https://crimea.ria.ru/20221117/v-krasnodare-rukhnula-kirpichnaya-stena-zhilogo-doma--est-postradavshie-1125408993.html

В Краснодаре рухнула кирпичная стена жилого дома — есть пострадавшие

В Краснодаре рухнула кирпичная стена жилого дома — есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 17.11.2022

В Краснодаре рухнула кирпичная стена жилого дома — есть пострадавшие

В Краснодаре из-за падения кирпичной кладки балкона третьего этажа в многоэтажке пострадали несколько человек. Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, по РИА Новости Крым, 17.11.2022

2022-11-17T11:16

2022-11-17T11:16

2022-11-17T11:16

краснодар

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. В Краснодаре из-за падения кирпичной кладки балкона третьего этажа в многоэтажке пострадали несколько человек. Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, по данному факту начата проверка.По информации прокуратуры, все произошло на территории жилищного комплекса Западный город. Предварительно, в результате падения кирпичной кладки пострадали граждане и имущество автовладельца.Также прокуратура проконтролирует ход процессуальной проверки, начатой следственными органами.Ранее 7 ноября в Сочи в пятиэтажном жилом доме на улице Донской произошло обрушение балкона. От полученных травм на месте скончались 60-летний мужчина и 37-летняя женщина. 46-летний пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в лечебное учреждение, где впоследствии умер от полученных повреждений.

краснодар

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодар, происшествия