыму и Севастополе: суточная сводка по COVID
В Крыму за минувшие сутки выявили 27 новых случаев заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 209 875 заражений. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 04.12.2022
2022-12-04T12:19
2022-12-04T12:17
крым
севастополь
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в крыму и севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/08/1122302234_0:191:3072:1919_1920x0_80_0_0_86a7b71665a313222cadf71f39d23d0f.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. В Крыму за минувшие сутки выявили 27 новых случаев заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 209 875 заражений. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.Отмечается, что в больницы были госпитализированы четыре пациента, за все время на стационарном лечении находились 62 461 человек. Выздоровели 36 крымчан, за весь период – 202 521.В Севастополе зарегистрирован 21 случай заболевания, в ковидные стационары госпитализированы четыре человека, выписан один. На данный момент в больницах находятся 49 пациентов, из них 45 – с подтвержденным COVID-19.По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели 96 679 человек, выздоровели 93 970.Сутками ранее в Крыму и Севастополе было зафиксировано 53 новых случая коронавирусной инфекции.
https://crimea.ria.ru/20221204/nelzya-nedootsenivat-opasnost-grippa-n1n1-kto-v-gruppe-riska-1125623337.html
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/08/1122302234_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_3e4da165defe5b857a4d23d9c9ed41d0.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, севастополь, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе
Сколько заболевших в Крыму и Севастополе: суточная сводка по COVID

В Крыму и Севастополе за сутки выявили 48 новых случаев заболевания COVID-19

12:19 04.12.2022
 
© РИА Новости . Денис Абрамов / Перейти в фотобанкЛечение детей от Covid-19 в инфекционной больнице Пятигорска
Лечение детей от Covid-19 в инфекционной больнице Пятигорска - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
© РИА Новости . Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. В Крыму за минувшие сутки выявили 27 новых случаев заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 209 875 заражений. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.
Отмечается, что в больницы были госпитализированы четыре пациента, за все время на стационарном лечении находились 62 461 человек. Выздоровели 36 крымчан, за весь период – 202 521.
Медик делает прививку с вакциной против гриппа - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
08:54
Нельзя недооценивать опасность гриппа Н1N1: кто в группе риска
В Севастополе зарегистрирован 21 случай заболевания, в ковидные стационары госпитализированы четыре человека, выписан один. На данный момент в больницах находятся 49 пациентов, из них 45 – с подтвержденным COVID-19.
По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели 96 679 человек, выздоровели 93 970.
Сутками ранее в Крыму и Севастополе было зафиксировано 53 новых случая коронавирусной инфекции.
 
КрымСевастопольКоронавирус в КрымуРаспространение коронавируса в РФЗдравоохранение в Крыму и Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:15Кот Мостик поймал "Золотую рыбку" и загадал желание в "Артеке"
12:58На "Тавриде" опрокинулась и загорелась фура с прицепом
12:19Сколько заболевших в Крыму и Севастополе: суточная сводка по COVID
12:02Кадыров сообщил о задержании диверсантов в Херсонской области
11:41Ждать ли россиянам повышения цен на проезд в поездах
11:23Метровые волны и ветер: ситуация на Керченской переправе
11:10Киев готовит провокацию с аммиаком - источник
10:39На Арабатской стрелке найден схрон с боеприпасами
10:14Симферополь и Белогорский район на день останутся без света – адреса
09:43Пять человек погибли при взрыве неустановленного устройства в ЛНР
09:16Сколько воды в водохранилищах Крыма – итоги недели
08:54Нельзя недооценивать опасность гриппа Н1N1: кто в группе риска
08:34Новый год в прифронтовой зоне: елку в Васильевке откроют к 19 декабря
08:01Симферополь снова станет городом роз – эксперт
03:37Ассоциация кулинаров Крыма раскрыла список вкуснейших блюд полуострова
00:01Погода нелетная: прогноз для Крыма на воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 4 декабря
20:24Потолок цен на российскую нефть: как будут работать ограничения
20:01Главные события и заявления дня: 3 декабря
19:47На сколько хватит запасов водохранилищ в Крыму
Лента новостейМолния