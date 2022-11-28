https://crimea.ria.ru/20221128/zhenschina-pogibla-pri-minometnom-obstrele-novoy-kakhovki-1125574265.html

Женщина погибла при минометном обстреле Новой Каховки

Женщина погибла при минометном обстреле Новой Каховки - РИА Новости Крым, 28.11.2022

Женщина погибла при минометном обстреле Новой Каховки

В Новой Каховке в результате минометного обстрела ВСУ есть погибший и раненый, повреждены несколько домов. Об этом сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 28.11.2022

2022-11-28T10:08

2022-11-28T10:08

2022-11-28T10:18

херсонская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/1c/1125573285_0:343:960:883_1920x0_80_0_0_bf960ade88506f62cacb5ad812833883.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. В Новой Каховке в результате минометного обстрела ВСУ есть погибший и раненый, повреждены несколько домов. Об этом сообщили в администрации города."В Новой Каховке от минометного обстрела погибла женщина и ранен мужчина", – говорится в сообщении.Отмечается, что мины попали в девятиэтажный дом. Также повреждено несколько пятиэтажных домов и линии электропередачи, один из снарядов повредил дорожное покрытие.Массированный обстрел города ВСУ вели накануне вечером, 27 ноября.Ранее, 25 ноября, от мин ВСУ В Новой Каховке погибли шесть мирных жителей.

https://crimea.ria.ru/20221125/v-novoy-kakhovke-pod-minami-vsu-pogibli-shest-mirnykh-zhiteley-1125550702.html

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, происшествия