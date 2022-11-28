https://crimea.ria.ru/20221128/v-krymu-uvelichilos-chislo-ugolovnykh-prestupleniy-1125577149.html

В Крыму увеличилось число уголовных преступлений

В Крыму увеличилось число уголовных преступлений - РИА Новости Крым, 28.11.2022

В Крыму увеличилось число уголовных преступлений

В Крыму в этом году выросло число уголовных дел, связанных, в том числе, с незаконным оборотом наркотических средств. Об этом журналистам сообщила врио... РИА Новости Крым, 28.11.2022

2022-11-28T19:44

2022-11-28T19:44

2022-11-28T19:44

крым

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму в этом году выросло число уголовных дел, связанных, в том числе, с незаконным оборотом наркотических средств. Об этом журналистам сообщила врио председателя Киевского районного суда Симферополя Оксана Карчевская."За последний год увеличилось количество уголовных дел. В 2021 году поступило 601 дело, а в этом году только за первое полугодие – 473. Возросло число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Есть дела, связанные с незаконным оборотом наркотиков, где к ответственности привлекаются несовершеннолетние. И таких дел достаточно", - рассказала она.В числе самых резонансных преступлений, которые рассматривал Киевский районный суд Симферополя за это время, – должностные преступления, связанные с дачей и получением взяток, мошенничества, убийства, участие на территории иностранного государства в незаконном вооруженном формировании.Также суд рассматривает материалы, поступающие на стадии предварительного расследования. К примеру, 2 ноября была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении задержанного за подготовку диверсии на объекте энергетики в Крыму. Завербованный СБУ гражданин планировал устроить подрыв линии электропередачи в одном из районов полуострова, его задержали сотрудники ФСБ. При обыске у мужчины изъяли взрывные устройства, инструкции по их использованию и схему расположения опор ЛЭП. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 27 декабря 2022 года.

https://crimea.ria.ru/20221125/v-krymu-moshenniki-prisvoili-zemelnye-uchastki-na-10-mln-rubley-1125540165.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, закон и право