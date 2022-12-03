https://crimea.ria.ru/20221203/covid-svodka-po-krymu-i-sevastopolyu-dannye-za-sutki-1125662193.html

COVID-сводка по Крыму и Севастополю: данные за сутки

COVID-сводка по Крыму и Севастополю: данные за сутки - РИА Новости Крым, 03.12.2022

COVID-сводка по Крыму и Севастополю: данные за сутки

В Крыму и Севастополе за минувшие сутки зарегистрировано 53 новых случая коронавирусной инфекции, умерли два человека. РИА Новости Крым, 03.12.2022

2022-12-03T11:31

2022-12-03T11:31

2022-12-03T11:31

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севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за минувшие сутки зарегистрировано 53 новых случая коронавирусной инфекции, умерли два человека.По информации республиканского минздрава, на территории Крыма выявлено 34 заболевших, всего с начала пандемии зарегистрировано 209 848 положительных на COVID-19."За истекшие сутки госпитализировано шесть пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 457 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 14 человек, выздоровевших за весь период – 202 485", — сообщили в минздраве.В Севастополе зарегистрировано 19 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 76 лет."За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы восемь человек. На данный момент в больницах находится 45 пациентов, из них 40 - с подтвержденным COVID-19", — говорится в сообщении.По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 96 658 человек, выздоровели 93 964.

https://crimea.ria.ru/20221201/krymchan-prizvali-privitsya-ot-grippa-i-proyti-dispanserizatsiyu-1125640254.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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