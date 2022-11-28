https://crimea.ria.ru/20221128/v-krymu-zastrelili-volka-derzhavshego-v-strakhe-neskolko-poselkov-1125580691.html

В Крыму застрелили волка, державшего в страхе несколько поселков

В Крыму застрелили волка, державшего в страхе несколько поселков - РИА Новости Крым, 28.11.2022

В Крыму застрелили волка, державшего в страхе несколько поселков

В районе села Отрадное Бахчисарайского района Крыма охотники застрелили волка, доставлявшего хлопоты жителям нескольких окрестных сел. Специалисты выясняют,... РИА Новости Крым, 28.11.2022

2022-11-28T15:18

2022-11-28T15:18

2022-11-28T15:19

крым

общество

экология

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/10/1119261837_0:115:3072:1843_1920x0_80_0_0_db5e4d5d059e744fbab8855976b8345c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В районе села Отрадное Бахчисарайского района Крыма охотники застрелили волка, доставлявшего хлопоты жителям нескольких окрестных сел. Специалисты выясняют, болело ли животное бешенством. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского госкомитета ветеринарии.Как ранее сообщал РИА Новости Крым, по данным государственной инспекции, за последние шесть лет численность волков на территории Крыма заметно снизилась. Чаще всего хищник встречается в Ленинском и Джанкойском районах.Угрожают ли волки Крыму >>В этом году в Бахчисарайском районе был зафиксирован один случай нападения волка на домашний скот.

https://crimea.ria.ru/20221128/v-lesakh-nad-yaltoy-razbrosali-vaktsinu-ot-beshenstva-1125569098.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, общество, экология