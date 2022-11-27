https://crimea.ria.ru/20221127/situatsiya-na-linii-soprikosnoveniya--svodka-minoborony-1125568932.html
Ситуация на линии соприкосновения – сводка Минобороны
Ситуация на линии соприкосновения – сводка Минобороны - РИА Новости Крым, 27.11.2022
Ситуация на линии соприкосновения – сводка Минобороны
Вооруженные силы России пресекли попытки атак и контрнаступлений противника на Купнянском, Красно-Лиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях. Об этом... РИА Новости Крым, 27.11.2022
2022-11-27T15:24
2022-11-27T15:24
2022-11-27T15:26
армия и флот
специальная военная операция рф на украине
украина
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России пресекли попытки атак и контрнаступлений противника на Купнянском, Красно-Лиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Так, на Купянском направлении ВС РФ предотвратили атаку противника в направлении Новоселовского ЛНР, уничтожив до 30 украинских военнослужащих.Вместе с тем, на Донецком направлении отражены контратаки ВСУ в районах Соледара, Опытного, Курдюмовки и Майорска. Уничтожено до 70 украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и пять пикапов.На Южно-Донецком направлении российским военнослужащим удалось предотвратить попытки ВСУ закрепиться в районах Новомихайловки, Павловки и Шевченко ДНР. Все атаки были отражены, противник отброшен на исходные позиции.Россия нанесла удары по пунктам управления ВСУ>>"Потери ВСУ на данном направлении составили до 60-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, одна боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, два МТ-ЛБ и пять автомобилей", – сообщили в оборонном ведомстве.Кроме того, в районе Часова Яра ДНР ударом высокоточного оружия ВКС России по пунктам временной дислокации боевиков "иностранного легиона" уничтожено до 100 иностранных наемников и шесть единиц бронетехники.
https://crimea.ria.ru/20221127/v-krivom-roge-ne-rabotaet-zheleznaya-doroga-1125568193.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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армия и флот, специальная военная операция рф на украине, украина, министерство обороны рф
Ситуация на линии соприкосновения – сводка Минобороны
Минобороны: ВС РФ пресекли атаки ВСУ противника на четырех направлениях
15:24 27.11.2022 (обновлено: 15:26 27.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России пресекли попытки атак и контрнаступлений противника на Купнянском, Красно-Лиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Так, на Купянском направлении ВС РФ предотвратили атаку противника в направлении Новоселовского ЛНР, уничтожив до 30 украинских военнослужащих.
"На Красно-Лиманском направлении в районах Стельмаховки и Площанки ЛНР сорваны попытки ВСУ атаковать силами двух ротных тактических групп в направлении Коломыйчиха и Площанки ЛНР. Также противник предпринимал безуспешные попытки оборудовать опорные пункты и закрепиться в районах Площанки и Червонопоповки. В результате подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции, потери составили более 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными", – говорится в сводке.
Вместе с тем, на Донецком направлении отражены контратаки ВСУ в районах Соледара, Опытного, Курдюмовки и Майорска. Уничтожено до 70 украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и пять пикапов.
На Южно-Донецком направлении российским военнослужащим удалось предотвратить попытки ВСУ закрепиться в районах Новомихайловки, Павловки и Шевченко ДНР. Все атаки были отражены, противник отброшен на исходные позиции.
"Потери ВСУ на данном направлении составили до 60-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, одна боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, два МТ-ЛБ и пять автомобилей", – сообщили в оборонном ведомстве.
Кроме того, в районе Часова Яра ДНР ударом высокоточного оружия ВКС России по пунктам временной дислокации боевиков "иностранного легиона" уничтожено до 100 иностранных наемников и шесть единиц бронетехники.