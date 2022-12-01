https://crimea.ria.ru/20221201/vs-rossii-unichtozhili-tri-punkta-dislokatsii-inostrannykh-naemnikov-v-dnr-1125635314.html
ВС России уничтожили три пункта дислокации иностранных наемников в ДНР
ВС России уничтожили три пункта дислокации иностранных наемников в ДНР - РИА Новости Крым, 01.12.2022
ВС России уничтожили три пункта дислокации иностранных наемников в ДНР
Российские военные нанесли удары по трем пунктам временной дислокации иностранных наемников в ДНР, а также по 85 артиллерийским подразделениям, сообщили в... РИА Новости Крым, 01.12.2022
2022-12-01T13:57
2022-12-01T13:57
2022-12-01T13:59
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Российские военные нанесли удары по трем пунктам временной дислокации иностранных наемников в ДНР, а также по 85 артиллерийским подразделениям, сообщили в Минобороны России.Также в ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Ореховатка ДНР российские военные поразили установку американской реактивной системы залпового огня HIMARS с боекомплектом и экипажем.Кроме того, в районах населенных пунктов Кривая Лука и Марково ДНР уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.В районах населенных пунктов Вольное Поле ДНР и Орехов Запорожской области уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.
https://crimea.ria.ru/20221201/chto-mozhno-budet-schitat-pobedoy-rossii-v-spetsoperatsii--mnenie-1125621227.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф
ВС России уничтожили три пункта дислокации иностранных наемников в ДНР
Минобороны: ВС РФ нанесли удары по трем пунктам дислокации иностранных наемников в ДНР
13:57 01.12.2022 (обновлено: 13:59 01.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Российские военные нанесли удары по трем пунктам временной дислокации иностранных наемников в ДНР, а также по 85 артиллерийским подразделениям, сообщили в Минобороны России.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение трем пунктам временной дислокации подразделений иностранных наемников в районе населенного пункта Славянск Донецкой Народной Республики, а также 85 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 162 районах", - говорится в сообщении.
Также в ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Ореховатка ДНР российские военные поразили установку американской реактивной системы залпового огня HIMARS с боекомплектом и экипажем.
Кроме того, в районах населенных пунктов Кривая Лука и Марково ДНР уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.
В районах населенных пунктов Вольное Поле ДНР и Орехов Запорожской области уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.