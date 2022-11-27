https://crimea.ria.ru/20221127/rossiya-nanesla-udary-po-punktam-upravleniya-vsu-1125568735.html

Россия нанесла удары по пунктам управления ВСУ

Россия нанесла удары по пунктам управления ВСУ - РИА Новости Крым, 27.11.2022

Россия нанесла удары по пунктам управления ВСУ

Вооруженные силы России нанесли удары по пунктам управления ВСУ в трех регионах. Об этом в воскресенье сообщили в Министерстве обороны страны. РИА Новости Крым, 27.11.2022

2022-11-27T15:07

2022-11-27T15:07

2022-11-27T15:09

специальная военная операция рф на украине

украина

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары по пунктам управления ВСУ в трех регионах. Об этом в воскресенье сообщили в Министерстве обороны страны.Кроме того, ударами были поражены 62 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 137-ми районах. В районе Днепропетровска военнослужащие уничтожили склад боеприпасов, где хранилось свыше ста реактивных снарядов HIMARS и более семи тысяч крупнокалиберных артиллерийских снарядов иностранного производства."В районе населенного пункта Разумовка Запорожской области уничтожено четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения группировки войск ВСУ "Запорожье", – говорится в сообщении.Девять военнослужащих ВС РФ возвращены из украинского плена>>Успешную работу ведет противовоздушная оборона. За сутки сбиты два снаряда HIMARS в небе над Богдановкой Хесронской области, в районе Мирополья Сумской области перехвачен управляемый артиллерийский снаряд Excalibur.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 177 вертолетов, 2565 беспилотников, 390 зенитных ракетных комплексов, 6848 танков и других боевых бронированных машин, 904 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3620 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7381 единица специальной военной автомобильной техники.США испытывали биооружие на украинских военных - МО>>

украина

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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