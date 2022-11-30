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В Крыму турист попался на сбыте фальшивых денег
В Крыму турист попался на сбыте фальшивых денег - РИА Новости Крым, 30.11.2022
В Крыму турист попался на сбыте фальшивых денег
В Крыму 33-летнего жителя иного региона приговорили к лишению свободы за сбыт фальшивых денег и незаконном приобретении и хранении наркотиков. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 30.11.2022
2022-11-30T11:49
2022-11-30T11:49
2022-11-30T11:49
крым
прокуратура республики крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму 33-летнего жителя иного региона приговорили к лишению свободы за сбыт фальшивых денег и незаконном приобретении и хранении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.В суде установлено, что в феврале текущего года подсудимый купил в интернете порядка 50 поддельных банковских банкнот номиналом пять тысяч рублей. В дальнейшем он перевозил купюры с собой и расплачивался ими за различные товары. Он же приобрел и хранил в своем авто наркотическое средство мефедрон массой 0,77 г.По итогам рассмотрения дела суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.Приговор в законную силу пока не вступил.
https://crimea.ria.ru/20211124/v-sevastopole-zaderzhali-priezzhego-s-falshivymi-dengami-i-narkotikami--1121532082.html
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крым, прокуратура республики крым
В Крыму турист попался на сбыте фальшивых денег
В Крыму приезжий осужден за сбыт фальшивых денег и наркотики
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму 33-летнего жителя иного региона приговорили к лишению свободы за сбыт фальшивых денег и незаконном приобретении и хранении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
В суде установлено, что в феврале текущего года подсудимый купил в интернете порядка 50 поддельных банковских банкнот номиналом пять тысяч рублей. В дальнейшем он перевозил купюры с собой и расплачивался ими за различные товары. Он же приобрел и хранил в своем авто наркотическое средство мефедрон массой 0,77 г.
По итогам рассмотрения дела суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.
Приговор в законную силу пока не вступил.