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В Керчи в жилом доме обрушился балкон
В Керчи в жилом доме обрушился балкон - РИА Новости Крым, 28.11.2022
В Керчи в жилом доме обрушился балкон
В Керчи в жилом доме по улице Суворова обрушился пристроенный балкон, жителям дома ничего не угрожает, на место выехали сотрудники МЧС, администрации города и... РИА Новости Крым, 28.11.2022
2022-11-28T21:53
2022-11-28T21:53
2022-11-28T21:56
керчь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В Керчи в жилом доме по улице Суворова обрушился пристроенный балкон, жителям дома ничего не угрожает, на место выехали сотрудники МЧС, администрации города и управляющей компании, сообщил градоначальник Станислав Брусаков.По его словам, кровля жилого дома не повреждена, завтра ее обследуют специалисты управляющей компани.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, 17 ноября в Краснодаре из-за падения кирпичной кладки балкона третьего этажа в многоэтажке пострадали несколько человек. А 7 ноября в Сочи в пятиэтажном жилом доме на улице Донской произошло обрушение балкона. От полученных травм на месте скончались 60-летний мужчина и 37-летняя женщина. 46-летний пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в лечебное учреждение, где впоследствии умер от полученных повреждений.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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керчь, происшествия
В Керчи в жилом доме обрушился балкон
Власти Керчи: в одном из жилых домов обрушился пристроенный балкон, пострадавших нет
21:53 28.11.2022 (обновлено: 21:56 28.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В Керчи в жилом доме по улице Суворова обрушился пристроенный балкон, жителям дома ничего не угрожает, на место выехали сотрудники МЧС, администрации города и управляющей компании, сообщил градоначальник Станислав Брусаков.
"Сегодня в 20:00 в доме №12 по улице Суворова пристроенная часть отошла от основной стены и разрушилась. На место оперативно выехали сотрудники МЧС, администрации, управляющей компании, обслуживающей МКД", - написал мэр Керчи в своем Telegram-канале.
По его словам, кровля жилого дома не повреждена, завтра ее обследуют специалисты управляющей компани.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, 17 ноября в Краснодаре из-за падения кирпичной кладки
балкона третьего этажа в многоэтажке пострадали несколько человек. А 7 ноября в Сочи в пятиэтажном жилом доме на улице Донской произошло обрушение балкона
. От полученных травм на месте скончались 60-летний мужчина и 37-летняя женщина. 46-летний пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в лечебное учреждение, где впоследствии умер от полученных повреждений.