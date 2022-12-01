https://crimea.ria.ru/20221201/kak-poluchit-keshbek-do-5-po-debetovym-i-kreditnym-kartam-rnkb-1125636000.html
Как получить кешбэк до 5% по дебетовым и кредитным картам РНКБ
Как получить кешбэк до 5% по дебетовым и кредитным картам РНКБ - РИА Новости Крым, 01.12.2022
Как получить кешбэк до 5% по дебетовым и кредитным картам РНКБ
В РНКБ начала работать обновленная программа лояльности для владельцев карт банка. Теперь за оплату товаров и услуг дебетовыми и кредитными картами РНКБ клиенты РИА Новости Крым, 01.12.2022
2022-12-01T14:29
2022-12-01T14:29
2022-12-01T14:29
рнкб (пао)
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экономика
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. В РНКБ начала работать обновленная программа лояльности для владельцев карт банка. Теперь за оплату товаров и услуг дебетовыми и кредитными картами РНКБ клиенты смогут получать кешбэк до 5%.В частности, для успешных предновогодних покупок в декабре кешбэк можно получить в самых популярных категориях:отели – 5%;кафе, рестораны – 3%;топливо – 2%;продукты – 1%.Ознакомиться со всеми условиями программы лояльности и категориями кешбэка можно на официальном сайте банка. Кешбэк за текущий месяц выплачивается в первые 15 дней следующего месяца.Отметим, что список категорий, за покупки в которых будет начисляться кешбэк, будет обновляться ежемесячно с учетом потребностей клиентов. Следить за актуальными категориями можно будет в сториз в мобильном приложении банка либо в разделе с описанием программы лояльности на официальном сайте банка.* РекламаID 4CQwVszH9pQPMRQYooAРНКБ Банк (ПАО), ИНН ИНН 7701105460, www.rncb.ru
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рнкб (пао), крым, экономика, общество
Как получить кешбэк до 5% по дебетовым и кредитным картам РНКБ
По дебетовым и кредитным картам РНКБ можно получить кешбэк до 5% за оплату товаров и услуг