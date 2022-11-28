https://crimea.ria.ru/20221128/v-krymu-zastrelili-volka-derzhavshego-v-strakhe-neskolko-poselkov-1125580691.html
В Крыму застрелили волка, державшего в страхе несколько поселков
В Крыму застрелили волка, державшего в страхе несколько поселков - РИА Новости Крым, 28.11.2022
В Крыму застрелили волка, державшего в страхе несколько поселков
В районе села Отрадное Бахчисарайского района Крыма охотники застрелили волка, доставлявшего хлопоты жителям нескольких окрестных сел. Специалисты выясняют,... РИА Новости Крым, 28.11.2022
2022-11-28T15:18
2022-11-28T15:18
2022-11-28T15:19
крым
общество
экология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В районе села Отрадное Бахчисарайского района Крыма охотники застрелили волка, доставлявшего хлопоты жителям нескольких окрестных сел. Специалисты выясняют, болело ли животное бешенством. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского госкомитета ветеринарии.Как ранее сообщал РИА Новости Крым, по данным государственной инспекции, за последние шесть лет численность волков на территории Крыма заметно снизилась. Чаще всего хищник встречается в Ленинском и Джанкойском районах.Угрожают ли волки Крыму >>В этом году в Бахчисарайском районе был зафиксирован один случай нападения волка на домашний скот.
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крым, общество, экология
В Крыму застрелили волка, державшего в страхе несколько поселков
В Крыму под Бахчисараем застрелили волка, доставлявшего хлопоты жителям нескольких сел
15:18 28.11.2022 (обновлено: 15:19 28.11.2022)