https://crimea.ria.ru/20221202/bolee-40-tysyach-gostey-posetili-v-noyabre-unikalnyy-vinnyy-park-v-krymu-1125653420.html

Более 40 тысяч гостей посетили в ноябре уникальный Винный парк в Крыму

Более 40 тысяч гостей посетили в ноябре уникальный Винный парк в Крыму - РИА Новости Крым, 02.12.2022

Более 40 тысяч гостей посетили в ноябре уникальный Винный парк в Крыму

В рамках Дней российского виноделия, проходивших в ноябре на территории Центра винного туризма Winepark, уникальный Винный парк в Крыму посетили почти 43 тысячи РИА Новости Крым, 02.12.2022

2022-12-02T15:20

2022-12-02T15:20

2022-12-02T15:20

туризм

mriya resort &spa

общество

туризм в крыму

виноделие в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/02/1125653303_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9695c584e58f215584ec0e5c6282db78.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В рамках Дней российского виноделия, проходивших в ноябре на территории Центра винного туризма Winepark, уникальный Винный парк в Крыму посетили почти 43 тысячи человек. Для гостей были организованы экскурсии, дегустации, лекции, встречи с крымскими виноделами, сообщили организаторы мероприятия.Стоимость входного билета в Winepark в ноябре составила 1 рубль. Цель акции – повысить интерес к крымскому виноделию и познакомить крымчан и гостей полуострова с разнообразием винодельческих хозяйств страны.Для гостей провели экскурсии по винодельне и винограднику, организовали встречи с экспертами Winepark и сомелье. Также в рамках мероприятия состоялись лекции, экскурсии в сырохранилище и дегустации сыров, выступления артистов на свежем воздухе.Каждую субботу в Центр винного туризма приезжали крымские виноделы, которые проводили дегустации вин и лекции. Гости познакомились с виноделами Domaine Lipko, Domaine de la Vivandière, Усадьба Перовских, Belmas и КФХ "Птица" (терраса Родное гнездо)", - рассказали организаторы.По ее словам, в рамках акции "Дни российских вин" гости смогли ознакомиться со всем разнообразием и возможностями, которыми они могут воспользоваться в Винном парке."Если у человека появляется желание стать частью мира вина, то мы станем прекрасной отправной точкой этого увлекательного путешествия, – отметила Константинова.Центр винного туризма Winepark располагается на площади 30 гектаров и включает в себя парковую территорию, виноградник, гравитационную винодельню, ресторан и винотеку, робота-сомелье, собственную сыроварню, уникальное экспозиционное пространство как в самом здании, так и под открытым небом, амфитеатр для отдыха и проведения различных мероприятий.Площадь виноградников составляет 7,75 гектара. Там высажены два международных сорта - Каберне Совиньон и Мурведр.На территории Winepark работает сыроварня, оснащенная самым современным оборудованием. Камера для выдержки сыров позволяет обеспечить качественными сырами не только Крым, но и материковую часть России. Сыроварня Winepark удостоилась побед в нескольких номинациях престижного конкурса "Лучший сыр России".В самом здании, помимо винодельни, расположена винотека, в которой собраны самые яркие и интересные образцы вина. Также в винотеке установлен единственный в своем роде робот-сомелье. В здании располагается ресторан локаворской кухни Winekitchen. Его повара готовят все блюда из крымских продуктов, выращенных и произведенных на территории полуострова малыми и средними фермерскими хозяйствами.* РекламаID: 4CQwVszH9pQPMRcRiLuООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН 9103007830, mriyaresort.com

https://crimea.ria.ru/20221130/park-chudes-i-priklyucheniy-drimvud-priglashaet-na-novogodnie-kanikuly-1125618557.html

https://crimea.ria.ru/20221108/skazka-v-krymu-mriya-resort--spa-priglashaet-na-novyy-god-1125266515.html

https://crimea.ria.ru/20221127/krymskie-polusladkie-krasnye-vina-stali-luchshimi-v-rossii-1125567876.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

mriya resort &spa, общество, туризм в крыму, виноделие в крыму