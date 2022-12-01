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Погода в Крыму: чего ждать от первого дня зимы

Погода в Крыму: чего ждать от первого дня зимы - РИА Новости Крым, 01.12.2022

Погода в Крыму: чего ждать от первого дня зимы

Зима в Крыму начнется с ветреной и сухой погоды. В дневные часы воздух прогреется до +13 градусов, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 01.12.2022

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крым

погода в крыму

крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Зима в Крыму начнется с ветреной и сухой погоды. В дневные часы воздух прогреется до +13 градусов, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью и утром местами туман, днем без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +8...10.В Севастополе осадков не ожидается. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…7, днем до 13 градусов тепла.В Ялте и Алуште переменная облачность и без осадков. Ночью столбики термометров покажут +6...8, днем +11...13 градусов.В Евпатории сухо. Ночью до +4, днем до 11 градусов тепла.В Судаке переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит +3...5, днем +8...10.В Феодосии также ожидается сухая погода. Ночью до +8 градусов, днем воздух прогреется до +10.Вместе с тем 1 декабря по всему полуострову действует штормовое предупреждение в связи с усилением северо-восточного ветра до 22 м/с.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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