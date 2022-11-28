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Женщина погибла при минометном обстреле Новой Каховки - РИА Новости Крым, 28.11.2022
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Женщина погибла при минометном обстреле Новой Каховки
Женщина погибла при минометном обстреле Новой Каховки - РИА Новости Крым, 28.11.2022
Женщина погибла при минометном обстреле Новой Каховки
В Новой Каховке в результате минометного обстрела ВСУ есть погибший и раненый, повреждены несколько домов. Об этом сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 28.11.2022
2022-11-28T10:08
2022-11-28T10:18
херсонская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. В Новой Каховке в результате минометного обстрела ВСУ есть погибший и раненый, повреждены несколько домов. Об этом сообщили в администрации города."В Новой Каховке от минометного обстрела погибла женщина и ранен мужчина", – говорится в сообщении.Отмечается, что мины попали в девятиэтажный дом. Также повреждено несколько пятиэтажных домов и линии электропередачи, один из снарядов повредил дорожное покрытие.Массированный обстрел города ВСУ вели накануне вечером, 27 ноября.Ранее, 25 ноября, от мин ВСУ В Новой Каховке погибли шесть мирных жителей.
https://crimea.ria.ru/20221125/v-novoy-kakhovke-pod-minami-vsu-pogibli-shest-mirnykh-zhiteley-1125550702.html
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херсонская область, происшествия
Женщина погибла при минометном обстреле Новой Каховки

ВСУ обстреляли Новую Каховку из минометов: есть жертвы и новые разрушения

10:08 28.11.2022 (обновлено: 10:18 28.11.2022)
 
© Telegram Администрации Новой КаховкиПоследствия обстрела Новой Каховки
Последствия обстрела Новой Каховки
© Telegram Администрации Новой Каховки
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. В Новой Каховке в результате минометного обстрела ВСУ есть погибший и раненый, повреждены несколько домов. Об этом сообщили в администрации города.
"В Новой Каховке от минометного обстрела погибла женщина и ранен мужчина", – говорится в сообщении.
Результат падения ракеты в Новой Каховке. Архивное фото
25 ноября, 17:42
В Новой Каховке под минами ВСУ погибли шесть мирных жителей
Отмечается, что мины попали в девятиэтажный дом. Также повреждено несколько пятиэтажных домов и линии электропередачи, один из снарядов повредил дорожное покрытие.
© Telegram Администрации Новой КаховкиПоследствия обстрела Новой Каховки
Последствия обстрела Новой Каховки
© Telegram Администрации Новой Каховки
Последствия обстрела Новой Каховки
Массированный обстрел города ВСУ вели накануне вечером, 27 ноября.
Ранее, 25 ноября, от мин ВСУ В Новой Каховке погибли шесть мирных жителей.
 
Херсонская областьПроисшествия
 
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