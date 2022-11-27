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Россия нанесла удары по пунктам управления ВСУ - РИА Новости Крым, 27.11.2022
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Россия нанесла удары по пунктам управления ВСУ
Россия нанесла удары по пунктам управления ВСУ - РИА Новости Крым, 27.11.2022
Россия нанесла удары по пунктам управления ВСУ
Вооруженные силы России нанесли удары по пунктам управления ВСУ в трех регионах. Об этом в воскресенье сообщили в Министерстве обороны страны. РИА Новости Крым, 27.11.2022
2022-11-27T15:07
2022-11-27T15:09
специальная военная операция рф на украине
украина
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары по пунктам управления ВСУ в трех регионах. Об этом в воскресенье сообщили в Министерстве обороны страны.Кроме того, ударами были поражены 62 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 137-ми районах. В районе Днепропетровска военнослужащие уничтожили склад боеприпасов, где хранилось свыше ста реактивных снарядов HIMARS и более семи тысяч крупнокалиберных артиллерийских снарядов иностранного производства."В районе населенного пункта Разумовка Запорожской области уничтожено четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения группировки войск ВСУ "Запорожье", – говорится в сообщении.Девять военнослужащих ВС РФ возвращены из украинского плена&gt;&gt;Успешную работу ведет противовоздушная оборона. За сутки сбиты два снаряда HIMARS в небе над Богдановкой Хесронской области, в районе Мирополья Сумской области перехвачен управляемый артиллерийский снаряд Excalibur.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2565 беспилотников, 390 зенитных ракетных комплексов, 6848 танков и других боевых бронированных машин, 904 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3620 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7381 единица специальной военной автомобильной техники.США испытывали биооружие на украинских военных - МО&gt;&gt;
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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специальная военная операция рф на украине, украина, армия и флот
Россия нанесла удары по пунктам управления ВСУ

Российская армия ударила по пунктам управления ВСУ — Минобороны

15:07 27.11.2022 (обновлено: 15:09 27.11.2022)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа бронетехники морской пехоты в ходе спецоперации
Боевая работа бронетехники морской пехоты в ходе спецоперации
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары по пунктам управления ВСУ в трех регионах. Об этом в воскресенье сообщили в Министерстве обороны страны.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение шести пунктам управления противника в районах населенных пунктов Садовое, Дудчаны и Золотая Балка Херсонской области, Ямполь Донецкой Народной Республики и Кисловка Харьковской области", – сообщили в оборонном ведомстве.
Кроме того, ударами были поражены 62 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 137-ми районах. В районе Днепропетровска военнослужащие уничтожили склад боеприпасов, где хранилось свыше ста реактивных снарядов HIMARS и более семи тысяч крупнокалиберных артиллерийских снарядов иностранного производства.
"В районе населенного пункта Разумовка Запорожской области уничтожено четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения группировки войск ВСУ "Запорожье", – говорится в сообщении.
Девять военнослужащих ВС РФ возвращены из украинского плена>>
Успешную работу ведет противовоздушная оборона. За сутки сбиты два снаряда HIMARS в небе над Богдановкой Хесронской области, в районе Мирополья Сумской области перехвачен управляемый артиллерийский снаряд Excalibur.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2565 беспилотников, 390 зенитных ракетных комплексов, 6848 танков и других боевых бронированных машин, 904 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3620 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7381 единица специальной военной автомобильной техники.
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Специальная военная операция РФ на УкраинеУкраинаАрмия и флот
 
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