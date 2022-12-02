https://crimea.ria.ru/20221202/bolee-40-tysyach-gostey-posetili-v-noyabre-unikalnyy-vinnyy-park-v-krymu-1125653420.html
Более 40 тысяч гостей посетили в ноябре уникальный Винный парк в Крыму
Более 40 тысяч гостей посетили в ноябре уникальный Винный парк в Крыму - РИА Новости Крым, 02.12.2022
Более 40 тысяч гостей посетили в ноябре уникальный Винный парк в Крыму
В рамках Дней российского виноделия, проходивших в ноябре на территории Центра винного туризма Winepark, уникальный Винный парк в Крыму посетили почти 43 тысячи РИА Новости Крым, 02.12.2022
2022-12-02T15:20
2022-12-02T15:20
2022-12-02T15:20
туризм
mriya resort &spa
общество
туризм в крыму
виноделие в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В рамках Дней российского виноделия, проходивших в ноябре на территории Центра винного туризма Winepark, уникальный Винный парк в Крыму посетили почти 43 тысячи человек. Для гостей были организованы экскурсии, дегустации, лекции, встречи с крымскими виноделами, сообщили организаторы мероприятия.Стоимость входного билета в Winepark в ноябре составила 1 рубль. Цель акции – повысить интерес к крымскому виноделию и познакомить крымчан и гостей полуострова с разнообразием винодельческих хозяйств страны.Для гостей провели экскурсии по винодельне и винограднику, организовали встречи с экспертами Winepark и сомелье. Также в рамках мероприятия состоялись лекции, экскурсии в сырохранилище и дегустации сыров, выступления артистов на свежем воздухе.Каждую субботу в Центр винного туризма приезжали крымские виноделы, которые проводили дегустации вин и лекции. Гости познакомились с виноделами Domaine Lipko, Domaine de la Vivandière, Усадьба Перовских, Belmas и КФХ "Птица" (терраса Родное гнездо)", - рассказали организаторы.По ее словам, в рамках акции "Дни российских вин" гости смогли ознакомиться со всем разнообразием и возможностями, которыми они могут воспользоваться в Винном парке."Если у человека появляется желание стать частью мира вина, то мы станем прекрасной отправной точкой этого увлекательного путешествия, – отметила Константинова.Центр винного туризма Winepark располагается на площади 30 гектаров и включает в себя парковую территорию, виноградник, гравитационную винодельню, ресторан и винотеку, робота-сомелье, собственную сыроварню, уникальное экспозиционное пространство как в самом здании, так и под открытым небом, амфитеатр для отдыха и проведения различных мероприятий.Площадь виноградников составляет 7,75 гектара. Там высажены два международных сорта - Каберне Совиньон и Мурведр.На территории Winepark работает сыроварня, оснащенная самым современным оборудованием. Камера для выдержки сыров позволяет обеспечить качественными сырами не только Крым, но и материковую часть России. Сыроварня Winepark удостоилась побед в нескольких номинациях престижного конкурса "Лучший сыр России".В самом здании, помимо винодельни, расположена винотека, в которой собраны самые яркие и интересные образцы вина. Также в винотеке установлен единственный в своем роде робот-сомелье. В здании располагается ресторан локаворской кухни Winekitchen. Его повара готовят все блюда из крымских продуктов, выращенных и произведенных на территории полуострова малыми и средними фермерскими хозяйствами.* РекламаID: 4CQwVszH9pQPMRcRiLuООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН 9103007830, mriyaresort.com
https://crimea.ria.ru/20221130/park-chudes-i-priklyucheniy-drimvud-priglashaet-na-novogodnie-kanikuly-1125618557.html
https://crimea.ria.ru/20221108/skazka-v-krymu-mriya-resort--spa-priglashaet-na-novyy-god-1125266515.html
https://crimea.ria.ru/20221127/krymskie-polusladkie-krasnye-vina-stali-luchshimi-v-rossii-1125567876.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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mriya resort &spa, общество, туризм в крыму, виноделие в крыму
Более 40 тысяч гостей посетили в ноябре уникальный Винный парк в Крыму
Центр винного туризма Winepark в Крыму в ноябре посетили более 43 тысяч гостей
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В рамках Дней российского виноделия, проходивших в ноябре на территории Центра винного туризма Winepark, уникальный Винный парк в Крыму посетили почти 43 тысячи человек. Для гостей были организованы экскурсии, дегустации, лекции, встречи с крымскими виноделами, сообщили организаторы мероприятия.
Стоимость входного билета в Winepark в ноябре составила 1 рубль. Цель акции – повысить интерес к крымскому виноделию и познакомить крымчан и гостей полуострова с разнообразием винодельческих хозяйств страны.
Для гостей провели экскурсии по винодельне и винограднику, организовали встречи с экспертами Winepark и сомелье. Также в рамках мероприятия состоялись лекции, экскурсии в сырохранилище и дегустации сыров, выступления артистов на свежем воздухе.
Каждую субботу в Центр винного туризма приезжали крымские виноделы, которые проводили дегустации вин и лекции. Гости познакомились с виноделами Domaine Lipko, Domaine de la Vivandière, Усадьба Перовских, Belmas и КФХ "Птица" (терраса Родное гнездо)", - рассказали организаторы.
"Мы в Winepark стараемся стать площадкой, которая сформирует вокруг себя сообщество единомышленников, где каждый сможет погрузиться в мир винной культуры и открыть для себя новые вина, винодельни, имена или просто получить уникальный опыт. Для этого у нас есть множество опций: дегустации, экскурсий, мастер-классы, лекции", - отметила руководитель Winepark Евгения Константинова.
По ее словам, в рамках акции "Дни российских вин" гости смогли ознакомиться со всем разнообразием и возможностями, которыми они могут воспользоваться в Винном парке.
"Если у человека появляется желание стать частью мира вина, то мы станем прекрасной отправной точкой этого увлекательного путешествия, – отметила Константинова.
Центр винного туризма Winepark располагается на площади 30 гектаров и включает в себя парковую территорию, виноградник, гравитационную винодельню, ресторан и винотеку, робота-сомелье, собственную сыроварню, уникальное экспозиционное пространство как в самом здании, так и под открытым небом, амфитеатр для отдыха и проведения различных мероприятий.
Площадь виноградников составляет 7,75 гектара. Там высажены два международных сорта - Каберне Совиньон и Мурведр.
На территории Winepark работает сыроварня, оснащенная самым современным оборудованием. Камера для выдержки сыров позволяет обеспечить качественными сырами не только Крым, но и материковую часть России. Сыроварня Winepark удостоилась побед в нескольких номинациях престижного конкурса "Лучший сыр России".
В самом здании, помимо винодельни, расположена винотека, в которой собраны самые яркие и интересные образцы вина. Также в винотеке установлен единственный в своем роде робот-сомелье. В здании располагается ресторан локаворской кухни Winekitchen. Его повара готовят все блюда из крымских продуктов, выращенных и произведенных на территории полуострова малыми и средними фермерскими хозяйствами.
ООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН 9103007830, mriyaresort.com