https://crimea.ria.ru/20221127/rossiya-nanesla-udary-po-punktam-upravleniya-vsu-1125568735.html
Россия нанесла удары по пунктам управления ВСУ
Россия нанесла удары по пунктам управления ВСУ - РИА Новости Крым, 27.11.2022
Россия нанесла удары по пунктам управления ВСУ
Вооруженные силы России нанесли удары по пунктам управления ВСУ в трех регионах. Об этом в воскресенье сообщили в Министерстве обороны страны. РИА Новости Крым, 27.11.2022
2022-11-27T15:07
2022-11-27T15:07
2022-11-27T15:09
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украина
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары по пунктам управления ВСУ в трех регионах. Об этом в воскресенье сообщили в Министерстве обороны страны.Кроме того, ударами были поражены 62 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 137-ми районах. В районе Днепропетровска военнослужащие уничтожили склад боеприпасов, где хранилось свыше ста реактивных снарядов HIMARS и более семи тысяч крупнокалиберных артиллерийских снарядов иностранного производства."В районе населенного пункта Разумовка Запорожской области уничтожено четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения группировки войск ВСУ "Запорожье", – говорится в сообщении.Девять военнослужащих ВС РФ возвращены из украинского плена>>Успешную работу ведет противовоздушная оборона. За сутки сбиты два снаряда HIMARS в небе над Богдановкой Хесронской области, в районе Мирополья Сумской области перехвачен управляемый артиллерийский снаряд Excalibur.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2565 беспилотников, 390 зенитных ракетных комплексов, 6848 танков и других боевых бронированных машин, 904 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3620 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7381 единица специальной военной автомобильной техники.США испытывали биооружие на украинских военных - МО>>
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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специальная военная операция рф на украине, украина, армия и флот
Россия нанесла удары по пунктам управления ВСУ
Российская армия ударила по пунктам управления ВСУ — Минобороны
15:07 27.11.2022 (обновлено: 15:09 27.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары по пунктам управления ВСУ в трех регионах. Об этом в воскресенье сообщили в Министерстве обороны страны.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение шести пунктам управления противника в районах населенных пунктов Садовое, Дудчаны и Золотая Балка Херсонской области, Ямполь Донецкой Народной Республики и Кисловка Харьковской области", – сообщили в оборонном ведомстве.
Кроме того, ударами были поражены 62 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 137-ми районах. В районе Днепропетровска военнослужащие уничтожили склад боеприпасов, где хранилось свыше ста реактивных снарядов HIMARS и более семи тысяч крупнокалиберных артиллерийских снарядов иностранного производства.
"В районе населенного пункта Разумовка Запорожской области уничтожено четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения группировки войск ВСУ "Запорожье", – говорится в сообщении.
Успешную работу ведет противовоздушная оборона. За сутки сбиты два снаряда HIMARS в небе над Богдановкой Хесронской области, в районе Мирополья Сумской области перехвачен управляемый артиллерийский снаряд Excalibur.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2565 беспилотников, 390 зенитных ракетных комплексов, 6848 танков и других боевых бронированных машин, 904 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3620 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7381 единица специальной военной автомобильной техники.