https://crimea.ria.ru/20221128/v-krymu-uvelichilos-chislo-ugolovnykh-prestupleniy-1125577149.html
В Крыму увеличилось число уголовных преступлений
В Крыму увеличилось число уголовных преступлений - РИА Новости Крым, 28.11.2022
В Крыму увеличилось число уголовных преступлений
В Крыму в этом году выросло число уголовных дел, связанных, в том числе, с незаконным оборотом наркотических средств. Об этом журналистам сообщила врио... РИА Новости Крым, 28.11.2022
2022-11-28T19:44
2022-11-28T19:44
2022-11-28T19:44
крым
закон и право
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/1c/1125576992_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_d956091206ad790904d29005ec0df859.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму в этом году выросло число уголовных дел, связанных, в том числе, с незаконным оборотом наркотических средств. Об этом журналистам сообщила врио председателя Киевского районного суда Симферополя Оксана Карчевская."За последний год увеличилось количество уголовных дел. В 2021 году поступило 601 дело, а в этом году только за первое полугодие – 473. Возросло число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Есть дела, связанные с незаконным оборотом наркотиков, где к ответственности привлекаются несовершеннолетние. И таких дел достаточно", - рассказала она.В числе самых резонансных преступлений, которые рассматривал Киевский районный суд Симферополя за это время, – должностные преступления, связанные с дачей и получением взяток, мошенничества, убийства, участие на территории иностранного государства в незаконном вооруженном формировании.Также суд рассматривает материалы, поступающие на стадии предварительного расследования. К примеру, 2 ноября была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении задержанного за подготовку диверсии на объекте энергетики в Крыму. Завербованный СБУ гражданин планировал устроить подрыв линии электропередачи в одном из районов полуострова, его задержали сотрудники ФСБ. При обыске у мужчины изъяли взрывные устройства, инструкции по их использованию и схему расположения опор ЛЭП. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 27 декабря 2022 года.
https://crimea.ria.ru/20221125/v-krymu-moshenniki-prisvoili-zemelnye-uchastki-na-10-mln-rubley-1125540165.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/1c/1125576992_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_73f87aa70ff27e11bb8d46b3e9d24004.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, закон и право
В Крыму увеличилось число уголовных преступлений
Уголовных дел в Крыму стало больше – врио главы Киевского райсуда Симферополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму в этом году выросло число уголовных дел, связанных, в том числе, с незаконным оборотом наркотических средств. Об этом журналистам сообщила врио председателя Киевского районного суда Симферополя Оксана Карчевская.
"За последний год увеличилось количество уголовных дел. В 2021 году поступило 601 дело, а в этом году только за первое полугодие – 473. Возросло число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Есть дела, связанные с незаконным оборотом наркотиков, где к ответственности привлекаются несовершеннолетние. И таких дел достаточно", - рассказала она.
В числе самых резонансных преступлений, которые рассматривал Киевский районный суд Симферополя за это время, – должностные преступления, связанные с дачей и получением взяток, мошенничества, убийства, участие на территории иностранного государства в незаконном вооруженном формировании.
Также суд рассматривает материалы, поступающие на стадии предварительного расследования. К примеру, 2 ноября была избрана мера пресечения
в виде содержания под стражей в отношении задержанного за подготовку диверсии на объекте энергетики в Крыму. Завербованный СБУ гражданин планировал устроить подрыв линии электропередачи в одном из районов полуострова, его задержали сотрудники ФСБ. При обыске у мужчины изъяли взрывные устройства, инструкции по их использованию и схему расположения опор ЛЭП. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 27 декабря 2022 года.