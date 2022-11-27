Рейтинг@Mail.ru
Ситуация на линии соприкосновения – сводка Минобороны - РИА Новости Крым, 27.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221127/situatsiya-na-linii-soprikosnoveniya--svodka-minoborony-1125568932.html
Ситуация на линии соприкосновения – сводка Минобороны
Ситуация на линии соприкосновения – сводка Минобороны - РИА Новости Крым, 27.11.2022
Ситуация на линии соприкосновения – сводка Минобороны
Вооруженные силы России пресекли попытки атак и контрнаступлений противника на Купнянском, Красно-Лиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях. Об этом... РИА Новости Крым, 27.11.2022
2022-11-27T15:24
2022-11-27T15:26
армия и флот
специальная военная операция рф на украине
украина
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/1e/1124679575_0:9:1281:729_1920x0_80_0_0_4165df370e5ab56fdabd1007ad0d0668.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России пресекли попытки атак и контрнаступлений противника на Купнянском, Красно-Лиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Так, на Купянском направлении ВС РФ предотвратили атаку противника в направлении Новоселовского ЛНР, уничтожив до 30 украинских военнослужащих.Вместе с тем, на Донецком направлении отражены контратаки ВСУ в районах Соледара, Опытного, Курдюмовки и Майорска. Уничтожено до 70 украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и пять пикапов.На Южно-Донецком направлении российским военнослужащим удалось предотвратить попытки ВСУ закрепиться в районах Новомихайловки, Павловки и Шевченко ДНР. Все атаки были отражены, противник отброшен на исходные позиции.Россия нанесла удары по пунктам управления ВСУ&gt;&gt;"Потери ВСУ на данном направлении составили до 60-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, одна боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, два МТ-ЛБ и пять автомобилей", – сообщили в оборонном ведомстве.Кроме того, в районе Часова Яра ДНР ударом высокоточного оружия ВКС России по пунктам временной дислокации боевиков "иностранного легиона" уничтожено до 100 иностранных наемников и шесть единиц бронетехники.
https://crimea.ria.ru/20221127/v-krivom-roge-ne-rabotaet-zheleznaya-doroga-1125568193.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/1e/1124679575_148:0:1132:738_1920x0_80_0_0_a086917d59744a3013b734b5b4c0bbdd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
армия и флот, специальная военная операция рф на украине, украина, министерство обороны рф
Ситуация на линии соприкосновения – сводка Минобороны

Минобороны: ВС РФ пресекли атаки ВСУ противника на четырех направлениях

15:24 27.11.2022 (обновлено: 15:26 27.11.2022)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРабота ЗРК "Тор-М2" по перехвату украинских ракет
Работа ЗРК Тор-М2 по перехвату украинских ракет
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России пресекли попытки атак и контрнаступлений противника на Купнянском, Красно-Лиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Так, на Купянском направлении ВС РФ предотвратили атаку противника в направлении Новоселовского ЛНР, уничтожив до 30 украинских военнослужащих.
"На Красно-Лиманском направлении в районах Стельмаховки и Площанки ЛНР сорваны попытки ВСУ атаковать силами двух ротных тактических групп в направлении Коломыйчиха и Площанки ЛНР. Также противник предпринимал безуспешные попытки оборудовать опорные пункты и закрепиться в районах Площанки и Червонопоповки. В результате подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции, потери составили более 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными", – говорится в сводке.
Вместе с тем, на Донецком направлении отражены контратаки ВСУ в районах Соледара, Опытного, Курдюмовки и Майорска. Уничтожено до 70 украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и пять пикапов.
На Южно-Донецком направлении российским военнослужащим удалось предотвратить попытки ВСУ закрепиться в районах Новомихайловки, Павловки и Шевченко ДНР. Все атаки были отражены, противник отброшен на исходные позиции.
Россия нанесла удары по пунктам управления ВСУ>>
"Потери ВСУ на данном направлении составили до 60-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, одна боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, два МТ-ЛБ и пять автомобилей", – сообщили в оборонном ведомстве.
Кроме того, в районе Часова Яра ДНР ударом высокоточного оружия ВКС России по пунктам временной дислокации боевиков "иностранного легиона" уничтожено до 100 иностранных наемников и шесть единиц бронетехники.
Регионы России. Вологодская область - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
14:15
В Кривом Роге не работает железная дорога
 
Армия и флотСпециальная военная операция РФ на УкраинеУкраинаМинистерство обороны РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:48К чему может привести резолюция ЕП по России - предупреждение эксперта
17:35Как защитить свои права перед управляющей компанией – инструкция
16:56Психиатр назвала неожиданные продукты, способствующие бессоннице
16:33Настоящий крымский фастфуд: Мостик узнал вековой рецепт от караимов
16:09На какие цели предприятия ЖКХ направят полученные от индексации деньги
15:24Ситуация на линии соприкосновения – сводка Минобороны
15:07Россия нанесла удары по пунктам управления ВСУ
14:47В Керчи под ребенком оборвался трос качели
14:15В Кривом Роге не работает железная дорога
14:14Какие улицы Симферополя обработают от гололеда – МБУ "Город"
13:44Сочи ушел под воду из-за мощного ливня
13:39Крымские полусладкие красные вина стали лучшими в России
13:09В Крыму будут лечить ожирение с помощью уменьшения желудка через проколы
12:28На сколько тарифы ЖКХ вырастут в Севастополе в этом году
12:09В Турции запустят производство беспилотного истребителя – Эрдоган
11:52Дом с секретом: под Симферополем нашли "книжный клад"
11:25Керченская переправа: что с погодой и как ходят паромы
10:46В Киеве 20% "пунктов несокрушимости" оказались закрыты
10:35Десятки новых случаев: ковидная сводка по Крыму и Севастополю
10:10Глава Крыма показал себя в детстве и поздравил мам
Лента новостейМолния