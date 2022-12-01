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Как получить кешбэк до 5% по дебетовым и кредитным картам РНКБ - РИА Новости Крым, 01.12.2022
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Как получить кешбэк до 5% по дебетовым и кредитным картам РНКБ
Как получить кешбэк до 5% по дебетовым и кредитным картам РНКБ - РИА Новости Крым, 01.12.2022
Как получить кешбэк до 5% по дебетовым и кредитным картам РНКБ
В РНКБ начала работать обновленная программа лояльности для владельцев карт банка. Теперь за оплату товаров и услуг дебетовыми и кредитными картами РНКБ клиенты РИА Новости Крым, 01.12.2022
2022-12-01T14:29
2022-12-01T14:29
рнкб (пао)
крым
экономика
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. В РНКБ начала работать обновленная программа лояльности для владельцев карт банка. Теперь за оплату товаров и услуг дебетовыми и кредитными картами РНКБ клиенты смогут получать кешбэк до 5%.В частности, для успешных предновогодних покупок в декабре кешбэк можно получить в самых популярных категориях:отели – 5%;кафе, рестораны – 3%;топливо – 2%;продукты – 1%.Ознакомиться со всеми условиями программы лояльности и категориями кешбэка можно на официальном сайте банка. Кешбэк за текущий месяц выплачивается в первые 15 дней следующего месяца.Отметим, что список категорий, за покупки в которых будет начисляться кешбэк, будет обновляться ежемесячно с учетом потребностей клиентов. Следить за актуальными категориями можно будет в сториз в мобильном приложении банка либо в разделе с описанием программы лояльности на официальном сайте банка.* РекламаID 4CQwVszH9pQPMRQYooAРНКБ Банк (ПАО), ИНН ИНН 7701105460, www.rncb.ru
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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рнкб (пао), крым, экономика, общество
Как получить кешбэк до 5% по дебетовым и кредитным картам РНКБ

По дебетовым и кредитным картам РНКБ можно получить кешбэк до 5% за оплату товаров и услуг

14:29 01.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРНКБ
РНКБ - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. В РНКБ начала работать обновленная программа лояльности для владельцев карт банка. Теперь за оплату товаров и услуг дебетовыми и кредитными картами РНКБ клиенты смогут получать кешбэк до 5%.
"При этом, если клиент выполняет все условия программы лояльности при расчетах как дебетовой, так и кредитной картой, то кешбэк будет начисляться на обе карты", - сообщили в пресс-службе банка.
В частности, для успешных предновогодних покупок в декабре кешбэк можно получить в самых популярных категориях:
отели – 5%;
кафе, рестораны – 3%;
топливо – 2%;
продукты – 1%.
Ознакомиться со всеми условиями программы лояльности и категориями кешбэка можно на официальном сайте банка. Кешбэк за текущий месяц выплачивается в первые 15 дней следующего месяца.
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Отметим, что список категорий, за покупки в которых будет начисляться кешбэк, будет обновляться ежемесячно с учетом потребностей клиентов. Следить за актуальными категориями можно будет в сториз в мобильном приложении банка либо в разделе с описанием программы лояльности на официальном сайте банка.
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ID 4CQwVszH9pQPMRQYooA
РНКБ Банк (ПАО), ИНН ИНН 7701105460, www.rncb.ru
 
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Заголовок открываемого материала
14:29Как получить кешбэк до 5% по дебетовым и кредитным картам РНКБ
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