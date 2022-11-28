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Вывезенных из интерната на Херсонщине детей могут отправить в Крым - РИА Новости Крым, 28.11.2022
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Вывезенных из интерната на Херсонщине детей могут отправить в Крым
Вывезенных из интерната на Херсонщине детей могут отправить в Крым - РИА Новости Крым, 28.11.2022
Вывезенных из интерната на Херсонщине детей могут отправить в Крым
Детей с особенностями развития, вывезенных из дома-интерната в Херсонской области вблизи линии фронта, могут отправить в Крым. Об этом сообщила журналистам... РИА Новости Крым, 28.11.2022
2022-11-28T17:21
2022-11-28T17:21
херсонская область
крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Детей с особенностями развития, вывезенных из дома-интерната в Херсонской области вблизи линии фронта, могут отправить в Крым. Об этом сообщила журналистам заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова.Севастополь дал 15 скорых для эвакуации детей-инвалидов на Херсонщине &gt;&gt;"Сейчас территория, на которой находятся дети с особенностями развития из Херсонской области, – наш левый берег, не самый безопасный. Нужно думать, что дальше с ними делать, возможно, дальше перемещать их в Крым", - цитирует Кузнецову РИА Новости.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, 52 ребенка с тяжелыми патологиями из Алешкинского детского дома-интерната были эвакуированы в Скадовск из-за близости боевых действий. 15 карет скорой помощи для транспортировки детей предоставил Севастополь. Сейчас дети в безопасности, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
https://crimea.ria.ru/20221118/chto-rasskazyvayut-evakuirovannye-v-krym-iz-khersona-zhiteli-1125434203.html
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херсонская область, крым, общество
Вывезенных из интерната на Херсонщине детей могут отправить в Крым

Кузнецова: вывезенных из интерната в Херсонской области детей могут отправить в Крым

17:21 28.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа пункте по приёму беженцев из Украины в Джанкое
На пункте по приёму беженцев из Украины в Джанкое - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Детей с особенностями развития, вывезенных из дома-интерната в Херсонской области вблизи линии фронта, могут отправить в Крым. Об этом сообщила журналистам заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова.
Севастополь дал 15 скорых для эвакуации детей-инвалидов на Херсонщине >>
"Сейчас территория, на которой находятся дети с особенностями развития из Херсонской области, – наш левый берег, не самый безопасный. Нужно думать, что дальше с ними делать, возможно, дальше перемещать их в Крым", - цитирует Кузнецову РИА Новости.
В Севастополь привезли эвакуированных людей из Херсона и Херсонской области
18 ноября, 14:49
Что рассказывают эвакуированные в Крым из Херсона жители
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, 52 ребенка с тяжелыми патологиями из Алешкинского детского дома-интерната были эвакуированы в Скадовск из-за близости боевых действий. 15 карет скорой помощи для транспортировки детей предоставил Севастополь. Сейчас дети в безопасности, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
 
Херсонская областьКрымОбщество
 
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