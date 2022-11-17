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В Краснодаре рухнула кирпичная стена жилого дома — есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 17.11.2022
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В Краснодаре рухнула кирпичная стена жилого дома — есть пострадавшие
В Краснодаре рухнула кирпичная стена жилого дома — есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 17.11.2022
В Краснодаре рухнула кирпичная стена жилого дома — есть пострадавшие
В Краснодаре из-за падения кирпичной кладки балкона третьего этажа в многоэтажке пострадали несколько человек. Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, по РИА Новости Крым, 17.11.2022
2022-11-17T11:16
2022-11-17T11:16
краснодар
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. В Краснодаре из-за падения кирпичной кладки балкона третьего этажа в многоэтажке пострадали несколько человек. Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, по данному факту начата проверка.По информации прокуратуры, все произошло на территории жилищного комплекса Западный город. Предварительно, в результате падения кирпичной кладки пострадали граждане и имущество автовладельца.Также прокуратура проконтролирует ход процессуальной проверки, начатой следственными органами.Ранее 7 ноября в Сочи в пятиэтажном жилом доме на улице Донской произошло обрушение балкона. От полученных травм на месте скончались 60-летний мужчина и 37-летняя женщина. 46-летний пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в лечебное учреждение, где впоследствии умер от полученных повреждений.
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краснодар, происшествия
В Краснодаре рухнула кирпичная стена жилого дома — есть пострадавшие

Краевая прокуратура проведет проверку после обрушения стены жилого дома в Краснодаре

11:16 17.11.2022
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАптечка на подстанции №9 скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова в Москве
Аптечка на подстанции №9 скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова в Москве - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. В Краснодаре из-за падения кирпичной кладки балкона третьего этажа в многоэтажке пострадали несколько человек. Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, по данному факту начата проверка.
По информации прокуратуры, все произошло на территории жилищного комплекса Западный город. Предварительно, в результате падения кирпичной кладки пострадали граждане и имущество автовладельца.
"Прокуратурой Прикубанского округа с привлечением специалистов Гостройнадзора и органа государственного жилищного контроля организована проверка по факту падения кирпичной кладки балкона третьего этажа ЖК Западный город. В ее ходе будет дана оценка причинам и условиям произошедшего, в том числе качеству выполненных строительных работ при возведении указанного многоквартирного дома", - сказано в сообщении.
Также прокуратура проконтролирует ход процессуальной проверки, начатой следственными органами.
Ранее 7 ноября в Сочи в пятиэтажном жилом доме на улице Донской произошло обрушение балкона. От полученных травм на месте скончались 60-летний мужчина и 37-летняя женщина. 46-летний пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в лечебное учреждение, где впоследствии умер от полученных повреждений.
КраснодарПроисшествия
 
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