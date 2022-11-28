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Матвиенко: все медучреждения Крыма надо лицензировать в 2023 году - РИА Новости Крым, 28.11.2022
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Матвиенко: все медучреждения Крыма надо лицензировать в 2023 году
Матвиенко: все медучреждения Крыма надо лицензировать в 2023 году - РИА Новости Крым, 28.11.2022
Матвиенко: все медучреждения Крыма надо лицензировать в 2023 году
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко указала, что для решения проблем в здравоохранении Крыма правительству необходимо провести анализ состояния отрасли... РИА Новости Крым, 28.11.2022
2022-11-28T20:57
2022-11-28T21:26
совет федерации
крым
здравоохранение в крыму и севастополе
валентина матвиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко указала, что для решения проблем в здравоохранении Крыма правительству необходимо провести анализ состояния отрасли в регионе.Она назвала одной из основных проблем лицензирование медицинской деятельности, указав, что сроки перехода от уведомительного к обязательному лицензированию медучреждений в Крыму продлевались уже пять раз. Для решения проблемы Минздрав и Росздравнадзор должны оказать Крыму помощь, чтобы в следующем году решить этот вопрос, отметила спикер Совфеда.Кроме того, федеральные власти должны проанализировать состояние объектов здравоохранения в Крыму."Региональная сеть включает 94 медицинские организации. И среди них еще есть объекты, находящиеся в неудовлетворительном состоянии. По предварительным оценкам, здания 41 медицинской организации требуют капитального ремонта", - сообщила Матвиенко.Она предложила включить в программу социально-экономического развития Крыма мероприятия по приведению медицинских организаций Крыма в соответствие с общероссийскими стандартами за счет федерального бюджета.Ранее об основных проблемах здравоохранения в Крыму рассказал глава региона Сергей Аксенов. По его словам, в перечень основных вошли обеспечение лекарствами, лицензирование медучреждений, привлечение кадров и состояние инфраструктуры санаторно-курортных учреждений.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в сферу здравоохранения Республики Крым за восемь лет вложено более 360 млрд рублей, за эти деньги построены и отремонтированы медицинские объекты, приобретено оборудование и новые автомобили скорой медпомощи.
https://crimea.ria.ru/20221128/defitsit-vrachey-i-lekarstv-aksenov-nazval-problemy-zdravookhraneniya-kryma-1125584751.html
https://crimea.ria.ru/20221128/milliardy-na-zdorove-skolko-deneg-vydelili-krymu-za-vosem-let-1125582937.html
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совет федерации, крым, здравоохранение в крыму и севастополе, валентина матвиенко
Матвиенко: все медучреждения Крыма надо лицензировать в 2023 году

В Совфеде предложили Минздраву проанализировать состояние здравоохранения в Крыму

20:57 28.11.2022 (обновлено: 21:26 28.11.2022)
 
© РИА Новости . Денис Абрамов / Перейти в фотобанкРабота поликлиники
Работа поликлиники - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости . Денис Абрамов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко указала, что для решения проблем в здравоохранении Крыма правительству необходимо провести анализ состояния отрасли в регионе.
"Первое, что необходимо сделать правительству и, прежде всего, минздраву - провести четкий анализ состояния здравоохранения в регионе. В том числе в каждом муниципальном образовании. И на этой основе подготовить конкретный план мероприятий по решению имеющихся проблем", - сказала она на заседании Совета по региональному здравоохранению.
Она назвала одной из основных проблем лицензирование медицинской деятельности, указав, что сроки перехода от уведомительного к обязательному лицензированию медучреждений в Крыму продлевались уже пять раз. Для решения проблемы Минздрав и Росздравнадзор должны оказать Крыму помощь, чтобы в следующем году решить этот вопрос, отметила спикер Совфеда.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
17:29
Дефицит врачей и лекарств: Аксенов назвал проблемы здравоохранения Крыма
Кроме того, федеральные власти должны проанализировать состояние объектов здравоохранения в Крыму.
"Региональная сеть включает 94 медицинские организации. И среди них еще есть объекты, находящиеся в неудовлетворительном состоянии. По предварительным оценкам, здания 41 медицинской организации требуют капитального ремонта", - сообщила Матвиенко.
Она предложила включить в программу социально-экономического развития Крыма мероприятия по приведению медицинских организаций Крыма в соответствие с общероссийскими стандартами за счет федерального бюджета.
Работа медиков - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
16:19
Миллиарды на здоровье: сколько денег выделили Крыму за восемь лет
Ранее об основных проблемах здравоохранения в Крыму рассказал глава региона Сергей Аксенов. По его словам, в перечень основных вошли обеспечение лекарствами, лицензирование медучреждений, привлечение кадров и состояние инфраструктуры санаторно-курортных учреждений.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в сферу здравоохранения Республики Крым за восемь лет вложено более 360 млрд рублей, за эти деньги построены и отремонтированы медицинские объекты, приобретено оборудование и новые автомобили скорой медпомощи.
 
Совет ФедерацииКрымЗдравоохранение в Крыму и СевастополеВалентина Матвиенко
 
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