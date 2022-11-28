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В Крыму застрелили волка, державшего в страхе несколько поселков - РИА Новости Крым, 28.11.2022
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В Крыму застрелили волка, державшего в страхе несколько поселков
В Крыму застрелили волка, державшего в страхе несколько поселков - РИА Новости Крым, 28.11.2022
В Крыму застрелили волка, державшего в страхе несколько поселков
В районе села Отрадное Бахчисарайского района Крыма охотники застрелили волка, доставлявшего хлопоты жителям нескольких окрестных сел. Специалисты выясняют,... РИА Новости Крым, 28.11.2022
2022-11-28T15:18
2022-11-28T15:19
крым
общество
экология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В районе села Отрадное Бахчисарайского района Крыма охотники застрелили волка, доставлявшего хлопоты жителям нескольких окрестных сел. Специалисты выясняют, болело ли животное бешенством. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского госкомитета ветеринарии.Как ранее сообщал РИА Новости Крым, по данным государственной инспекции, за последние шесть лет численность волков на территории Крыма заметно снизилась. Чаще всего хищник встречается в Ленинском и Джанкойском районах.Угрожают ли волки Крыму &gt;&gt;В этом году в Бахчисарайском районе был зафиксирован один случай нападения волка на домашний скот.
https://crimea.ria.ru/20221128/v-lesakh-nad-yaltoy-razbrosali-vaktsinu-ot-beshenstva-1125569098.html
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крым, общество, экология
В Крыму застрелили волка, державшего в страхе несколько поселков

В Крыму под Бахчисараем застрелили волка, доставлявшего хлопоты жителям нескольких сел

15:18 28.11.2022 (обновлено: 15:19 28.11.2022)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкВолк
Волк - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В районе села Отрадное Бахчисарайского района Крыма охотники застрелили волка, доставлявшего хлопоты жителям нескольких окрестных сел. Специалисты выясняют, болело ли животное бешенством. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского госкомитета ветеринарии.
"В двух километрах от села Отрадное Бахчисарайского района отстрелен волк, который доставлял хлопоты жителям близлежащих населенных пунктов. Специалистами государственной ветеринарной службы Республики Крым от добытого животного отобран патологический материал для исключения вируса бешенства", – говорится в сообщении.
Национальный парк Куршская коса - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
07:59
В лесах над Ялтой разбросали вакцину от бешенства
Как ранее сообщал РИА Новости Крым, по данным государственной инспекции, за последние шесть лет численность волков на территории Крыма заметно снизилась. Чаще всего хищник встречается в Ленинском и Джанкойском районах.
Угрожают ли волки Крыму >>
В этом году в Бахчисарайском районе был зафиксирован один случай нападения волка на домашний скот.
 
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