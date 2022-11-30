Рейтинг@Mail.ru
В Крыму турист попался на сбыте фальшивых денег - РИА Новости Крым, 30.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221130/v-krymu-turist-popalsya-na-sbyte-falshivykh-deneg-1125610037.html
В Крыму турист попался на сбыте фальшивых денег
В Крыму турист попался на сбыте фальшивых денег - РИА Новости Крым, 30.11.2022
В Крыму турист попался на сбыте фальшивых денег
В Крыму 33-летнего жителя иного региона приговорили к лишению свободы за сбыт фальшивых денег и незаконном приобретении и хранении наркотиков. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 30.11.2022
2022-11-30T11:49
2022-11-30T11:49
крым
прокуратура республики крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111840/75/1118407500_48:0:1872:1026_1920x0_80_0_0_65b2dc3549b9bf2ce88b99c99acd6d45.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму 33-летнего жителя иного региона приговорили к лишению свободы за сбыт фальшивых денег и незаконном приобретении и хранении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.В суде установлено, что в феврале текущего года подсудимый купил в интернете порядка 50 поддельных банковских банкнот номиналом пять тысяч рублей. В дальнейшем он перевозил купюры с собой и расплачивался ими за различные товары. Он же приобрел и хранил в своем авто наркотическое средство мефедрон массой 0,77 г.По итогам рассмотрения дела суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.Приговор в законную силу пока не вступил.
https://crimea.ria.ru/20211124/v-sevastopole-zaderzhali-priezzhego-s-falshivymi-dengami-i-narkotikami--1121532082.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111840/75/1118407500_276:0:1644:1026_1920x0_80_0_0_69eaf1293c63fb4cf1a03e387ace2a50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, прокуратура республики крым
В Крыму турист попался на сбыте фальшивых денег

В Крыму приезжий осужден за сбыт фальшивых денег и наркотики

11:49 30.11.2022
 
© Фото: pixabayСуд
Суд
© Фото: pixabay
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму 33-летнего жителя иного региона приговорили к лишению свободы за сбыт фальшивых денег и незаконном приобретении и хранении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
В суде установлено, что в феврале текущего года подсудимый купил в интернете порядка 50 поддельных банковских банкнот номиналом пять тысяч рублей. В дальнейшем он перевозил купюры с собой и расплачивался ими за различные товары. Он же приобрел и хранил в своем авто наркотическое средство мефедрон массой 0,77 г.
Заключение
24 ноября 2021, 18:21
В Севастополе задержали приезжего с фальшивыми деньгами и наркотиками
По итогам рассмотрения дела суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.
Приговор в законную силу пока не вступил.
 
КрымПрокуратура Республики Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:43Сколько военных потеряли ВСУ в ходе спецоперации – оценка Еврокомиссии
12:35Правительство РФ компенсирует Крыму затраты на модернизацию агропрома
12:29Три приграничные области России попали под обстрел ВСУ
12:19Еврокомиссия подсчитала ущерб Украины от спецоперации
12:12Умер бывший председатель Китая Цзян Цзэминь
12:07Клиенты РНКБ в ноябре оплатили налоги и штрафы на 240 миллионов рублей
12:05Арсенал артиллеристов обнаружен в тайнике на Херсонщине
11:49В Крыму турист попался на сбыте фальшивых денег
11:39В Крым с рабочим визитом прибыл президент Южной Осетии
11:30"Ахматовцы" уничтожили диверсантов под Кременной в ЛНР - Кадыров
11:17Европа готовится к большой войне: эксперт о заявлении главы МИД Латвии
11:02Диверсанта с двумя автоматами и гранатами задержали в Херсонской области
10:48Совет Федерации принял отставку главы Счетной палаты
10:28COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные на 30 ноября
10:17Налоговые уведомления станут доступны на Госуслугах
10:06Более 50 улиц Симферополя останутся без света в четверг
09:34Керченская переправа стоит: паромы не ходят из-за шторма
09:16В Крыму начнет работать первый мобильный МФЦ
09:02Резервуары с нефтепродуктами полыхают в Брянской области
08:46Чей организм наиболее восприимчив к диабету – эндокринолог
Лента новостейМолния