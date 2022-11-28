https://crimea.ria.ru/20221128/40-dney-ogranicheniy-pravoslavnye-vstupayut-v-rozhdestvenskiy-post-1125569570.html

40 дней ограничений: православные вступают в Рождественский пост

40 дней ограничений: православные вступают в Рождественский пост - РИА Новости Крым, 28.11.2022

40 дней ограничений: православные вступают в Рождественский пост

28 ноября верующие православные вступают в сорокадневный, последний в году пост – Рожественский. Он продлится до 6 января включительно и предваряет один из... РИА Новости Крым, 28.11.2022

2022-11-28T08:22

2022-11-28T08:22

2022-11-28T08:22

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/05/1122589066_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e978e526e303a9ac502c2e7b22d269d6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. 28 ноября верующие православные вступают в сорокадневный, последний в году пост – Рожественский. Он продлится до 6 января включительно и предваряет один из главных христианских праздников – Христово Рождество. В православной традиции этот пост именуют также Филипповым, так как его начало приходится на день, следующий за празднованием памяти святого апостола Филиппа – одного из двенадцати учеников Иисуса Христа.Рождественский пост: главные советы священника и диетолога>>Во все дни поста запрещено есть пищу животного происхождения, но большую часть дней можно принимать в пищу рыбу и морепродукты.Как учит православная церковь, пост – не время для печали, а только лишь для более активной духовной жизни.Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь упоминает в своей предваряющей пост проповеди слова святителя Иоанна Златоуста, который называет пост "врачевством душ":Митрополит Лазарь также напоминает, что пост – это не только определённое воздержание от скоромных видов пищи, а время добрых дел и милосердия, покаяния, очищения и преображения души."В настоящее время Крымская Митрополия осуществляет социально-благотворительную миссию, направленную на деятельную помощь переселенцам и людям, находящимся в зоне военных действий. Усилиями пастырей и прихожан уже более 300 тон гуманитарной помощи отправлено нуждающимся за последние шесть месяцев. Призываю пастырей и паству к активному социальному служению, через гуманитарную помощь на церковных приходах", - говорит он.

https://crimea.ria.ru/20171203/1112986630.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество