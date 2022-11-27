https://crimea.ria.ru/20221127/situatsiya-na-linii-soprikosnoveniya--svodka-minoborony-1125568932.html

Ситуация на линии соприкосновения – сводка Минобороны

Ситуация на линии соприкосновения – сводка Минобороны - РИА Новости Крым, 27.11.2022

Ситуация на линии соприкосновения – сводка Минобороны

Вооруженные силы России пресекли попытки атак и контрнаступлений противника на Купнянском, Красно-Лиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях. Об этом... РИА Новости Крым, 27.11.2022

2022-11-27T15:24

2022-11-27T15:24

2022-11-27T15:26

армия и флот

специальная военная операция рф на украине

украина

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России пресекли попытки атак и контрнаступлений противника на Купнянском, Красно-Лиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Так, на Купянском направлении ВС РФ предотвратили атаку противника в направлении Новоселовского ЛНР, уничтожив до 30 украинских военнослужащих.Вместе с тем, на Донецком направлении отражены контратаки ВСУ в районах Соледара, Опытного, Курдюмовки и Майорска. Уничтожено до 70 украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и пять пикапов.На Южно-Донецком направлении российским военнослужащим удалось предотвратить попытки ВСУ закрепиться в районах Новомихайловки, Павловки и Шевченко ДНР. Все атаки были отражены, противник отброшен на исходные позиции.Россия нанесла удары по пунктам управления ВСУ>>"Потери ВСУ на данном направлении составили до 60-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, одна боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, два МТ-ЛБ и пять автомобилей", – сообщили в оборонном ведомстве.Кроме того, в районе Часова Яра ДНР ударом высокоточного оружия ВКС России по пунктам временной дислокации боевиков "иностранного легиона" уничтожено до 100 иностранных наемников и шесть единиц бронетехники.

https://crimea.ria.ru/20221127/v-krivom-roge-ne-rabotaet-zheleznaya-doroga-1125568193.html

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2022

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