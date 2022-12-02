https://crimea.ria.ru/20221202/kak-vosstanavlivayut-prigranichnuyu-vasilevku-posle-obstrelov-vsu-1125647474.html

Как восстанавливают приграничную Васильевку после обстрелов ВСУ

Как восстанавливают приграничную Васильевку после обстрелов ВСУ - РИА Новости Крым, 02.12.2022

Как восстанавливают приграничную Васильевку после обстрелов ВСУ

Жилые дома, социальные объекты и инфраструктуру восстанавливают после обстрелов ВСУ в приграничном городе Васильевка Запорожской области. Местным жителям... РИА Новости Крым, 02.12.2022

2022-12-02T18:14

2022-12-02T18:14

2022-12-02T11:16

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ВАСИЛЬЕВКА, 2 дек – РИА Новости Крым. Жилые дома, социальные объекты и инфраструктуру восстанавливают после обстрелов ВСУ в приграничном городе Васильевка Запорожской области. Местным жителям помогают оформить выплаты и делать ремонты, рассказала глава администрации Васильевского района Наталья Романиченко в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым."Восстановительные работы ведутся каждый день, поскольку мы понимаем, что это одна из ключевых проблем на сегодняшний день. Обстрелов было много и, соответственно, много повреждений. Есть пожилые люди, которые остались одни и помочь им просто некому, мы им оказываем помощь в первую очередь. Принимаем заявления о выплате компенсаций, здесь люди активно подают документы. Наряду с этим помогаем с остеклением и ремонтными работами",- сообщила она.В результате обстрелов повреждения получили и социальные объекты – общеобразовательная школа и больница.Ранее глава Васильевки сообщила, что большинство жителей города обеспечены российским газом и получают социальную и гуманитарную помощь. Льготные категории граждан также обеспечивают углем.

https://crimea.ria.ru/20220916/shefstvo-nad-vasilevkoy-novgorod-pomogaet-remontirovat-shkoly-i-sady-1124520601.html

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запорожская область, новые регионы россии, общество