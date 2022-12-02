https://crimea.ria.ru/20221202/2-dekabrya-kakoy-segodnya-prazdnik_-1117690700.html

Какой сегодня праздник: 2 декабря

Какой сегодня праздник: 2 декабря - РИА Новости Крым, 01.12.2022

Какой сегодня праздник: 2 декабря

Сегодня во всем мире отмечают День фортуны, в России поздравляют банковских работников, а в Новой Зеландии отмечают Национальный день шлепанцев. В этот день в... РИА Новости Крым, 01.12.2022

2022-12-02T00:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Сегодня во всем мире отмечают День фортуны, в России поздравляют банковских работников, а в Новой Зеландии отмечают Национальный день шлепанцев. В этот день в 1804 году Наполеон Бонапарт провозгласил себя императором Франции, а в 1971 состоялась первая посадка космического аппарата на Марс. В этот день родились дизайнер и основатель международного дома моды "Versace" Джанни Версаче, американская певица и актриса Бритни Спирс.Что празднуют в миреФрано Селак - так зовут самого везучего человека на планете: он выжил при крушении поезда в 1962, через год выпал из самолета, но упал в стог сена и отделался испугом, в 1966 остался цел при падении автобуса в реку, в 1970 успел вылезти из собственной машины за несколько секунд до того, как она взорвалась. В 1995 Франо сбил автобус, спустя несколько месяцев он вылетел через лобовое стекло собственного автомобиля – в обоих случаях не получил ни царапины. А в 2002 купил лотерейный билет и выиграл миллион долларов! Если вы чувствуете в себе хотя бы маленькую долю удачливости Селака, то смело отмечайте сегодняшний праздник – Международный день фортуны.Ежегодно 2 декабря банковские работники России отмечают свой профессиональный праздник. И вот вам несколько интересных фактов на банковскую тему. В Древнем Вавилоне вы могли взять кредит под залог собственного ребенка. Такой закон принял царь Хаммурапи, который славился своей мудростью. А в Италии и сегодня можно получить кредит под залог сыра пармезан. Если заемщик-сыродел не возвращает кредит вовремя, банкиры изымают сыр и продают, чтобы покрыть свои убытки.Веселый и забавный праздник отмечают жители Новой Зеландии – День шлепанцев. Именно в Новой Зеландии изобрели эту универсальную обувь! Каждый житель этой страны обладает как минимум одной парой сланцев. Они ходят в них по дому, на прогулку, на пляж и даже на работу. Интересный факт: за год к берегам островов Новой Зеландии прибивает больше левых шлепанцев, чем правых.Знаменательные события2 декабря 1804 года Наполеон Бонапарт провозгласил себя императором Франции. Великий француз считался личностью, не знавшей страха. При этом он боялся кошек. Зато обожал разные шляпы. Их у него было около двухсот. Кстати, прах наполеона хранится в Доме Инвалидов в Париже.2 декабря 1971 года наша страна первой шагнула на Марс. Мягкую посадку на поверхность красной планеты совершил советский аппарат автоматической межпланетной станции (АМС) "Марс-3". Аппарат проделал свой путь за 200 дней и спустя 1,5 минуты после посадки начал передавать первые данные. А еще на его борту находился марсоход – самый первый в мире и очень маленький, размером с книжку.Кто родился2 декабря 1946 года на свет появился талантливый итальянский модельер, дизайнер и основатель международного дома моды "Versace" Джанни Версаче. Среди его клиентов были только самые яркие звезды: Мадонна, Стинг, Элтон Джон, Элизабет Херли и Джон Бон Джови. Сейчас под брендом "Versace" выпускают не только одежду, но и парфюм, косметику и товары для дома.А в 1981 году на свет появилась популярная американская певица и актриса Бритни Спирс. Ее первый сингл "Baby One More Time", вышедший в 1998 году, сделал певицу суперзвездой. Было продано более 9 миллионов копий. Кроме выступлений на эстраде, певица снимается в рекламе и пишет книги.Кроме того, в этот день родились известный британский хирург Джозеф Белл, который стал прообразом знаменитого сыщика Шерлока Холмса, советский, российский и американский актер, исполнитель главной роли в фильме "Джек Восьмеркин - "Американец" Александр Кузнецов, российский актер театра и кино Сергей Чирков.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, новости, праздники и памятные даты