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40 дней ограничений: православные вступают в Рождественский пост - РИА Новости Крым, 28.11.2022
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40 дней ограничений: православные вступают в Рождественский пост
40 дней ограничений: православные вступают в Рождественский пост - РИА Новости Крым, 28.11.2022
40 дней ограничений: православные вступают в Рождественский пост
28 ноября верующие православные вступают в сорокадневный, последний в году пост – Рожественский. Он продлится до 6 января включительно и предваряет один из... РИА Новости Крым, 28.11.2022
2022-11-28T08:22
2022-11-28T08:22
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. 28 ноября верующие православные вступают в сорокадневный, последний в году пост – Рожественский. Он продлится до 6 января включительно и предваряет один из главных христианских праздников – Христово Рождество. В православной традиции этот пост именуют также Филипповым, так как его начало приходится на день, следующий за празднованием памяти святого апостола Филиппа – одного из двенадцати учеников Иисуса Христа.Рождественский пост: главные советы священника и диетолога&gt;&gt;Во все дни поста запрещено есть пищу животного происхождения, но большую часть дней можно принимать в пищу рыбу и морепродукты.Как учит православная церковь, пост – не время для печали, а только лишь для более активной духовной жизни.Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь упоминает в своей предваряющей пост проповеди слова святителя Иоанна Златоуста, который называет пост "врачевством душ":Митрополит Лазарь также напоминает, что пост – это не только определённое воздержание от скоромных видов пищи, а время добрых дел и милосердия, покаяния, очищения и преображения души."В настоящее время Крымская Митрополия осуществляет социально-благотворительную миссию, направленную на деятельную помощь переселенцам и людям, находящимся в зоне военных действий. Усилиями пастырей и прихожан уже более 300 тон гуманитарной помощи отправлено нуждающимся за последние шесть месяцев. Призываю пастырей и паству к активному социальному служению, через гуманитарную помощь на церковных приходах", - говорит он.
https://crimea.ria.ru/20171203/1112986630.html
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общество
40 дней ограничений: православные вступают в Рождественский пост

У верующих православных начался Рождественский пост

08:22 28.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТопловский монастырь в Крыму
Топловский монастырь в Крыму - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. 28 ноября верующие православные вступают в сорокадневный, последний в году пост – Рожественский. Он продлится до 6 января включительно и предваряет один из главных христианских праздников – Христово Рождество.
В православной традиции этот пост именуют также Филипповым, так как его начало приходится на день, следующий за празднованием памяти святого апостола Филиппа – одного из двенадцати учеников Иисуса Христа.
Рождественский пост: главные советы священника и диетолога>>
Во все дни поста запрещено есть пищу животного происхождения, но большую часть дней можно принимать в пищу рыбу и морепродукты.
Как учит православная церковь, пост – не время для печали, а только лишь для более активной духовной жизни.
Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь упоминает в своей предваряющей пост проповеди слова святителя Иоанна Златоуста, который называет пост "врачевством душ":
"Итак, никто не скорби, никто не являйся печальным, но ликуй, радуйся и прославляй Попечителя душ наших, открывшего нам этот прекрасный путь, и с великим весельем принимай его наступление!".
Митрополит Лазарь также напоминает, что пост – это не только определённое воздержание от скоромных видов пищи, а время добрых дел и милосердия, покаяния, очищения и преображения души.
"В настоящее время Крымская Митрополия осуществляет социально-благотворительную миссию, направленную на деятельную помощь переселенцам и людям, находящимся в зоне военных действий. Усилиями пастырей и прихожан уже более 300 тон гуманитарной помощи отправлено нуждающимся за последние шесть месяцев. Призываю пастырей и паству к активному социальному служению, через гуманитарную помощь на церковных приходах", - говорит он.
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