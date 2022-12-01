https://crimea.ria.ru/20221201/vs-rossii-unichtozhili-tri-punkta-dislokatsii-inostrannykh-naemnikov-v-dnr-1125635314.html

ВС России уничтожили три пункта дислокации иностранных наемников в ДНР

ВС России уничтожили три пункта дислокации иностранных наемников в ДНР - РИА Новости Крым, 01.12.2022

ВС России уничтожили три пункта дислокации иностранных наемников в ДНР

Российские военные нанесли удары по трем пунктам временной дислокации иностранных наемников в ДНР, а также по 85 артиллерийским подразделениям, сообщили в... РИА Новости Крым, 01.12.2022

2022-12-01T13:57

2022-12-01T13:57

2022-12-01T13:59

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Российские военные нанесли удары по трем пунктам временной дислокации иностранных наемников в ДНР, а также по 85 артиллерийским подразделениям, сообщили в Минобороны России.Также в ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Ореховатка ДНР российские военные поразили установку американской реактивной системы залпового огня HIMARS с боекомплектом и экипажем.Кроме того, в районах населенных пунктов Кривая Лука и Марково ДНР уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.В районах населенных пунктов Вольное Поле ДНР и Орехов Запорожской области уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.

https://crimea.ria.ru/20221201/chto-mozhno-budet-schitat-pobedoy-rossii-v-spetsoperatsii--mnenie-1125621227.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф