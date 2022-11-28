https://crimea.ria.ru/20221128/v-kerchi-v-zhilom-dome-obrushilsya-balkon-1125587388.html

В Керчи в жилом доме обрушился балкон

В Керчи в жилом доме обрушился балкон - РИА Новости Крым, 28.11.2022

В Керчи в жилом доме обрушился балкон

В Керчи в жилом доме по улице Суворова обрушился пристроенный балкон, жителям дома ничего не угрожает, на место выехали сотрудники МЧС, администрации города и... РИА Новости Крым, 28.11.2022

2022-11-28T21:53

2022-11-28T21:53

2022-11-28T21:56

керчь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В Керчи в жилом доме по улице Суворова обрушился пристроенный балкон, жителям дома ничего не угрожает, на место выехали сотрудники МЧС, администрации города и управляющей компании, сообщил градоначальник Станислав Брусаков.По его словам, кровля жилого дома не повреждена, завтра ее обследуют специалисты управляющей компани.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, 17 ноября в Краснодаре из-за падения кирпичной кладки балкона третьего этажа в многоэтажке пострадали несколько человек. А 7 ноября в Сочи в пятиэтажном жилом доме на улице Донской произошло обрушение балкона. От полученных травм на месте скончались 60-летний мужчина и 37-летняя женщина. 46-летний пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в лечебное учреждение, где впоследствии умер от полученных повреждений.

керчь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, происшествия