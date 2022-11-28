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В Крыму увеличилось число уголовных преступлений - РИА Новости Крым, 28.11.2022
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В Крыму увеличилось число уголовных преступлений
В Крыму увеличилось число уголовных преступлений - РИА Новости Крым, 28.11.2022
В Крыму увеличилось число уголовных преступлений
В Крыму в этом году выросло число уголовных дел, связанных, в том числе, с незаконным оборотом наркотических средств. Об этом журналистам сообщила врио... РИА Новости Крым, 28.11.2022
2022-11-28T19:44
2022-11-28T19:44
крым
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму в этом году выросло число уголовных дел, связанных, в том числе, с незаконным оборотом наркотических средств. Об этом журналистам сообщила врио председателя Киевского районного суда Симферополя Оксана Карчевская."За последний год увеличилось количество уголовных дел. В 2021 году поступило 601 дело, а в этом году только за первое полугодие – 473. Возросло число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Есть дела, связанные с незаконным оборотом наркотиков, где к ответственности привлекаются несовершеннолетние. И таких дел достаточно", - рассказала она.В числе самых резонансных преступлений, которые рассматривал Киевский районный суд Симферополя за это время, – должностные преступления, связанные с дачей и получением взяток, мошенничества, убийства, участие на территории иностранного государства в незаконном вооруженном формировании.Также суд рассматривает материалы, поступающие на стадии предварительного расследования. К примеру, 2 ноября была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении задержанного за подготовку диверсии на объекте энергетики в Крыму. Завербованный СБУ гражданин планировал устроить подрыв линии электропередачи в одном из районов полуострова, его задержали сотрудники ФСБ. При обыске у мужчины изъяли взрывные устройства, инструкции по их использованию и схему расположения опор ЛЭП. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 27 декабря 2022 года.
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РИА Новости Крым
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крым, закон и право
В Крыму увеличилось число уголовных преступлений

Уголовных дел в Крыму стало больше – врио главы Киевского райсуда Симферополя

19:44 28.11.2022
 
© РИА Новости КрымВрио председателя Киевского районного суда Симферополя Оксана Карчевская
Врио председателя Киевского районного суда Симферополя Оксана Карчевская - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму в этом году выросло число уголовных дел, связанных, в том числе, с незаконным оборотом наркотических средств. Об этом журналистам сообщила врио председателя Киевского районного суда Симферополя Оксана Карчевская.
"За последний год увеличилось количество уголовных дел. В 2021 году поступило 601 дело, а в этом году только за первое полугодие – 473. Возросло число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Есть дела, связанные с незаконным оборотом наркотиков, где к ответственности привлекаются несовершеннолетние. И таких дел достаточно", - рассказала она.
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В числе самых резонансных преступлений, которые рассматривал Киевский районный суд Симферополя за это время, – должностные преступления, связанные с дачей и получением взяток, мошенничества, убийства, участие на территории иностранного государства в незаконном вооруженном формировании.
Также суд рассматривает материалы, поступающие на стадии предварительного расследования. К примеру, 2 ноября была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении задержанного за подготовку диверсии на объекте энергетики в Крыму. Завербованный СБУ гражданин планировал устроить подрыв линии электропередачи в одном из районов полуострова, его задержали сотрудники ФСБ. При обыске у мужчины изъяли взрывные устройства, инструкции по их использованию и схему расположения опор ЛЭП. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 27 декабря 2022 года.
 
КрымЗакон и право
 
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