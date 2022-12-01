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Погода в Крыму: чего ждать от первого дня зимы
Погода в Крыму: чего ждать от первого дня зимы - РИА Новости Крым, 01.12.2022
Погода в Крыму: чего ждать от первого дня зимы
Зима в Крыму начнется с ветреной и сухой погоды. В дневные часы воздух прогреется до +13 градусов, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 01.12.2022
2022-12-01T00:01
2022-12-01T00:01
2022-12-01T00:01
крым
погода в крыму
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Зима в Крыму начнется с ветреной и сухой погоды. В дневные часы воздух прогреется до +13 градусов, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью и утром местами туман, днем без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +8...10.В Севастополе осадков не ожидается. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…7, днем до 13 градусов тепла.В Ялте и Алуште переменная облачность и без осадков. Ночью столбики термометров покажут +6...8, днем +11...13 градусов.В Евпатории сухо. Ночью до +4, днем до 11 градусов тепла.В Судаке переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит +3...5, днем +8...10.В Феодосии также ожидается сухая погода. Ночью до +8 градусов, днем воздух прогреется до +10.Вместе с тем 1 декабря по всему полуострову действует штормовое предупреждение в связи с усилением северо-восточного ветра до 22 м/с.
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крым, погода в крыму, крымская погода
Погода в Крыму: чего ждать от первого дня зимы
Какой будет погода в Крыму в четверг, 1 декабря
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Зима в Крыму начнется с ветреной и сухой погоды. В дневные часы воздух прогреется до +13 градусов, сообщили в республиканском гидрометцентре.
"В ночные и утренние часы в отдельных районах вероятны туманы. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, в центральных и восточных районах порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +1…6; днем +6…11, на южном побережье до +14", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Ночью и утром местами туман, днем без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +8...10.
В Севастополе осадков не ожидается. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…7, днем до 13 градусов тепла.
В Ялте и Алуште переменная облачность и без осадков. Ночью столбики термометров покажут +6...8, днем +11...13 градусов.
В Евпатории сухо. Ночью до +4, днем до 11 градусов тепла.
В Судаке переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит +3...5, днем +8...10.
В Феодосии также ожидается сухая погода. Ночью до +8 градусов, днем воздух прогреется до +10.
Вместе с тем 1 декабря по всему полуострову действует штормовое предупреждение в связи с усилением северо-восточного ветра до 22 м/с.