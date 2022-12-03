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COVID-сводка по Крыму и Севастополю: данные за сутки - РИА Новости Крым, 03.12.2022
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COVID-сводка по Крыму и Севастополю: данные за сутки
COVID-сводка по Крыму и Севастополю: данные за сутки - РИА Новости Крым, 03.12.2022
COVID-сводка по Крыму и Севастополю: данные за сутки
В Крыму и Севастополе за минувшие сутки зарегистрировано 53 новых случая коронавирусной инфекции, умерли два человека. РИА Новости Крым, 03.12.2022
2022-12-03T11:31
2022-12-03T11:31
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за минувшие сутки зарегистрировано 53 новых случая коронавирусной инфекции, умерли два человека.По информации республиканского минздрава, на территории Крыма выявлено 34 заболевших, всего с начала пандемии зарегистрировано 209 848 положительных на COVID-19."За истекшие сутки госпитализировано шесть пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 457 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 14 человек, выздоровевших за весь период – 202 485", — сообщили в минздраве.В Севастополе зарегистрировано 19 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 76 лет."За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы восемь человек. На данный момент в больницах находится 45 пациентов, из них 40 - с подтвержденным COVID-19", — говорится в сообщении.По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 96 658 человек, выздоровели 93 964.
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, крым, севастополь
COVID-сводка по Крыму и Севастополю: данные за сутки

В Крыму за сутки выявили 53 новых случая COVID-19

11:31 03.12.2022
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКабинет томографии ГБУЗ "Научно-исследовательского института - Краевой Клинической больницы No1 им. проф. С.В. Очаповского" в Краснодаре
Кабинет томографии ГБУЗ Научно-исследовательского института - Краевой Клинической больницы No1 им. проф. С.В. Очаповского в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за минувшие сутки зарегистрировано 53 новых случая коронавирусной инфекции, умерли два человека.
По информации республиканского минздрава, на территории Крыма выявлено 34 заболевших, всего с начала пандемии зарегистрировано 209 848 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализировано шесть пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 457 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 14 человек, выздоровевших за весь период – 202 485", — сообщили в минздраве.
В Севастополе зарегистрировано 19 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 76 лет.
"За последние сутки в ковидные стационары госпитализированы восемь человек. На данный момент в больницах находится 45 пациентов, из них 40 - с подтвержденным COVID-19", — говорится в сообщении.
По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 96 658 человек, выздоровели 93 964.
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